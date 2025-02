ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ผสานทฤษฎีป่าเปียก - ภูมิปัญญาชาวบ้าน อนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพชรบุรี

นางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัดนายทินกร สินทรัพย์ หนึ่งในตัวแทนพนักงาน_ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย)ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ผสาน ทฤษฎีป่าเปียกและภูมิปัญญาชาวบ้าน อนุรักษ์ป่าต้นน้ำในจังหวัดเพชรบุรีอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรม “คน น้ำ ดี” ครั้งที่ 6 ระดมจิตอาสาลงพื้นที่ปลูกพืชคลุมดิน สร้างฝายคอกหมูชะลอน้ำ และบูรณะระบบป่าเปียก เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป้องกันไฟป่า และจุดประกายแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อมบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย จัดกิจกรรม “คน น้ำ ดี” ครั้งที่ 6 ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ระดมพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ พร้อมคณะผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ หน่วยจัดการต้นน้ำแก่งกระจาน หน่วยจัดการต้นน้ำหุบกะพง และสถานีควบคุมไฟป่าหุบกะพง ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำ ณ จังหวัดเพชรบุรี ตอกย้ำค่านิยมองค์กร “การเติบโตอย่างยั่งยืน (Growing for Good)” และ “การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม (Giving Back to Society)” โดยมุ่งมั่นนำมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องกล่าวว่า “กิจกรรม ‘คน น้ำ ดี’ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘มิซุอิกุ’ (Mizuiku: Education Program for Nature and Water) ของบริษัทฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องความสำคัญของทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน รวมถึงปลูกฝังให้พวกเขามีส่วนร่วมอนุรักษ์น้ำได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน นอกเหนือจากเยาวชนแล้ว คนในพื้นที่ต้นน้ำ รวมถึงพนักงานของ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนบริษัทฯ จึงดำเนินกิจกรรม ‘คน น้ำ ดี’ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำผ่านการลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรม ‘คน น้ำ ดี’ สื่อถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในการสร้างทั้งคนเก่งและคนดีที่จะเติบโตไปพร้อม ๆ กับองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม เราขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ และชาวบ้านในพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุนและร่วมทำกิจกรรมนี้ให้สำเร็จลุล่วง ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จะยังคงเดินหน้าสานต่อพันธกิจรักษ์น้ำ เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่านี้ให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป”ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และถือเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีและปราณบุรี แหล่งน้ำที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของผู้คนและระบบนิเวศของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาระบบนิเวศวิทยาที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยจัดการต้นน้ำแก่งกระจาน หน่วยจัดการต้นน้ำหุบกะพง สถานีควบคุมไฟป่าหุบกะพง ดำเนินได้แก่โดยหญ้าแฝกเป็นพืชที่ช่วยรักษาหน้าดินเพราะเติบโตเป็นกอขนาดใหญ่และมีระบบรากที่แข็งแรง หยั่งลึกในดินได้ถึง 3 เมตร จึงช่วยป้องกันไม่ให้น้ำไหลเซาะหน้าดินและรักษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำ ส่วนหวาย ก็ถือเป็นหนึ่งในพืชสำคัญที่ปลูกเพื่อชะลออัตราการชะล้างพังทลายของดินด้วยเช่นกันโดยก่อสร้างด้วยท่อนไม้ขนาบด้วยถุงบรรจุทราย เพื่อช่วยกักเก็บน้ำ ลดการพังทลายของหน้าดิน และดักจับตะกอนที่ไหลมากับสายน้ำ ช่วยให้แหล่งน้ำในพื้นที่ตอนล่างเกิดการตื้นเขินช้าลง ช่วยให้ดินชุ่มชื้น ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ได้อาศัยน้ำในการดำรงชีวิตพระราชดำรัส (ป่าดอนขุนห้วย) ให้กลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แนวคิดป่าเปียกเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างแนวป้องกันไฟเปียก (Wet Fire Break) โดยการสูบน้ำขึ้นไปกักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำบนภูเขาแล้วค่อย ๆ ปล่อยน้ำลงมาเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่า กลายเป็น “ป่าเปียก” ซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีกล่าวเสริมว่า “ผมภูมิใจและดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ‘คน น้ำ ดี’ ในปีนี้ ทำให้ได้มีโอกาสร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากการทำประโยชน์ตอบแทนสังคมแล้ว ยังได้รับความรู้ใหม่ ๆ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจากเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำ รวมทั้งแนวคิดเรื่องป่าเปียกจากเจ้าอาวาสวัดไร่มะม่วง พระราชดำรัส (ป่าดอนขุนห้วย) ซึ่งตอกย้ำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้”ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ริเริ่มจัดกิจกรรม “คน น้ำ ดี” ครั้งแรกในปี 2562 ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ รวมถึงแหล่งน้ำสำคัญของประเทศในหลายจังหวัด และจะยังคงเดินหน้ากิจกรรมนี้ต่อไป โดยมุ่งพัฒนาระบบนิเวศเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่สังคมไทย