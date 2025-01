ยูนิโคล่ มอบฮีทเทค 1 ล้านชิ้นทั่วโลก ตามพันธกิจ โครงการ “The Heart of LifeWear”

ยูนิโคล่ แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำระดับโลก หลังจากเปิดตัวโครงการเพื่อสังคม “The Heart of LifeWear” ในการส่งมอบฮีทเทค (HEATTECH) จำนวน 1 ล้านชิ้น เพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ผู้ที่ต้องการทั่วโลก สำหรับยูนิโคล่ ประเทศไทย ได้สานต่อโครงการฯ ด้วยการมอบฮีทเทคจำนวน 15,000 ตัว ให้แก่มูลนิธิบ้านร่มไทรและมูลนิธิกระจกเงา เพื่อส่งต่อความอบอุ่นให้กับผู้ประสบภัยหนาวทางภาคเหนือของไทย โดยเมื่อวันเด็กที่ผ่านมา มร.โยชิทาเกะ วาคากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) และพนักงานจิตอาสาจากยูนิโคล่ ประเทศไทย ร่วมด้วยมูลนิธิกระจกเงา ได้เดินทางไปมอบฮีทเทค เพื่อแก่เด็กๆ และผู้ที่ต้องการ ณ โรงเรียนบ้านเหมืองแดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่าน ทำให้เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาวนี้โครงการ “The Heart of LifeWear” เป็นโครงการระดับโลกครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ยูนิโคล่ตั้งคำถามว่า ‘What makes life better?’ หรือ ‘อะไรที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น?’ เพื่อค้นหาว่าแบรนด์จะสามารถทำกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านไลฟ์แวร์ (LifeWear) ได้อย่างไรบ้าง เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของยูนิโคล่ในปี 2567 ที่ผ่านมากล่าวเกี่ยวกับการเปิดตัวโครงการนี้ว่า “ทุกวันนี้ มีผู้คนมากมายที่ประสบกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยที่ไม่ได้เป็นไปตามความตั้งใจหรือความต้องการของตนเอง เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความขัดแย้ง การกดขี่ข่มเหง หรือภัยธรรมชาติ ไม่มีใครต้องการกลายเป็นผู้ลี้ภัย หรือใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย โครงการระดับโลกล่าสุดของยูนิโคล่ ในชื่อ The Heart of Life Wear มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับชีวิตของผู้คนให้มากที่สุด โดยเฉพาะกับผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมชีวิตที่ดีและสะดวกสบายมากขึ้นให้กับผู้คนทั่วโลก แม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม”ปัจจุบัน มีผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นกว่า 120 ล้านคนทั่วโลก รวมถึงผู้คนจำนวนมากที่ต้องใช้ชีวิตในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ซึ่งผู้คนเหล่านี้ต่างอยู่อาศัยในพื้นที่ที่ยูนิโคล่ได้เปิดให้บริการอยู่หรือในบริเวณใกล้เคียง โครงการ The Heart of LifeWear ของยูนิโคล่ส่งมอบความช่วยเหลือให้กับผู้พลัดถิ่น เด็กๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และกลุ่มเปราะบางทั่วโลก เพื่อส่งเสริมชีวิตของผู้คนเหล่านี้ให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยยูนิโคล่จะบริจาคเสื้อผ้าโดยคำนึงถึงสภาพอากาศของพื้นที่ของผู้รับบริจาคเป็นสำคัญ ประกอบด้วย ฮีทเทค (HEATTECH) ไอเทมเพื่อเพิ่มความอบอุ่น และเสื้อผ้าแอริซึ่ม (AIRism) ที่มีน้ำหนักเบาและมีคุณสมบัติในการระบายอากาศที่ดีเยี่ยมกล่าวว่า “ยูนิโคล่ ประเทศไทย สานต่อ ด้วยการส่งมอบ ฮีทเทค ทั้งหมด จำนวน 15,000 ชิ้น ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกล สำหรับการส่งมอบฮีทเทคผ่านมูลนิธิบ้านร่มไทร เพื่อความอบอุ่นแก่ผู้ที่อยู่ห่างไกล ได้เริ่มส่งมอบตั้งแต่ปลายปี 2567 ที่ผ่านมา ใน อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและอยู่บนดอย และในเดือนมกราคม 2568 ทางยูนิโคล่ ได้ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านเหมืองแดง ต.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในการส่งมอบฮีทเทคให้แก่ผู้ที่ต้องการและได้รับผลกระทบ โดยในวันนี้ได้มีการมอบทั้งฮีทเทคและเสื้อผ้าแก่เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อมอบรอบยิ้มและความอบอุ่นให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ สำหรับ ยูนิโคล่ ประเทศไทย เชื่อว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งต่อพลังแห่งเสื้อผ้าให้แก่ผู้ต้องการอย่างแท้จริง อันเป็นพันธกิจหลักของยูนิโคล่ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนต่างๆ ทั่วโลกติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมด้านความยั่งยืนของยูนิโคล่ ประเทศไทย และโครงการ The Heart of LifeWear และ RE.UNIQLO ‘Warmth for All’ ได้ที่ https://www.uniqlo.com/th/th/news/category/10/