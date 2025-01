ไทยวา คว้ารางวัล Prime Minister’s Export Award 2024 ด้านความยั่งยืน

กล่าวว่า "รางวัล Prime Minister’s Export Award ถือเป็นความภาคภูมิใจ และสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ 'Creating Innovation and Sustainability from Farm to Shelf' ของไทยวา ในการสร้างคุณค่าด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนตั้งแต่แหล่งเพาะปลูกจนถึงมือผู้บริโภค ความสำเร็จนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เราเดินหน้านำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อโลกและผู้คน เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่เกษตรกร ผู้บริโภค สังคม และประเทศไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป”ทั้งนี้ รางวัล Prime Minister's Export Award ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลไทยที่มอบให้กับผู้ประกอบการส่งออกที่มีผลงานโดดเด่น โดยในสาขาความยั่งยืนจะพิจารณามอบให้กับผู้ประกอบการที่มีสินค้าคุณภาพ ควบคู่การดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ SDGs และโมเดลเศรษฐกิจ BCGที่ผ่านมา ไทยวาให้ความสำคัญกับความยั่งยืนโดยครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่าน 4 เสาหลัก ได้แก่ การสนับสนุนเกษตรกร โรงงานและชุมชนสีเขียว การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นภายใต้ 4 เสาหลักนี้ เช่น การส่งเสริมชาวไร่มันสำปะหลังให้เพาะปลูกอย่างยั่งยืนด้วย ‘ไทยวาโมเดล’ และการเข้าร่วมโครงการ T-VER เพื่อร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการสนับสนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality ของประเทศ เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวปัจจุบัน ไทยวาดำเนินธุรกิจอยู่ใน 8 ประเทศ และมีโรงงานและสำนักงานทั้งหมด 17 แห่ง มีพอร์ทโฟลิโอที่ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้บริโภค แป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปร รวมถึงวัตถุดิบในการประกอบอาหารสำหรับ B2B และผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกจากแป้งมันสำปะหลังภายใต้แบรนด์ ROSECO ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในพอร์ตโฟลิโอของไทยวา ประกอบด้วย แป้งมันสำปะหลัง แป้งดัดแปร น้ำเชื่อมกลูโคส ไข่มุกมันสำปะหลัง และแป้งข้าวเจ้า รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์อาหารอีกมากมาย เช่น วุ้นเส้น เส้นหมี่ ชุดอาหารและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก