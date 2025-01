สยามสแควร์ จัดแคมเปญ “เค้า จะเป็น ดาว” ย้ำการเป็นพื้นที่แห่งโอกาสของคนไทย

ร่วมส่งท้ายปี 2024 กับเยาวชนและคนไทย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน รองอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) , อาจารย์ ดร.จรัสพัฒน์ พฤกษารัตนวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) พร้อมผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณพรพิมล มณีวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ผู้ก่อตั้ง PixelOne Event Agencyโดยในงานนี้เป็นการตอกย้ำการเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนภายใต้คอนเซปท์ Siam Square Walking Street For All ด้วยการรังสรรค์เวทีต้นคริสมาสต์สูง 7 เมตร เปิดโอกาสให้วงดนตรีจากน้องๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่จากหลากหลายสถาบัน ร่วมแจมกับรุ่นพี่ที่แจ้งเกิดจากสยามสแควร์ วง Goodmood, วง Sweezdream, วง Yes Indeed ในงาน Siam Square Countdown 2024 ระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2567 ร่วมแสดง 20 กว่าวงอีกทั้ง ภายในงานยังมีกิจกรรม Siam Square Happiness Live ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คนไทยจะได้ขึ้นจอยักษ์กลางสยามสแควร์สร้างโมเม้นท์สุดประทับใจส่งต่อความสุขร่วมกับคนพิเศษ นอกจากนี้ ยังมี Lighting Installation ทั้ง 7 ชิ้นยาวตลอดเส้น Walking Street ที่ทำให้ถนนเส้นนี้เป็นถนนแห่งความสุขส่งท้ายปี ที่คนไทยสามารถเข้ามาเช็คอินถ่ายภาพเก็บความประทับใจได้ถึง วันที่ 15 มกราคม 2568งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สำคัญของจุฬาฯ ในการสร้างสรรค์พื้นที่สยามสแควร์ให้เป็นมากกว่าแค่พื้นที่พาณิชย์แต่เป็นพื้นที่แห่งโอกาสของคนไทยทุกกลุ่มโดยในปี 2568 นี้สยามสแควร์จะมีการจัดกิจกรรม Siam Square Walking Street For All อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชน คนพิการ เกษตรกร LGBTQ ผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นพื้นที่สำหรับคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง