“นิปปอนเพนต์” ตอกย้ำเอกลักษณ์แบรนด์ ชู 3 คุณค่าแบรนด์ “ผู้นำสีในเอเชีย – นวัตกรรมดีที่สุดจากญี่ปุ่น”

“นิปปอนเพนต์” (Nippon Paint) แบรนด์สีนวัตกรรมและคุณภาพที่ดีที่สุดจากประเทศญี่ปุ่น เปิดปี 2568 ตอกย้ำการเป็นแบรนด์สีอันดับ 1 ของเอเชียและตัวจริงของเมืองไทยด้วยคุณค่าที่ “ยึดลูกค้าและผู้ใช้งานทุกคนเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer-Centricity” ชูเอกลักษณ์แบรนด์ 3 ด้านที่เหนือกว่าและแตกต่างจากคู่แข่งท่ามกลางการแข่งขันเข้มข้น เพื่อเป็นที่สุดแห่งสีทาบ้านและอาคารในใจคนไทยคุณค่าแบรนด์ของนิปปอนเพนต์ที่โดดเด่นจนสามารถสร้างการจดจำในตลาดสีคืออะไรบ้างกล่าวว่า ตลอดมานิปปอนเพนต์มีการวางกลยุทธ์ขับเน้นคุณค่าแบรนด์สีที่ “ยึดลูกค้าและผู้ใช้งานทุกคนเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centricity)” โดยแบรนด์มุ่งมั่นพัฒนา “สีนวัตกรรม” จากความเข้าใจผู้ใช้งานทุกคนอย่างลึกซึ้ง ซึ่งนิปปอนเพนต์สามารถพิสูจน์คุณค่าแบรนด์ที่โดดเด่นนี้ได้ผ่านเอกลักษณ์ที่แตกต่างและไม่อาจลอกเลียนแบบของนิปปอนเพนต์ 3 ด้าน นั่นคือ ผู้นำสีอันดับ 1 ในเอเชียทั้งด้านการผลิตและจัดจำหน่าย (Asia’s No.1), สีนวัตกรรมคุณภาพระดับโลก (Innovative Global Quality Standard) และ สีที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานจากญี่ปุ่น (Japanese Heritage) เพื่อเป็นเอกลักษณ์จุดขายในฐานะ “สีที่คิดเพื่อคุณ” แบรนด์สีที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและคำนึงถึงคุณภาพด้วยความจริงใจ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์งานสีที่แสดงอัตลักษณ์ของตนได้อย่างดีที่สุดเริ่มจากเอกลักษณ์ต้นกำเนิดของนิปปอนเพนต์จากประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้บริโภคชาวไทยให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่น ด้วยคุณสมบัติคุณภาพสูงและมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน นี่จึงเป็นจุดแข็งสำคัญอย่างหนึ่งของนิปปอนเพนต์ “แบรนด์สีทาบ้านและอาคารตัวจริงหนึ่งเดียวในไทยที่ก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่น” พร้อมประวัติยาวนานกว่า 140 ปี และยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมการทำงานแบบฉบับญี่ปุ่นแท้จริง พิถีพิถัน ใส่ใจรายละเอียด และคิดอย่างรอบคอบ รวมถึงทัศนคติในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้ดี เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง ก่อนออกวางจำหน่ายไปยังลูกค้าและผู้ใช้งานด้วยการทำงานดังกล่าว เป็นผลให้ทุกผลิตภัณฑ์ของนิปปอนเพนต์ผ่านการคิดค้นนวัตกรรมและผลิตด้วย “มาตรฐานคุณภาพระดับโลก” ซึ่งได้รับการการันตีจากองค์กรระดับสากลที่มีชื่อเสียงมากมาย ยกตัวอย่างเช่น· นิปปอนเพนต์เป็นแบรนด์สีทาอาคารรายเดียวที่ได้รับรางวัลจาก “Superbrands Thailand 2024” ซึ่งเป็นเวทีระดับนานาชาติจากประเทศอังกฤษที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี สะท้อนความไว้วางใจที่ผู้บริโภคมีให้กับแบรนด์· ทุกผลิตภัณฑ์สีทาอาคารของนิปปอนเพนต์ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) และมาตรฐาน WELL ซึ่งเป็นการรับรองการออกแบบเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทั้งสุขภาพกายและใจ· หนึ่งในผลิตภัณฑ์เรือธงของนิปปอนเพนต์ คือ “นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์” สีทาภายในเพื่อสุขภาพ เกรดอัลตร้าพรีเมียม 15 ปี รายแรกในไทยที่ได้ตรารับรองระดับโลก GREENGUARD GOLD Certification จากสถาบัน UL สหรัฐอเมริกา ซึ่งตรานี้จะมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบค่าการปล่อยสารระเหยจากวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง (VOCs) ในระดับต่ำกว่า 0.00022 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้น· ผลิตภัณฑ์ของนิปปอนเพนต์ได้รับตรารับรอง “ฉลากเขียว” จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าได้ใช้สีทาอาคารที่ปลอดภัยไร้สารพิษ เช่น ฟอร์มัลดีไฮด์ ตะกั่ว ปรอท· ผลิตภัณฑ์ของนิปปอนเพนต์ผ่านการรับรอง “ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” (CARBON FOOTPRINT OF PRODUCTS : CFP) ซึ่งเป็นฉลากที่แสดงถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้โครงการบริหารการจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้· สีน้ำทาภายนอก นำโดย “นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์” สีเกรดอัลตร้าพรีเมียม 15 ปี ผ่านการรับรอง “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” ซึ่งเป็นฉลากที่รับรองว่าสีทาผนังอาคารนั้นๆ มีค่าการสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์สูงถึง 99.5%* และระบายความร้อนสูงถึง 90%* ช่วยทำให้บ้านเย็นขึ้น ลดอุณหภูมิภายในบ้านได้ถึง 7 องศาเซลเซียส* และช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 36.8%*ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สีของนิปปอนเพนต์ยังได้ตรารับรองคุณภาพทั้งจากองค์กรชั้นนำในประเทศและระดับสากลอีกมากมายจากการที่ผลิตภัณฑ์สีของนิปปอนเพนต์ทุกชนิดและประเภทออกสู่ตลาดด้วยนวัตกรรมคุณภาพระดับโลก ทั้งยังใส่ใจในการทำงานทุกขั้นตอน จึงไม่น่าแปลกใจที่นิปปอนเพนต์จะเป็น “ผู้นำสีอันดับ 1 ในเอเชีย” ต่อเนื่องมามากกว่าครึ่งทศวรรษทั้งในด้านการผลิตและยอดขาย รวมถึงในระดับโลกนิปปอนเพนต์ก็ทำยอดขายได้ถึงอันดับ 4 จากการวางจำหน่ายในกว่า 28 ประเทศ ด้วยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ไว้ใจเลือกสีนิปปอนเพนต์มาสร้างสรรค์ความสวยงาม ปลอดภัย และทนทานให้กับบ้านและอาคาร“นิปปอนเพนต์มีคำมั่นสัญญาอย่างหนึ่งที่ยึดถือไว้เสมอเมื่อจะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้า นั่นคือเรา ‘สร้างนวัตกรรมด้วยหัวใจ (Innovation with Heart)’ หมายถึง การคิดค้นสิ่งใดออกมาจะต้องคิดด้วยมุมมองของลูกค้า ยึดผู้ใช้งานทุกคนเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centricity) เพื่อให้เราแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างตรงจุด สิ่งเหล่านี้สะท้อนชัดในผลิตภัณฑ์สีทั้งหมดของเรา ไม่ว่าจะเป็นสีนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ สำหรับทาภายใน เกรดอัลตร้าพรีเมียม 15 ปี นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ ที่ตอบโจทย์เรื่องความกังวลด้านสุขภาพของผู้บริโภค เพราะเป็นสีไร้สารระเหยที่เป็นอันตราย (Zero VOCs) หรือสีนิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ ที่แก้โจทย์เรื่องความคุ้มค่าในการลงทุน เพราะทาครั้งเดียวใช้ได้ทนนานมากกว่า 15 ปี” คุณวัชระกล่าวทั้งหมดนี้คือความแตกต่างที่นิปปอนเพนต์จะนำมาสื่อสารกับผู้บริโภคชาวไทยตลอดปี 2568 เพื่อให้คนไทยจดจำได้ว่า นิปปอนเพนต์คือ “สีนวัตกรรมและคุณภาพที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของเอเชีย จากประเทศญี่ปุ่น” โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จ คือ ‘เมื่อใดที่ต้องการใช้สีทาอาคาร นิปปอนเพนต์จะเป็นแบรนด์แรกที่คนไทยนึกถึง’ ภายในปี 2569กล่าวถึงกิจกรรมการตลาดที่จะเกิดขึ้นในปี 2568 ของนิปปอนเพนต์ว่า ปีนี้แบรนด์ยังคงมีกิจกรรมมากมายตลอดปีเพื่อสื่อสารคุณค่าแบรนด์ที่แตกต่างของนิปปอนเพนต์เหล่านี้ จะมีทั้งกิจกรรมที่ให้ลูกค้าได้สัมผัสคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สีที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับโลก และกิจกรรมที่ทำให้นิปปอนเพนต์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของลูกค้าโดยนิปปอนเพนต์ไม่ปล่อยให้ลูกค้าต้องรอนาน เพราะกิจกรรมแรกของปีได้เริ่มขึ้นแล้วกับภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “Asia’s No.1” ที่จะบอกเล่าเรื่องราวตัวตนและคุณค่าแบรนด์นิปปอนเพนต์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง “ผู้นำสีอันดับ 1 ในเอเชีย” การสื่อสารแหล่งกำเนิดของนิปปอนเพนต์จาก “ประเทศญี่ปุ่น” รวมถึงมาตรฐาน “คุณภาพระดับโลก” ในผลิตภัณฑ์สีเรือธงของแบรนด์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ สีนิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ (Nippon Paint AirCare) สีนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด และผลิตภัณฑ์ สีนิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ (Nippon Paint WEATHERBOND) สีทาภายนอกที่ช่วยให้บ้านสวยเหนือกาลเวลา 15 ปี+ มาพร้อมกับคาแรกเตอร์และตัวอย่างการใช้งานที่สื่อสารถึงลูกค้าทั้งกลุ่มเจ้าของบ้าน ช่างสี ดีไซเนอร์ และผู้พัฒนาโครงการhttps://youtu.be/MNgb7R36XWc“ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ถ่ายทอดจุดยืนของนิปปอนเพนต์ออกมาได้อย่างชัดเจน นั่นคือความเป็นแบรนด์สีญี่ปุ่นที่ทำยอดขายอันดับ 1 ของเอเชีย ผู้คิดค้นนวัตกรรมและสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพด้วยความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานทุกคนอย่างลึกซึ้งจนทำให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจ ไม่ว่าลูกค้าจะมีความต้องการการใช้สีแบบไหน นิปปอนเพนต์ก็สามารถส่งมอบประสบการณ์งานสีคุณภาพสูงสุดและแสดงอัตลักษณ์ของผู้ใช้งานได้อย่างไม่มีข้อจำกัด” ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวกิจกรรมดีๆ จากนิปปอนเพนต์ในปีนี้จะมีอีกมาก และจะครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าทั้งลูกค้ารายย่อย (B2C: Business-to-Customer) เช่น เจ้าของบ้าน ช่างสี และลูกค้าธุรกิจ (B2B: Business-to-Business) เช่น ดีไซเนอร์ ผู้พัฒนาโครงการ เพื่อส่งให้แบรนด์นิปปอนเพนต์ “ผู้นำสีอันดับ 1 ในเอเชีย” และ “สีนวัตกรรมที่ดีที่สุดจากญี่ปุ่น” เป็นที่สุดแห่งสีทาอาคารในใจคนไทยได้ตามเป้าหมาย