แว่นตาฟ้าใส จากใจบียู #12

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยจัดโครงการวัดสายตาประกอบแว่นสำหรับบุคลากร รพ.ธรรมศาสตร์ฯและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2568 มีบุคลากรและประชาชนเข้าร่วมรับบริการจำนวนมาก ทั้งนี้ เป็นการให้บริการตั้งแต่ตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมเลือกกรอบและรับแว่นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นเป็นตัวแทนมอบแว่นตาให้กับบุคลากรและประชาชนทั่วไป กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “โครงการแว่นตาฟ้าใสจากใจบียู เป็นโครงการโดยกองทุน ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล ที่ทำต่อเนื่องกันมานานกว่า 10 ปี โดยให้บริการกับประชาชนมาหลายท้องที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง สำหรับที่ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ แห่งนี้เป็นครั้งแรกที่โครงการฯ ได้มาให้บริการกับประชาชนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯแห่งนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถือเป็นเพื่อนบ้านกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ซึ่งเอื้อเฟื้อกันและกันมาโดยตลอดโดยโครงการนี้มีผู้สูงอายุให้ความสนใจและมารับแว่นตาเป็นจำนวนมาก”ได้เป็นตัวแทนรับมอบและกล่าวถึงโครงการนี้ว่า “ในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นและผู้สูงอายุจะมีความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวัยและเกิดความผิดปกติได้มากขึ้น ดังนั้น การสวมใส่แว่นเพื่อป้องกันดวงตาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ ในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีของผู้สูงอายุที่จะได้รับแว่นตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านโครงการแว่นตาฟ้าใส จากใจบียู ของทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและให้บริการตัดแว่นสายตาให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ และประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปเพื่อให้ได้แว่นตาที่มีคุณภาพ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก ในการนี้ทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่จัดโครงการที่ดีอย่างนึ้ขึ้นและหวังว่าในโอกาสหน้าจะมี ความร่วมมือจัดโครงการดีๆ อย่างนี้ขึ้นอีกในวาระต่อไป”พร้อมกันนี้ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้มอบถุงผ้าปันรัก ใส่ยาใส่ใจ จำนวน 600 ใบ มอบให้กับผู้ป่วยแทนการใช้ถุงพลาสติกในการรับยากลับบ้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อน ตามเป้าหมาย SDGs โดยถุงผ้าทั้งหมดเป็นผลงานการวาดของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกันสร้างจินตนาการด้วยการเพ้นท์ถุงผ้า เพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมผ่านกิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้าใส่ยาใส่ใจจากโครงการโลกเปลี่ยนได้เพราะเรา Be The Change: Create a Bag of Joy ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ