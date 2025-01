เปิดแล้ว!! งาน WOW Festival 2025 จัดเต็ม 8 ไฮไลท์ สานต่อการพัฒนาเมือง

หลังจากประสบความสำเร็จในงาน WOW Festival 2022 สมาคมสถาปนิกสยามฯ จับมือพันธมิตร จัดงานภายใต้แนวคิดหรือในปีนี้เพื่อสานต่อการพัฒนาเมืองที่ดีที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาเมืองร่วมกันในทุกมิติ ทั้งในด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ และประชาชน เพื่อสร้างประสบการณ์และความฝันในการสร้างเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนเจตนารมณ์ในการพัฒนาเมืองสู่อนาคตที่ดีขึ้นอีกครั้งกล่าวว่า “ด้วยแนวคิดของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน รวมถึงสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับเมือง นี่เป็นอีกหนึ่งแนวทางการเพิ่มพลังในการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ผู้คนและเมืองของเรา งานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือชชของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เป็นเสมือนเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิด ความสร้างสรรค์ ที่มีหมุดหมายเดียวกัน นั่นคือการพัฒนาเมืองไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งงานนี้น่าจะสามารถต่อยอดความคิดให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี”กล่าวว่า “การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต้องอาศัยกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่บูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมสถาปนิกสยามฯ (ASA) มองว่า ‘เมือง’ คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทุกคน การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองให้สำเร็จต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนั้น ASA จึงจัดงาน WOW Festival 2025 เพื่อมอบความหวังและโอกาสในการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่ พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้ร่วมออกแบบอนาคตของเมืองในทุกมิติ การจัดงานครั้งนี้จะเป็นแพลตฟอร์มในการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองที่ดีและยั่งยืน เพราะเมืองคือเรื่องของทุกคน”ด้านกล่าวว่า “งานนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “เมืองดีคนมีพลัง: Healthy City Empowers People” ซึ่งพลังของการมีชีวิตที่ดี เป้าหมายของคนเมืองแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ Live การอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต, Health ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพกายและใจของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะ และ Wealth ความมั่งคั่งและการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทักษะ การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมในการปรับตัว งานนี้เราได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรชั้นนำ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานในปีนี้""นอกจากนี้ เรายังร่วมเฉลิมฉลอง วันเด็กแห่งชาติ 2568 ซึ่งตรงกับช่วงเวลาการจัดงาน WOW Festival 2025 โดยเฉพาะในวันที่ 11 มกราคม 2568 เราเห็นถึงความสำคัญของความเสมอภาคและการเพิ่มโอกาสให้กับเด็กทุกคน จึงได้เชิญนักเรียนจาก โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน มาร่วมกิจกรรมวันเด็กในงาน WOW Festival ปีนี้ ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างโอกาสให้เด็กๆ ทุกคนสามารถเข้าถึงประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเสริมสร้างพลังในชีวิตได้อย่างเท่าเทียม” นายธนพงศ์กล่าวปิดท้ายการประชุมและแสดงวิสัยทัศน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองและนวัตกรรม พร้อมการนำเสนอโครงการวิจัยใหม่ๆ จาก Innovator X ที่จะมาร่วมฉายภาพและร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง รวมถึงแนวทางการพัฒนาเมืองไปสู่ความยั่งยืนในคอนเซ็ปต์ Low Carbon City รวมถึงเวที Forum จากพาร์ทเนอร์อย่าง efinance Thai ที่จะมาให้ความรู้ด้านการเงิน และ Dsign Something กับ Forum ที่บอกเล่าถึงเทรนด์การออกแบบประจำปี 2025การมอบรางวัลแก่โครงการที่มีส่วนช่วยสร้างเมืองให้น่าอยู่นิทรรศการที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมือง ผ่านกิจกรรมพิเศษอย่าง Something on Cloud พื้นที่สำหรับข้อความฮีลใจ , Something on Tree ต้นไม้มงคลที่จัดเพื่อเอาใจสายมูมาเขียนคำอธิษฐานคนละ 1 ข้อ , Let's play more เล็กเปลี่ยนโลก ที่มาใน conceptส่งเสริมการเล่นอิสระของเด็ก (Free play) ด้วยเครื่องเล่นมากกว่า 10 ชิ้นมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ผ่านการออกแบบระบบนิเวศของตัวเองที่ความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะที่สำคัญในด้านความคิด การทำงานร่วมกัน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการเช็คสุขภาพต้นไม้ วิธี protection ต้นไม้ และมีรุกขกรปืนต้นต้นไม้โชว์เวทีสำหรับทุกภาคส่วนร่วมระดมความคิดในการสร้าง “เมืองดี คนมีพลัง”ตลาดนัดสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริม ส่งต่อ ต่อยอดความยั่งยืน เพื่อผู้บริโภคและชุมชนทริปชมเมืองที่เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับความงดงามของเมืองบันทึกภาพถ่าย แบ่งปันภาพสะท้อน “เมืองน่าอยู่” จากมุมมองของผู้ถ่ายภาพเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่มองโลกใบนี้เป็นหนึ่งเดียว การใช้ชีวิตในฐานะประชากรของโลก ที่การเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศคือการใช้ชีวิต ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยว พร้อมทั้งการเสวนาที่จะพาคุณไปสำรวจบทบาทสำคัญของ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้ให้บริการที่อยู่อาศัย ที่ไม่ใช่แค่การสร้างสิ่งก่อสร้างเท่านั้น แต่ยังต้องรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในอนาคต ด้วยแนวคิด Sustainable Livingที่สำคัญยังเดินทางสะดวก ใกล้กับรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (เดินประมาณ 400 เมตร) และ BTS สถานีอโศก (เดินประมาณ 1 กิโลเมตร) และสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็มีพื้นที่จอดรถรองรับ ทั้งบริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และลานจอดรถสวนเบญจกิติ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: www.facebook.com/ASAWOW หรือ www.asawow.com