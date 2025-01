มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับคณะแพทย์ศิริราช โชว์การเรียนการสอนผู้ช่วยพยาบาล ตามแนวคิด Learn to Earn

มูลนิธิเอสซีจี เดินหน้าขยายแนวคิด Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด ผ่านเวทีเสวนาพิเศษนำโดย สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ. นพ. ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา รัชนีพร ภัทรปกรณ์ หัวหน้าโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล โดยและนักเรียนทุน มูลนิธิเอสซีจี มาร่วมถ่ายทอดความสำคัญและความจำเป็นของการมีหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล และความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเยาวชนไทยให้มีแนวคิด Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด ด้วยการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในสายอาชีพทั้งทักษะวิชาชีพ (Hardskills) และทักษะชีวิต (Softskills) เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในโลกยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง จากนั้นจึงเป็นการสาธิตการทำงานและหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย โดยการสาธิต 3 ฐาน คือการอาบน้ำเด็กแรกเกิด การให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง และการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะพยาบาล ทำให้กระทรวงสาธารณสุขให้การส่งเสริมการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของพี่ๆ พยาบาลในการดูแลผู้ป่วย รวมถึงการจัดการงานที่ไม่มีความซับซ้อนเกี่ยวกับผู้ป่วย ทำให้อาชีพผู้ช่วยพยาบาลกำลังเป็นอาชีพที่ตลาดมีความต้องการสูง มูลนิธิเอสซีจี ได้ให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนในการศึกษาในสาขาดังกล่าว เพราะใช้เวลาในการศึกษาเพียงแค่ 1 ปี เมื่อจบแล้วมีงานรองรับ ทำให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่รอดได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด เป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้มีอาชีพ อยู่รอดได้ในยุคปัจจุบันและอนาคต และยังมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพต่อไปได้อีกด้วย โดยมูลนิธิเอสซีจีเริ่มให้ทุนสนับสนุนการเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล แก่โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันให้ทุนไปแล้ว 179 ทุน เป็นงบประมาณกว่า 4 ล้านบาทติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมโครงการ Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด และติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิเอสซีจี ได้ที่ www.scgfoundation.org และเฟซบุ๊ก LEARNtoEARN