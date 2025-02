TISCO สานต่อโครงการ Fighting Cancer ปี 9 พัฒนานวัตกรรมการรักษามะเร็งเพื่อคนไทย

ประกาศเดินหน้าโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 มุ่งสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งเพื่อคนไทย โดยนำรายได้ค่าธรรมเนียมการขายผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการบริจาคเป็นทุนสนับสนุน พร้อมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยโรคมะเร็งในวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) ภายใต้แนวคิด “United by Unique” ร่วมใจเป็นหนึ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งเพื่อคนไทยเปิดเผยว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของกลุ่มทิสโก้ที่มุ่งเติบโตคู่ขนานไปกับการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและเศรษฐกิจ จึงเดินหน้าโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยนำรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุนรวม ประกันสุขภาพ และโรคร้ายแรง สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งให้หายขาด รวมมูลค่าการบริจาคแล้วกว่า 28,755,940 บาท และปัจจุบันนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งโดยคนไทยเพื่อคนไทยก็พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้ กลุ่มทิสโก้ยังคงเดินหน้าส่งเสริมนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสการรักษาที่ทันสมัยและเท่าเทียม ในราคาที่ถูกลง ภายใต้ธีมตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) ระหว่างปี 2568 – 2570 เพื่อร่วมใจเป็นหนึ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมการรักษามะเร็งเพื่อคนไทย จากพลังของความหลากหลายและการร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยการสนับสนุนจะอยู่ในรูปแบบของการหักรายได้ค่าธรรมเนียมการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง ที่ร่วมรายการภายในปี 2568 นี้ มอบแก่ กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้ โรคมะเร็ง เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศไทย โดยในปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นราว 140,000 คน หรือเฉลี่ย 389 คนต่อวัน และโรคมะเร็งยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยในปี 2567 ด้วยตัวเลขผู้เสียชีวิตกว่า 86,310 คน หรือเฉลี่ย 10 คนต่อชั่วโมง นั่นหมายถึง โรคมะเร็ง ยังเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือช่วยกันแก้ไขสำหรับแนวคิด “United by Unique” ในปีนี้ สะท้อนถึงพลังของความหลากหลายและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะต่างวิถีชีวิต ต่างความคิด ต่างประสบการณ์ ทุกคนสามารถร่วมกันสร้างชีวิตที่ยั่งยืนแก่คนไทยไปด้วยกันได้ ด้วยการสนับสนุนนวัตกรรมการรักษามะเร็งให้หายขาด สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ www.tisco.co.th หรือ https://link.tisco.co.th/b3GACo