ผู้บริหารบางจากฯ ร่วมแบ่งปันความรู้ด้านกลยุทธ์ธุรกิจสู่อนาคตที่ยั่งยืน

นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-โรงกลั่น และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Sustainability in Action: Strategies for a Resilient Future ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (The Martin de Tours School of Management and Economics: MSME) รวมถึงคณาจารย์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่น ๆ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิการบรรยายครั้งนี้ นายบัณฑิตได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับแนวทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบางจากฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ “รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว” โดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายในโลกธุรกิจแห่งอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ