สุดยอดผู้นำองค์กรชั้นนำ ร่วมสัมมนา “Chula Thailand Presidents Summit 2025” แนะกลยุทธ์ขับเคลื่อนประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนา “Chula Thailand Presidents Summit 2025” เมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมจุฬาฯ ครั้งแรกของการรวมตัวของสุดยอดผู้นำองค์กรชั้นนำระดับประเทศ แสดงวิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทย ใน 7 หัวข้อสำคัญ พร้อมนำเสนอกลยุทธ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปี 2568 โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถาในหัวข้อ Future Thailand: The Comprehensive View และได้รับเกียรติจากนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมในงานสัมมนาครั้งนี้งานสัมมนาครั้งนี้มีการแสดงวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยในหัว ข้อต่างๆ ได้แก่- Future Thailand: Future Education โดย ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- Future Thailand: Next Growth โดย คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์- Future Thailand: Energizing Society โดย คุณสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ประธานกรรมการบริหาร แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส- Future Thailand: Sustainability and Well-Being โดย ศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภญ.ดร.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว- Future Thailand: Policy and Governance โดย คุณณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คุณนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณขจร ศรีชวโนทัยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย- Future Thailand: Soft Power โดย คุณนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมืองไทยประกันภัย คุณรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศรีจันทร์สหโอสถ และคุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย)ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวว่า งาน Chula Thailand Presidents Summit 2025เป็นการผนึกพลังของผู้นำสูงสุดจากภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นนิสิตเก่าจุฬาฯ บูรณาการความคิดเพื่อชี้ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย บทบาทของมหาวิทยาลัยในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถาบันการศึกษา แต่เป็นศูนย์กลางในการให้แนวคิดและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไทยในด้านคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการเรียนในห้องเรียนเท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยคือคำตอบของการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย จุฬาฯ จะเปิด Chula Extension School เป็นคณะใหม่ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เป็นหลักสูตร Non-Degree ปัจจุบันความรู้และทักษะด้าน AI จะต้องบูรณาการกับทักษะด้านอื่นๆ ด้วย"เราไม่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องการผู้ที่มีความรู้หลากหลายด้าน เป็นการสร้าง Future Human หรือมนุษย์พันธุ์ใหม่ ซึ่งสามารถนำเทคโนโลยี AI ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่ไม่ได้มาแทนที่มนุษย์ จากรายงาน Future of Jobs 2025 โดย World Economic Forum ร่วมกับจุฬาฯ ชี้ให้เห็นทักษะแห่งอนาคต ได้แก่ การบูรณาการทักษะด้าน AI ร่วมกับ Soft Skill เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้งานใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย"