เสริมครบทุกโซลูชัน SCG HOME Experience ปรับโฉมพื้นที่ ‘Home & Living Solution’

ธัญญ์กวิน บุดดีมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยเทรนด์การอยู่อาศัยที่ปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญในการออกแบบบ้านที่เน้นเรียบง่ายและมีฟังก์ชัน ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการอยู่อาศัย รวมถึงการคำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น บริษัทจึงได้ดำเนินการปรับปรุงโซนใหม่ในปี 2568 เพื่อรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงในการสร้างบ้าน รีโนเวท ต่อเติม หรือปรับปรุงบ้าน โดยได้ดำเนินการปรับปรุงโซน ‘Home & Living Solution’ โฉมใหม่ที่ครบฟังก์ชัน มีวัสดุที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของบ้านในฝันที่ทุกคนต้องการด้วยความครบครันในทุกเรื่องบ้าน อาทิ งานหลังคา ผนังตกแต่ง ระแนง ประตู หน้าต่าง กันสาด พื้นที่ภายในและภายนอกบ้าน หลังคาโซลาร์ ระบบจัดการคุณภาพอากาศภายในบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยของทุกเพศทุกวัย เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีขึ้นอย่างยั่นยืนสำหรับโซนปรับปรุงใหม่ ‘Home & Living Solution’ บริษัทได้นำเสนอ ONNEX by SCG Smart Living ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและบริการรองรับความต้องการที่ตรงจุดในทุกเรื่องบ้าน เพื่อตอบโจทย์การอยู่อาศัยภายใต้สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยไฮไลท์ของโซน อาทิ SCG Solar Roof Solutions ระบบหลังคาโซลาร์ เอสซีจี ตอบโจทย์การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในเวลากลางวันและกลางคืน พร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการขออนุญาตจากภาครัฐให้ทั้งกระบวนการ, ระบบถ่ายเทและระบายอากาศ SCG Active Air Flow ลดอุณหภูมิภายในบ้านให้เย็นลง ลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ ด้วยการถ่ายเทอากาศตลอดวัน สร้างอากาศดีเพื่อให้บ้านอยู่สบาย, ระบบจัดการคุณภาพอากาศ SCG Active AIR Quality สร้างอากาศคุณภาพดีที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย สะอาดและปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 เชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัสต่างๆ, งานฟาซาดและผนังตกแต่ง แบรนด์ KMEW ผนังตกแต่งที่ดีไซน์สวยทน รักษาง่าย สีไม่ซีด พร้อมบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งแบบเบ็ดเสร็จ ครบจบภายในที่เดียวจากทีม DECAAR By SCG, งานพื้นตกแต่ง แบรนด์ VERDI พื้นไม้คุณภาพสูงจากไม้ไผ่ ตอบโจทย์ความสวยอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว, และ Outdoor and Garden Solution บริการออกแบบสวนและภูมิทัศน์รอบบ้านจากผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ คัดเลือกพันธุ์ไม้ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้ได้สวนสวยตามแบบที่ต้องการแบบครบเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้ โซนใหม่จะช่วยตอบรับทุกความต้องการของลูกค้าอย่างครบครันในที่เดียวและช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นนี้และรุ่นต่อไป“ในปี 2568 นี้ SCG HOME Experience เราพร้อมเป็นจุดเริ่มต้นของการทำบ้านของทุกคน การที่เราปรับโฉมโซน Home & Living Solution นั้น เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง และสามารถมีบ้านในฝันได้โดยไม่ต้องกังวลใจ เพราะที่นี่สามารถรองรับการรีโนเวท การต่อเติม การปรับปรุงพื้นที่บ้านหรือแม้แต่การสร้างบ้านใหม่ เรามีผลิตภัณฑ์และบริการรองรับในทุกความต้องการ รวมถึงทุกปัญหาเรื่องบ้านแก้ได้ด้วย คลินิกหมอบ้าน สถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องบ้าน พร้อมให้คำปรึกษาอย่างละเอียดรอบด้าน จึงหมดห่วงว่าการทำบ้านของทุกคนจะเป็นเรื่องยาก ดังนั้นนึกถึงบ้านนึกถึงเรา เอสซีจี โฮม เอ็กซพีเรียนซ์” คุณธัญญ์กวิน กล่าวนอกจากนี้ได้เสริมทัพพาร์ทเนอร์ในการให้บริการและนำผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงตอบโจทย์การทำบ้านมากขึ้น อาทิ ประตูหน้าต่าง แบรนด์ Windsor วัสดุไวนิลคุณภาพสูง ทนทาน ลดความร้อน ลดเสียง ลดการรั่วซึม และแบรนด์ World Glass ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมหลากหลายรูปแบบที่ตอบโจทย์, มุ้งลวดนิรภัยสแตนเลส เติมเต็มความแข็งแรงโครงสร้าง พร้อมรับมือต่อการบุกรุกทุกประเภท เพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตในบ้านทั้งนี้ ได้เพิ่มช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่สนใจสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริง สามารถเข้ารับชมโซนใหม่ผ่านทาง Virtual Store : https://bit.ly/Virtual_XP และ https://www.scgexperience.com/