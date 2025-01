รับปีใหม่ด้วย WOW Festival 2025 เน้น 3 มิติหลัก สานพลังพัฒนาเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

เปิดศักราชใหม่ รับต้นปีระดมพันธมิตร เตรียมจัดงานภายใต้แนวคิดพร้อมชูจุดมุ่งหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้กับเมือง โดยใช้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่สมาคมยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง งานนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิด เพื่อการพัฒนาเมืองที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่กล่าวว่า “WOW Festival 2025: Wonder Of Well-Living City ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเน้น 3 มิติหลัก คือ การอยู่อาศัยที่ดี (Live), การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Wealth) และการดูแลสุขภาพ (Health) ซึ่งเป็นแนวคิดที่สมาคมได้ดำเนินการส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง งานในปีนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างพื้นที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนมุมมองจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาเมืองที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ โดยใช้การออกแบบและสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของเมืองในระยะยาว ซึ่งเราจะนำเสนอแนวทางในการสร้างเมืองที่ไม่เพียงแค่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ยังเน้นการส่งเสริมพลังชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนเมือง”กล่าวถึงแนวคิดสำคัญของงานในครั้งนี้ว่า “งาน WOW FESTIVAL 2025 มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิด ‘เมืองดี คนมีพลัง’ ซึ่งเชื่อว่าหากเมืองได้รับการออกแบบและพัฒนาอย่างเหมาะสม จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางการเงินของคนเมืองให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น”สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง โดยเราได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เช่น อาคารเขียวไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) และกลุ่มบริษัทชั้นนำ เพื่อร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมและองค์ความรู้ที่หลากหลายให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ งาน WOW FESTIVAL 2025 ยังตอบโจทย์แนวคิด ‘Healthy Cities’ ขององค์การอนามัยโลก ที่เน้นการพัฒนาด้านความปลอดภัย ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม การมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และการเชื่อมโยงการคมนาคมสาธารณะ ซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองของประเทศไทย โดยเรามุ่งหวังว่างานครั้งนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองและต่อยอดความคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในเมืองอย่างแท้จริงได้แก่1. WOW City Branding and Innovation Summit – การประชุมเชิงวิสัยทัศน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองและนวัตกรรม พร้อมการนำเสนอโครงการวิจัยใหม่ๆ2. WOW Awards – การมอบรางวัลแก่โครงการที่มีส่วนช่วยสร้างเมืองน่าอยู่3. WOW Happy Ground – นิทรรศการที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมือง4. WOW Co-creation – เวทีที่เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมระดมความคิดในการสร้าง "เมืองดี คนมีพลัง"5. WOW Market – ตลาดนัดสร้างสรรค์ที่เน้นเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)6. WOW Archi-Tour – ทริปชมเมืองที่เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับความงดงามของเมือง7. WOW Photo Contest – บันทึกภาพถ่าย แบ่งปันภาพสะท้อนเมืองน่าอยู่จากหลากหลายมุมมอง“เราเชื่อว่างานครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทั้งองค์ความรู้และแรงบันดาลใจที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง เพื่อต่อยอดการพัฒนาเมืองให้ตอบโจทย์อนาคตที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี” นายธนพงศ์ กล่าวปิดท้ายขณะที่ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การออกแบบเสื้อผ้าเก่าตัวโปรดให้กลายเป็นของใหม่อีกครั้ง เวิร์กชอปเรียนรู้การกอบกู้อาหารส่วนเกินและส่งต่อให้ชุมชน นิทรรศการชมผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งนี้ งาน WOW FESTIVAL 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-19 มกราคม 2568 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ และสวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี สอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook: www.facebook.com/ASAWOW