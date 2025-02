ซีพีเอฟ ผนึกเบอริงเกอร์ฯ ลดปล่อยคาร์บอน เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เวชภัณฑ์ใช้แล้ว เป็น RDF

บันทึกข้อตกลงดังกล่าว มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการแปรรูปบรรจุภัณฑ์เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีกที่ใช้แล้วในฟาร์ม ให้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย (RDF) ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน โดยมีลงนามร่วมกับพร้อมด้วย นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ นายโยฮันเนส แคร์เนอะ ที่ปรึกษาทูต ฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชทูต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ กรรมการหอการค้าเยอรมัน-ไทย ร่วมด้วยตัวแทนจากภาครัฐบาล ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการผลักดันโครงการ “Towards Net Zero for the Neo World” ในประเทศไทยของเบอริงเกอร์ฯ และสอดรับกับเป้าหมายของซีพีเอฟในการมุ่งสู่ Net-Zero ปี 2050กล่าวว่า ซีพีเอฟ และ เบอริงเกอร์ฯ เป็นพันธมิตรที่ทำงานร่วมกันมาเป็นเวลายาวนาน รวมทั้งความร่วมมือกับภาครัฐอย่างกรมปศุสัตว์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ซึ่งโลกธุรกิจในปัจจุบัน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันทั้งด้านธุรกิจและด้านสิ่งแวดล้อม และซีพีเอฟให้ความสำคัญในเรื่องการมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net-Zero) ในปี 2050 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมไปถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งความร่วมมือในวันนี้ ทั้งทางเบอริงเกอร์ฯ และซีพีเอฟ ได้ผนึกกำลังความร่วมมือกันในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยกันดูแลโลกของเราไปด้วยกันกล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้เราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายร่วมกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และยังสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารระดับโลกผ่านแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนกล่าวว่า เบอริงเกอร์ฯ มุ่งเน้นด้านความรับผิดชอบและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว และตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือกับซีพีเอฟแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองบริษัทในการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการกับปัญหาความท้าทายในด้านสิ่งแวดล้อมที่สร้างความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญต่อสุขภาพสัตว์ มนุษย์ และโลกของเราสำหรับความร่วมมือระหว่างซีพีเอฟ – เบอริงเกอร์ฯ แสดงถึงความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมสุขภาพและอาหารสัตว์ นำบรรจุภัณฑ์ของเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีกที่ใช้แล้วในฟาร์ม มาคัดแยกประเภทอย่างเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย (RDF) ซึ่งในปี 2567 TÜV Rheinland หน่วยงานรับรองมาตรฐานระดับสากล ได้รับรองผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์เวชภัณฑ์สัตว์ปีกของเบอริงเกอร์ฯ เนื่องจากการเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วแบบดั้งเดิม ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การผลิต ขนส่ง การจัดเก็บ ไปจนถึงการจัดการขยะจากบรรจุภัณฑ์