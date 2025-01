ยูนิโคล่ เปิดตัวเสื้อยืดจากผลงาน Picasso ในโปรเจกต์การกุศล PEACE FOR ALL

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก เปิดตัวเสื้อยืดดีไซน์ใหม่จากผลงานของ ปาโบล ปิกัสโซ (Pablo Picasso) ศิลปินผู้ปฏิวัติวงการงานศิลป์ในศตวรรษที่ 20 ประกอบไปด้วย เสื้อลายใหม่ 1 แบบ ที่จะรวมอยู่ในโปรเจกต์เสื้อยืดการกุศล PEACE FOR ALL และลวดลายที่เหลืออีก 4 แบบจะอยู่ในแบรนด์เสื้อยืด UT เตรียมพบกับเสื้อยืดดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนี้ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่14 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป ที่ร้านยูนิโคล่ทุกสาขาทั่วประเทศและออนไลน์สโตร์เสื้อยืดลายใหม่นี้เป็นการนำผลงานศิลปะของ Picasso มาอยู่บนไอเทมของยูนิโคล่เป็นครั้งแรก และเป็นคอลเลคชันล่าสุดจากศิลปินชื่อดังระดับโลกอีกด้วย ผลงานความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของ Estate of Pablo Picasso ที่พร้อมสนับสนุนวิสัยทัศน์ระยะยาวของยูนิโคล่ในเรื่องการตอบแทนสังคมเพื่อทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นผลงานศิลปะ Bouquet of Friendship (1985) ที่อยู่ในคอลเลคชันเสื้อยืด PEACE FOR ALL ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ในการประชุมสันติภาพที่จัดขึ้น ณ กรุงสตอกโฮล์ม ในปี 1958 โดยกำไรทั้งหมดจากการจำหน่ายเสื้อยืด PEACE FOR ALL จะถูกบริจาคให้กับองค์กรเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระดับนานาชาติสำหรับคอลเลคชัน UT ประกอบด้วยผลงานภาพวาด 4 ภาพของ Picasso ตั้งแต่ช่วงยุค 1920s ถึงยุค1940s ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ Picasso มีความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายของผลงานมากที่สุด โดยหนึ่งในลวดลายบนเสื้อเป็นผลงานชื่อ Dove of Peace (1949) ภาพนกพิราบสีขาวที่สื่อถึงสัญลักษณ์ของสันติภาพ ซึ่งเป็นภาพที่ได้รับเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของการประชุมสันติภาพนานาชาติครั้งที่ 1 ณ กรุงปารีสในปี 1949 ด้วยโปรเจกต์ PEACE FOR ALL และเสื้อยืด UT ทำให้ผลงานต่างๆ ของ Picasso ที่สนับสนุนเรื่องสันติภาพของโลก ได้รับการสื่อสารออกไปได้มากกว่าแค่ชิ้นงานศิลปะ สร้างความสนใจและความประทับใจให้กับผู้คนมากมายจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ ยูนิโคล่เปิดตัวโปรเจกต์ PEACE FOR ALL นำเสนอเสื้อยืด UT ในดีไซน์ที่สะท้อนถึงความปรารถนาในสันติภาพ อาสาออกแบบโดยเหล่านักสร้างสรรค์ที่เคยร่วมงานกับยูนิโคล่ ซึ่งเป็นบุคคลที่สนับสนุนความตั้งใจของ “การลงมือทำ เพื่อความปรารถนาในสันติภาพของโลก” กำไรทั้งหมดจากการวางจำหน่ายเสื้อยืดจะนำไปบริจาคให้แก่องค์กรเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระดับนานาชาติ จนถึงปัจจุบันได้นำเสนอลวดลายต่างๆ จากเหล่านักสร้างสรรค์ 42 ท่าน โดยวางจำหน่ายเสื้อยืดได้ถึง 6.28 ล้านตัว และระดมทุนได้ถึง 408,828,700.00 ล้านบาท (หรือประมาณ 11.8 ล้านดอลลาร์) ยอดเงินทั้งหมดจะถูกบริจาคให้กับองค์กรพันธมิตร 3 แห่ง เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเร่งด่วนสำหรับการคุ้มครองชีวิตของผู้พลัดถิ่นทั่วโลก พร้อมกับช่วยเหลือเด็กๆ ทั่วโลกที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากความขัดแย้งหรือปัญหาอื่นๆ