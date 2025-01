ยูนิฟอร์มใหม่ “SCB UnewForm: ชุดใหม่ คิดใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดตัวชุดยูนิฟอร์มใหม่ “SCB UnewForm: ชุดใหม่ คิดใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ภายใต้แนวคิด “อยู่ อย่าง ยั่งยืน” (Live Sustainably)



ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดตัวชุดยูนิฟอร์มใหม่ ภายใต้แคมเปญ “SCB UnewForm : ชุดใหม่ คิดใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” สะท้อนถึงกลยุทธ์องค์กร “Digital Bank with Human Touch” ที่เน้นย้ำบทบาทกับพนักงาน ในฐานะกำลังสำคัญของการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่เป้าหมายการเป็นธนาคารที่น่าชื่นชม พร้อมทั้งสะท้อนแนวคิด “อยู่ อย่าง ยั่งยืน” (Live Sustainably) ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งในระดับธนาคาร ลูกค้า และสังคม ชุดยูนิฟอร์มใหม่นี้เป็นมากกว่าเครื่องแต่งกายของพนักงาน โดยเป็นเครื่องมือสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการสร้างโลกที่ดีขึ้น



SCB UnewForm ยูนิฟอร์มใหม่นี้ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล โดยใช้ขวดพลาสติกกว่า 1 ล้านขวด แปลงเป็นเส้นใยผ้ารีไซเคิลเพื่อนำมาผลิตเป็นยูนิฟอร์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดผลกระทบต่อธรรมชาติและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความยั่งยืนในองค์กร โดยนายวรวัจน์ สุวคนธ์ Chief People Officer กล่าวว่า "ธนาคารเชื่อมั่นว่า ความยั่งยืนไม่ได้จำกัดเพียงด้านการเงิน แต่ยังครอบคลุมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นควบคู่กัน เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นนี้ ธนาคารจึงออกแบบชุดยูนิฟอร์มพนักงานใหม่สำหรับปี 2568 ภายใต้แคมเปญ SCB UnewForm ซึ่งผสานความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ความเป็นมืออาชีพ และความทันสมัยของพนักงาน อีกทั้งธนาคารยังให้ความสำคัญกับพนักงานในฐานะศูนย์กลางขององค์กร โดยเริ่มจากการฟังเสียงของพนักงานเพื่อสร้างยูนิฟอร์มที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความสะดวกสบาย ความเหมาะสม และความภาคภูมิใจ พร้อมกับการผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างความยั่งยืนไปพร้อมกันอย่างแท้จริง”





แคมเปญ SCB UnewForm ชุดใหม่ คิดใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 มิติหลัก ได้แก่ 1) New Uniform (ชุดใหม่) ที่ออกแบบให้ทันสมัย สวมใส่สบาย ใช้งานได้จริง และผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) New Mindset (คิดใหม่) ที่ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ทุกคนสามารถคิดและลงมือทำได้ในทุกมิติของการใช้ชีวิต และ 3) New World (ใส่ใจสิ่งแวดล้อม) ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการสร้างโลกที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ธนาคารได้ร่วมมือกับสอง แบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ Asava และ Songsmai (ทรงสมัยซังฮี้) ในการออกแบบชุดยูนิฟอร์มสำหรับพนักงานแต่ละกลุ่ม เพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านการใช้งานและภาพลักษณ์ที่เหมาะสม สะท้อนทั้งความทันสมัย ความสง่างาม และความยั่งยืน



โดย Asava ได้ออกแบบชุดพนักงานประจำสาขา (Branch) ภายใต้แนวคิด “Thai Heritage Kaleidoscope” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการมองลวดลายไทยผ่านกล้องสลับลาย หรือ Kaleidoscope ถ่ายทอดเป็นลวดลายผลึกในโทนสีม่วงหลากเฉดที่สะท้อนเอกลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยชุด ยูนิฟอร์มดังกล่าวโดดเด่นด้วยคุณสมบัติสำคัญ 4 ประการ 1) ความชำนาญ (Proficient): ทุกเส้นสายของการออกแบบสะท้อนถึงความใส่ใจในรายละเอียดและการเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูง 2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficient): การตัดเย็บที่ประณีต เลือกวัสดุระบายอากาศได้ดี และออกแบบตามสรีระ ทำให้ชุดสวมใส่สบายและคล่องตัวในการใช้งาน 3) ความเฉียบคม (Sharp): รูปทรงที่คมชัด ทันสมัย และสามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ได้หลากหลาย และ 4) ความทันสมัย (Modern): การออกแบบที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง สะท้อนความโดดเด่นของธนาคาร โดยชุดทั้งหมดยังผลิตจากวัสดุรีไซเคิลผ่านกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 700,000 ขวด ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 18,829.95 กิโลกรัม หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 1,570 ต้น



ในส่วนของชุดพนักงาน SCB FIRST และ SCB PRIVATE BANKING ได้รับการออกแบบโดย Songsmai (ทรงสมัยซังฮี้) ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 86 ปี โดยเน้นความพิถีพิถันและการตัดเย็บชุดสูทเฉพาะตัว (Tailor-made) สำหรับพนักงานแต่ละคน เพื่อให้ชุดพอดีตัว เสริมบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจ และสะท้อนความเป็นมืออาชีพ โดยเน้นแนวทางการออกแบบเน้น 2 แกนหลัก คือ 1) Design Philosophy: ถ่ายทอดความสง่างามและความมีระดับที่เหมาะสมกับลูกค้าระดับสูง ผ่านดีไซน์ที่พิถีพิถัน เช่น ปก Peak Lapel ที่มักพบในชุดทางการระดับสูง, ลาย Pick Stitch ที่แสดงถึงฝีมือและความประณีตในการเย็บ, กระเป๋า Barchetta Pocket และ Ticket Pocket ที่ออกแบบด้วยรายละเอียดระดับพรีเมียม, การยก Gorge Line ของสูท (ตรงจุดต่อปก) ให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ด้านบุคลิกภาพ หรือการเพิ่ม Cutaway (เส้นโค้งของตัวเสื้อ) เพื่อเพิ่มความทันสมัยแบบอิตาเลียน เป็นต้น และ 2) Sustainability: ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกระบวนการผลิตแบบ Made to Order เพื่อลดการผลิตเกินความจำเป็น โดย ชุดพนักงาน SCB FIRST และ SCB PRIVATE BANKING ผลิตจากเส้นใยผ้าจากขวดพลาสติกรีไซเคิล พร้อมช่วยลดขยะที่เกิดจาก Over production ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 20% อีกทั้งแม้ว่าจะใช้วัสดุรีไซเคิล แต่เนื้อผ้ายังคงมีคุณสมบัติที่โดดเด่น ทั้งความนุ่ม ลื่น สบายตัว ไม่เสียทรง ไม่ยืดย้วย ช่วยเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ อีกทั้งยังดูแลรักษาง่าย รีดง่าย ยับยาก และไม่ต้องใช้ความร้อนสูงในการรีด ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและพลังงานไฟอีกด้วย



ธนาคารไทยพาณิชย์เชื่อมั่นว่า การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ เช่น ชุดยูนิฟอร์มใหม่ที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล จะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ และการเปิดตัว SCB UnewForm ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงเครื่อง แต่งกาย แต่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก พร้อมเดินหน้าสู่อนาคตที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “อยู่ อย่าง ยั่งยืน” (Live Sustainably) ที่ธนาคารยึดมั่นเพื่อสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง