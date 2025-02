ซีอีโอ ปตท. ร่วมเสวนาผู้นำยุคใหม่ต้องมี ESG ในงาน FTI EXPO 2025

เมื่อเร็วๆ นี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมเสวนากับผู้นำองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ในหัวข้อในงาน FTI EXPO 2025 รวมทั้ง กลุ่ม ปตท. ได้จัดแสดงนิทรรศการนำเสนอวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กรบนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG ควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zeroภายในงานเสวนา ดร.คงกระพัน ได้แสดงวิสัยทัศน์การบริหารธุรกิจด้วยหลักความยั่งยืน โดยกลุ่ม ปตท. ได้บูรณาการความยั่งยืนเข้าสู่ธุรกิจ สร้างสมดุลระหว่างผลลัพธ์ทางธุรกิจ และบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยได้นำเสนอทิศทางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน (PTT Sustainability Strategic Direction) ครอบคลุม ESG ดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและสมดุล ตลอดจนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. ผ่านแนวทาง C3 ได้แก่ Climate-resilience business ปรับ Portfolio ธุรกิจให้เติบโต ควบคู่กับการลดการปล่อยคาร์บอน Carbon-conscious asset ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาด Coalition, co-creation and collective efforts for all ประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีในการลดก๊าซเรือนกระจก ใช้เทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage: CCS) รวมถึงเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีทางธรรมชาติผ่านการปลูกป่าโดย ปตท. ได้ผลักดันธุรกิจใหม่ด้านการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage: CCS) และธุรกิจไฮโดรเจน โดยเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการกักเก็บคาร์บอนจากกระบวนการผลิต อีกทั้งยังมีการลงทุนในธุรกิจไฮโดรเจนต่างประเทศ รองรับการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มเติม และมีเป้าหมายนำไฮโดรเจนเข้ามาผสมกับเชื้อเพลิงหลักเพื่อลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนในอนาคตในปีนี้กลุ่ม ปตท. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายใต้วิสัยทัศน์ “Together for Sustainable Thailand, Sustainable World ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน” โดยไฮไลต์นิทรรศการของกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย• บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับการวางรากฐานในการขับเคลื่อนองค์กร ด้วยการสร้างสมดุล ESG ควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ด้วยการบูรณาการทั้งกลุ่ม ปตท. ร่วมกัน โดยมีกุญแจสำคัญ นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรม• บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ด้วยการลงทุนในโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS) พร้อมขยายการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน เช่น ไฮโดรเจนและพลังงานชีวภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม• บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นำเสนอนวัตกรรมพลาสติกยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ต่อยอดแนวคิด Circular Economy ผ่านผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น Bioplastics วัสดุรีไซเคิล และผลิตภัณฑ์ GC YOU เทิร์น (End-to-End Waste Management) รวมถึงพัฒนา SAF (Sustainable Aviation Fuel) เพื่อต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านการกลั่นและเคมีภัณฑ์ชั้นสูง มาสู่นวัตกรรมพลังงานสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมการบิน• บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ปรับกลยุทธ์ขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยกลยุทธ์ 3Cs (Cut Down Emission, Compensate Residual Emission, Control Future Emission) พร้อมพัฒนาโครงการผลิตไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen Production) พลังงานสะอาดแห่งอนาคตที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม• บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พัฒนานวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน เช่น Dura-Pro วัสดุแข็งแรงทนทาน Life-Pro วัสดุที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ Eco-Pro วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนา Reinofex วัสดุสะท้อนความร้อน Ultraome วัสดุรองรับ 3D Printing และ KleanteQ วัสดุขั้นสูงสำหรับ RFID และ Temperature Sensor• บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เร่งพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยนำโซลูชันล้ำสมัย เช่น Hydrogen Technology, Carbon Capture and Storage (CCS) และ Small Modular Reactor (SMR) มาใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและอุตสาหกรรม• บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ นำเสนอแผนงานด้านความยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆ เช่น PTT Station / EV Station PluZ ที่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน EV โครงการ "แยก แลก ยิ้ม" ส่งเสริมการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการ Café Amazon Circular Economy ที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ Café Amazon for Chance