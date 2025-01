“ไบโอพลาสติก” ย่อย-ไม่ย่อย? กรีนพีซ เปิดผลทดสอบ 3 สภาพแวดล้อม

ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ยังพบไมโครพลาสติกใน 3 สภาพแวดล้อม

รายงานดังกล่าวพบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ไม่ย่อยสลายระหว่างการทดสอบทั้ง 3 สภาพแวดล้อม ได้แก่ แก้วพลาสติกอินทนิล ที่ทำมาจากพอลิแลคติคแอซิด (PLA), ถุงหูหิ้ว Smart-R ที่ระบุบนถุงว่าถุงใบนี้ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ, ถุงหูหิ้วรักษ์โลก AdvanceBIO, กล่องพลาสติก Smart-R, และกล่องพลาสติก UNI-WARE ที่ระบุว่าย่อยสลายได้และใช้พลาสติกประเภท PP นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกบางประเภทที่ขาดเป็นชิ้นๆ ย่อยสลายเพียงเล็กน้อยและพบไมโครพลาสติกหลุดออกมาการทดสอบอัตราการย่อยและความเป็นไปได้ในการเกิดไมโครพลาสติกของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพนี้ ดำเนินการโดยคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และกรีนพีซ ประเทศไทย โดยนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุว่าเป็นพลาสติกที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ทั้งหมด 11 ประเภท มาทดสอบอัตราการย่อยสลายและตรวจสอบความหนาแน่นของจำนวนชิ้นส่วนขนาดเล็กที่หลุดรอดหรือแตกหักออกมา ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 3 สภาพแวดล้อม คือการนำเสนอรายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแก้ปัญหามลพิษพลาสติกที่ถูกทาง รวมถึงสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการบริโภคและการผลิตอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการรู้เท่าทันในเรื่องการใช้ฉลากสีเขียวหรือฉลากอื่นๆ บนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้เจ้าของแบรนด์สินค้าและธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ตระหนักถึงบทบาทของตนในฐานะผู้ผลิตสินค้าให้มีวิธีการแก้ปัญหาวิกฤตมลพิษพลาสติกที่ต้นทางและมีความยั่งยืน-ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ย่อยคือ แก้วพลาสติก Inthanin ที่ผลิตจากพลาสติก PLA, ถุงหูหิ้ว Smart-R, กล่องพลาสติก UNI-WARE, ถุงหูหิ้วรักษ์โลก AdvanceBIO[1], ถุงน้ำตาลยี่ห้อมิตรผล, หลอดกระดาษยี่ห้อไมโล, หลอดยี่ห้อ Amazon, และกล่องยี่ห้อ Smart-R-ส่วนทิชชูเปียก Watsons, จานกระดาษชานอ้อย Lotus’s ขาดเป็นชิ้นๆ เฉพาะแก้วกระดาษ All café เท่านั้นที่มีการย่อยเล็กน้อย-ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ย่อย คือ แก้วพลาสติก Inthanin, ถุงหูหิ้ว Smart-R, ถุงหูหิ้วรักษ์โลก AdvanceBIO, กล่องพลาสติก UNI-WARE, และกล่องยี่ห้อ Smart-R-ส่วนหลอดกระดาษไมโล ทิชชูเปียก Watsons และจานกระดาษชานอ้อย Lotus’s ที่แช่อยู่ในทะเล ย่อย 100%-ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยบางส่วน คือ แก้วกระดาษ All café ถุงน้ำตาลมิตรผล และหลอดพลาสติก Amazon-ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ย่อย คือ แก้วพลาสติก Inthanin, ถุงหูหิ้ว Smart-R, ถุงหูหิ้วรักษ์โลก AdvanceBIO, กล่องพลาสติก UNI-WARE, และกล่องยี่ห้อ Smart-R-ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยบางส่วน คือ แก้วกระดาษ All café, ถุงน้ำตาลยี่ห้อมิตรผล-บรรจุภัณฑ์ที่ย่อย 100% คือ หลอดกระดาษยี่ห้อไมโล, ทิชชูเปียก Watsons, จานกระดาษชานอ้อย Lotus’s และหลอดพลาสติก Amazon ย่อยสลายเพียง 2% เท่านั้น-การทดลองแช่ในตู้ปลาที่ใส่น้ำทะเลที่มีการเติมออกซิเจนตลอดเวลา : บรรจุภัณฑ์ที่พบไมโครพลาสติก คือ แก้วพลาสติก Inthanin ซึ่งมาจากสีที่หลุดลอกออกมา, ถุงหูหิ้ว Smart-R, และกล่องพลาสติก UNI-WARE-การทดสอบแช่ในน้ำทะเล : บรรจุภัณฑ์ที่พบไมโครพลาสติก คือ แก้วกระดาษ All café, ถุงน้ำตาลยี่ห้อมิตรผล และหลอดพลาสติก Amazon-การทดลองฝังไว้ในดิน : บรรจุภัณฑ์ที่พบไมโครพลายัสติก คือ ถุงน้ำตาลยี่ห้อมิตรผล และหลอดพลาสติก Amazonกล่าวว่า “หลายผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดพยายามปรับเปลี่ยนให้ตราสินค้าของตนเองมีกลิ่นอายรักษ์โลกมากขึ้น โดยการเปลี่ยนจากการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งซึ่งมีวัสดุตั้งต้นมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมาเป็นพลาสติกฐานชีวภาพ ที่มีวัตถุดิบตั้งต้นมาจากพืชหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแทน แต่การทดสอบนี้ชี้ให้เห็นแล้วว่าการทำเช่นนั้นไม่ช่วยตอบโจทย์การลดมลพิษพลาสติก เนื่องจากผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพบางประเภทอาจไม่ย่อยสลายตามที่กล่าวอ้าง หรือท้ายสุดเป็นเพียงการแตกตัวออกเป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งนั่นเป็นการสร้างอีกปัญหาหนึ่งนั่นคือไมโครพลาสติกที่จัดการยาก โดยเฉพาะเมื่อหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม เพราะเล็กจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า”พิชามญชุ์ กล่าวเพิ่มเติมทั้งนี้กรีนพีซ ประเทศไทย นำเสนอผลการทดสอบการย่อยสลายของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ผ่านนิทรรศการ “ย่อย ไม่ย่อย ไบโอพลาสติกย่อยได้จริงไหม” ตั้งแต่เมื่อวันที่ 17-28 ธันวาคม 2567 ที่ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอปที่ช่วยให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับมลพิษพลาสติกมากขึ้น ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook: Greenpeace

