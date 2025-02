EXIM BANK ร่วมมือ ป.ป.ช. - CAC เปิดตัวนวัตกรรมทางการเงินด้านธรรมาภิบาล ครั้งแรกของโลก !!

EXIM BANK จับมือสำนักงาน ป.ป.ช. และ CAC เปิดตัวนวัตกรรมทางการเงินด้านธรรมาภิบาลครั้งแรกของโลก เสริมสภาพคล่องและลดต้นทุนทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไทยที่ได้มาตรฐานสากลเปิดเผยว่า EXIM BANK ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยที่มีกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรตามมาตรฐานสากล ได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินที่ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ มีสภาพคล่องเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจ สู่เวทีการค้าโลกอย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในโอกาสนี้ EXIM BANK เปิดตัวบัตรเงินฝากสีขาวและสินเชื่อสีขาวที่เรียกว่า “White Certificate of Deposit” และ “White EX” ตามลำดับ ซึ่งนับเป็นผู้นำนวัตกรรมทางการงเงินด้าน Governance แห่งแรกของโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการกำกับดูแลภายในองค์กร โดยเฉพาะด้านการต่อต้านคอร์รัปชันและความโปร่งใสทางธุรกิจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยที่ได้มาตรฐานหรือการรับรอง โดย ISO หรือ CAC• บัตรเงินฝากสีขาว (White Certificate of Deposit) วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 อายุ คือ ระยะเวลา 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.15 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.20 ต่อปี และระยะเวลา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี• สินเชื่อ White EX หรือโครงการ EXIM เงินทุนสีขาว สนับสนุนผู้ประกอบการที่พร้อมร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดย EXIM BANK ให้การสนับสนุน ดังนี้- “White Starter” สำหรับใช้ในกิจการของผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันกับ EXIM BANK วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นร้อยละ 5.60 ต่อปี ใน 6 เดือนแรก พร้อมลดค่าธรรมเนียมสินเชื่อ- “White Intermediate” สำหรับผู้ประกอบการที่ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC (CAC Declared 1 ดาว) และอยู่ระหว่างการขอรับรอง CAC Certified (2 ดาว) หรืออยู่ระหว่างการขอรับรองมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่ออเนกประสงค์ หรือสินเชื่อเพื่อการลงทุน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 4.75% ต่อปี ในปีแรก วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระคืนสูงสุด 5 ปี- “White Advanced” สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง CAC Certified (2 ดาว) หรือได้รับรอง CAC Change Agent (3 ดาว) ตลอดจนผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 37001 หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง EXIM BANK พร้อมสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในกิจการ วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นตลอดปีแรก 3.75% ต่อปี ผ่อนชำระคืนสูงสุด 7 ปี“นับเป็นครั้งแรกของโลก โดยมี EXIM BANK เป็นผู้นำ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และ CAC เพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจไทยดำเนินกิจการอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ควบคู่กับการขับเคลื่อนการเติบโตทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยนวัตกรรมเพื่อการระดมทุนสีขาวและสินเชื่อสีขาว ที่มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 3.75% ต่อปี ผ่อนชำระคืนสูงสุด 7 ปี ให้แก่กิจการที่ได้รับการรับรอง CAC หรือ ISO ขั้นสูง เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีรากฐานด้านความโปร่งใสในการกำกับดูแลภายในองค์กร นำไปสู่การสร้างสังคมที่มีธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป” ดร.รักษ์ กล่าว