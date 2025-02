เอสซีจี โชว์นวัตกรรมกรีน ในงาน FTI Expo 2025

เปิดเผยว่า เอสซีจี มุ่งสร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการพัฒนานวัตกรรมกรีน และความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตามแนวทาง Inclusive Green Growth หรือ “โตด้วยกรีน โตด้วยกัน” ได้ร่วมนำเสนอผลงานพร้อมแบ่งปันความรู้ในงาน FTI Expo 2025 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Empowering Thai Industry, Elevating Thailand’s Future เสริมพลังอุตสาหกรรมไทย เพื่ออนาคตไทยที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์นี้“ในงาน FTI expo 2025 เอสซีจี ได้นำเสนอผลงานตามแนวทาง Inclusive Green Growth ทั้งความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และ green solution ที่เน้นกระบวนการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ อาทิ ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำ 3D Printing คอนกรีตผสมไบโอชาร์ช่วยแปรสภาพคาร์บอนใน Biomass ให้เสถียรและกักเก็บในคอนกรีต การพลิกโฉมสู่โรงงาน Digital โดยใช้ Smart Manufacturing Solution และ Asset Performance Management Solution ตลอดจนเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและช่วยให้อุตสาหกรรมกรีนยิ่งขึ้นนอกจากนี้ เอสซีจียังนำเสนอความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน SME เปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ อาทิ โครงการ Go Together หรือการเรียนรู้จากองค์ความรู้และประสบการณ์จริงในโรงงานของเอสซีจีทั่วประเทศ และหลักสูตร NZAP - Net Zero Accelerator Program เน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรับมือภาวะโลกเดือด“เอสซีจีมุ่งหวังว่าผู้ประกอบอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน FTI expo 2025 จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และความร่วมมือ เพื่อสร้างอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น พร้อมรับทุกความท้าทายสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ดร.ชนะกล่าว