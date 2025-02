ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ำความสำคัญหน้าที่กรรมการตรวจสอบ - ผู้บริหาร - ผู้ลงทุน

ร่วมกับจัดภายใต้แนวคิดในวันที่ 13 ก.พ. 2568 โดยเชิญ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านบรรษัทภิบาล ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน แสดงวิสัยทัศน์ และแลกเปลี่ยนมุมมองในการยกระดับการกำกับดูแลกิจการไทย สอดรับมาตรฐานการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ พร้อมผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่าง AC-CEO-CAEกล่าวในปาฐกถาพิเศษ "Strengthening Market Confidence Through Audit Excellence" ว่า การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทจดทะเบียน ด้วยการให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายใน ไม่ใช่เพียงสิ่งที่ต้องปฏิบัติหรือจัดให้มีเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ (Compliance Issue) เท่านั้น แต่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบควรให้ความสำคัญ (Tone at the top) และกำหนดเป็นประเด็นเชิงกลยุทธ์ (Strategic Issue) เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้มีระบบควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมในบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น Tone at the top จึงเป็นกลไกที่สำคัญมากกล่าวว่า ท่ามกลางความท้าทายของตลาดทุนโลก ทั้งความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และวิกฤตความเชื่อมั่น การยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน คือกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งการผสานความร่วมมือระหว่าง Audit Committee (AC), Chief Executive Officer (CEO) และ Chief Audit Executive (CAE) หรือที่เรียกว่า 'The Governance Trinity' จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ย้ำถึงมาตรฐานการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ที่เริ่มบังคับใช้เมื่อปลายปี 2567 ซึ่งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องมาตรฐานสากล คำนึงถึงบริบทของตลาดทุนไทย และมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง AC-CEO-CAE เพื่อมุ่งยกระดับการกำกับดูแลกิจการสู่การสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนนอกจากนี้ ภายในงานยังมี 2 หัวข้อเสวนาที่น่าสนใจได้รับเกียรติจาก ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย นายอนุวัฒน์ จงยินดี กรรมการตรวจสอบ บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป และนางอมราภรณ์ ศิวเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Internal Audit ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน) แลกเปลี่ยนมุมมองความสำคัญของการบูรณาการการทำงานระหว่าง AC, CEO และ CAE และการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในได้รับเกียรติจากนางสาวสุวภา เจริญยิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ นายครรชิต บุนะจินดา กรรมการตรวจสอบ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน บลจ. กสิกรไทย และ ดร. วราพงศ์ วงศ์วัชรา หัวหน้าสำนักงานความยั่งยืน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมแบ่งปันมุมมองการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานการกำกับดูแลในปัจจุบันต่อการสร้างมูลค่าและคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว