เอสซีจี ผุดหลักสูตร NZAP 2025 พัฒนาผู้ประกอบการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

เมื่อเร็วๆ นี้ เอสซีจี ได้เปิดหลักสูตร Net Zero Accelerator Program 2025 หรือ NZAP 2025 ซึ่งเป็นหลักสูตร ที่เอสซีจี ร่วมกับพันธมิตร ชวนผู้ประกอบการ และผู้บริหารภาครัฐ เพิ่มความสามารถการแข่งขัน ผลักดันให้ธุรกิจและองค์กรเติบโตสู่เป้า Net Zero ด้วยกัน โดยจะมีการเรียนการสอนจนถึงเดือนมีนาคม ที่สำนักงานใหญ่ เอสซีจี บางซื่อ“เอสซีจีมีแนวทาง Inclusive green growth ที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน จึงมีโครงการช่วยยกระดับผู้ประกอบการ SME ในการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำหลายรูปแบบ รวมทั้งหลักสูตร NZAP 2025 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เอสซีจีออกแบบพิเศษ ให้เป็นการเรียนรู้จากการลงมือทำจริง สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยให้คำแนะนำ”กล่าวกล่าวว่า “หลักสูตรนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมจัดหลักสูตร อาทิ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร และร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้ความเห็นการนำเสนอเอกสารเชิงวิชาการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยได้รับความสนใจทั้งจากผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการสมัครเข้าร่วมหลักสูตร โดยได้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม สามารถนำความรู้และเครือข่ายไปวางนโยบายในองค์กรของตนได้ 109 ราย โดยจะมีการเรียนทุกวันศุกร์ รวมทั้งการดูงานในประเทศ จนถึงเดือนมีนาคม พร้อมการทำถกแถลงและทำเอกสารเชิงวิชาการเป็นรายกลุ่ม โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและให้ความเห็น ที่สามารถแก้ปัญหาและนำไปปฎิบัติได้จริง”หลักสูตร NZAP 2025 เน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มกำไร ลดต้นทุน รับมือภาวะโลกเดือด ด้วยความเข้าใจทิศทางและนโยบายของประเทศไทย กลไกการค้าตลาดคาร์บอน กฎหมายและข้อบังคับด้าน Climate Change ตัวอย่างความสำเร็จของการการดำเนินการสู่ Net Zero และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีพันธมิตรในการจัดหลักสูตรที่สำคัญ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC Thailand) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)