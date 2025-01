AI กระตุ้น "หุ้นกลุ่มพลังงาน" บลจ.ทิสโก้ เสนอขายกอง TUSENGY เปิดโอกาสลงทุนระดับโลก

เปิดเผยว่า แนวโน้มการเติบโตของบริการที่เกี่ยวข้องกับ AI เป็นตัวกระตุ้นทำให้ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น ซึ่งบลจ.ทิสโก้มองว่า “หุ้นกลุ่มพลังงาน” เป็นสินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ในระยะยาวความต้องการพลังงานของโลกจะยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย Statista data คาดว่าน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลกไปถึงปี 2593 สอดคล้องกับ VisualCapitalist มองว่าความต้องการใช้น้ำมันดิบจะเติบโตได้ปีละ 17% ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2588 ด้าน RFF มองว่าความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงปี 2593ดังนั้น เพื่อช่วยลูกค้าบริหารความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนและเพิ่มผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว บลจ.ทิสโก้จึงเปิดเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ US Energy (TUSENGY) ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ลงทุนใน The Energy Select Sector SPDR (กองทุนหลัก) ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทในหมวดอุตสาหกรรมพลังงาน ที่อยู่ในดัชนี S&P 500 เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 27 มกราคมถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568“บลจ.ทิสโก้มองว่ากองทุน TUSENGY เหมาะที่จะเป็นกองทุนสำหรับสร้างโอกาสการลงทุนและบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน เพราะผลตอบแทนกองทุนมักจะเคลื่อนไหวไปตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจของโลก นอกจากนี้ ในระยะยาวกองทุนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีจากความต้องการพลังงานในระดับสูงจากการเข้ามามีอิทธิพลของธุรกิจ AI ซึ่งมีความต้องการใช้พลังงานอย่างมหาศาล” นายสาห์รัชกล่าวสำหรับตัวอย่างบริษัทที่กองทุนหลักเข้าลงทุนนั้นข้อมูลจาก SSGA data ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 พบว่า ลงทุนในธุรกิจน้ำมัน และ ก๊าซธรรมชาติครบวงจรสัดส่วน 40.25% เช่น Chevron Exxon Mobil และ Occidental Petroleum ลงทุนในธุรกิจสำรวจและขุดเจาะ 25.29% เช่น CONOCOPHILLIPS EOG RESOURCES INC ลงทุนในธุรกิจบริการจัดเก็บ และขนส่ง 15.88% WILLIAMS COS INC ONEOK INC และ KINDER MORGAN INC ลงทุนในธุรกิจโรงกลั่น และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่น 9.56% เช่น Phillip 66 MARATHON PETROLEUM CORP เป็นต้นพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ลงทุนกองทุน TUSENGY ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2568 ทุกๆ 100,000 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) มูลค่า 100 บาท สูงสุด 1,000 บาท ยอดเงินลงทุน 10 ล้านบาทขึ้นไปรับทองคำหนัก 1 สลึง (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ)กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทิสโก้ หรือ แอปพลิเคชัน TISCO My Funds หรือธนาคารทิสโก้ทุกสาขา