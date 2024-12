ไอคอนสยามฉลองปีใหม่ 2568 จัดแสดง "พลุรักษ์โลก" ริมฝั่งเจ้าพระยา รัศมีการชม 5 กิโลเมตร

การจัดแสดงพลุในงานมหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ ฉลองความยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยและที่สุดของโลก ยังคงสานต่อแนวคิด “พลุรักษ์โลก” โดยให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ลดผลกระทบจากการจุดพลุ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการสร้างสีสันแห่งวัฒนธรรมผ่านการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ การผลิตพลุรักษ์โลกที่มาจากข้าวเหนียวของไทย นำสัญลักษณ์ความเป็นไทยด้านวัฒนธรรมอาหารที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลแห่งความสุขการคิดค้นและพัฒนาส่วนประกอบของพลุ ด้วยการใช้ข้าวเหนียวไทย ซึ่งเป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวในโลก ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควันที่เกิดจากการจุดพลุน้อยกว่าพลุทั่วไป การนำนวัตกรรมที่ได้มาหลอมรวมกับความคิดสร้างสรรค์และความพิเศษด้านเทคนิค เป็นความร่วมมือระหว่างทีมงานสร้างสรรค์คนไทยกับทีมงานชาวญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงดอกไม้ไฟ ภายใต้การรังสรรค์ผลงานและดูแลโดยผู้กำกับพลุมือฉมัง “โอกุจิ โยชิมาซะ”Amazing Thailand Countdown 2025_ตระการตาพลุรักษ์โลก.jpg Amazing Thailand Countdown 2025_พลุรักษ์โลกจากข้าวเหนียวไทย.jpgเตรียมพบกับมหาปรากฏการณ์พลุเฉลิมฉลองระดับโลก ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงพลุรักษ์โลกบนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยากว่า 1,400 เมตร ครอบคลุมรัศมีการชมได้มากกว่า 5 กิโลเมตร ซึ่งในปีนี้ยังมีความพิเศษในด้านเทคนิค เพื่อสร้างมิติใหม่ให้กับการดูพลุในค่ำคืนวันเคานต์ดาวน์ จะได้เห็นพลุสีสันสดใส โทนสีใหม่อย่างสีพาสเทล สีทอง และรูปทรงที่หลากหลายสะดุดตา พลุทรงพัด พลุสายน้ำ หรือพลุที่กระจายตัวราวกับดอกเบญจมาศ บนฉากหลังของโค้งน้ำเจ้าพระยาที่งดงามที่สุดนอกจากความโดดเด่นในเชิงเทคนิคแล้ว พลุในวันเคานต์ดาวน์ที่ไอคอนสยาม ยังโดดเด่นในด้านการเชิดชูความเป็นไทย ด้วยปณิธานของ ไอคอนสยาม มุ่งมั่นเชิดชูเรื่องราวอันมีคุณค่าของเอกลักษณ์และวิถีไทยอันสง่างาม เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย นี่เป็นต้นขั้วของแนวคิดในการสร้างสรรค์การออกแบบพลุทุกครั้งที่ฉายแสงเจิดจรัสบนท้องฟ้า ซึ่งในปีนี้การแสดงพลุนำเสนอภายใต้ธีม “Celebrating the Everlasting Legacy of Siam” หรือ เฉลิมฉลองมรดกไทยอันรุ่งโรจน์นิรันดร์ สะท้อนถึงสีสันและความงดงามของมรดกและภูมิปัญญาไทย ร้อยเรียงเรื่องราวการเชิดชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแสดงพลุ ทั้งสิ้น 6 องก์ ประกอบด้วยองก์ที่ 1 Vibrant Spectrum of Thai Wisdom สเปกตรัมเจิดจรัสปัญญาไทยองก์ที่ 2 Rhythm of Blossoming Nature ลีลาธรรมชาติงอกงามองก์ที่ 3 Luminous Jewel of Thai Heritage อัญมณีสว่างไสวของวัฒนธรรมไทยองก์ที่ 4 Magical Melody of the Cosmic Symphony ท่วงทำนองซิมโฟนีจักรวาลองก์ที่ 5 Supreme Magnificence on the Chao Phraya River วิจิตรอัศจรรย์แห่งเจ้าพระยาปิดท้ายด้วย องก์ที่ 6 Celebrating the Everlasting Legacy of Siam เฉลิมฉลองมรดกไทยอันรุ่งโรจน์นิรันดร์Amazing Thailand Countdown 2025_อลังการตระการตาพลุรักษ์โลกที่ไอคอนสยาม.jpg Amazing Thailand Countdown 2025_มหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ที่ไอคอนสยาม.jpgAmazing Thailand Countdown 2025_พลุสีสันสวยงามที่ไอคอนสยาม.jpg Amazing Thailand Countdown 2025_พลุรักษ์โลกยาวที่สุดในไทยเหนือโค้งน้ำเจ้าพระยา.jpgร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฎการณ์งานเคานต์ดาวน์ระดับโลก ‘Amazing Thailand Countdown 2025 at ICONSIAM’ สุดยิ่งใหญ่อลังการพร้อมสะกดทุกสายตาของชาวโลก ตั้งแต่วันที่ 29-31 ธันวาคมนี้ ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม โดยสามารถติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์เข้าร่วมงานได้ทาง www.iconsiam.com หรือ Facebook: ICONSIAM หรือเลือกรับชมผ่านการถ่ายทอดสด (Live) 18 ช่องทาง ได้แก่สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐ ทีวีช่อง 32HD, ONE31, GMM25, TNN16 และNBT หรือช่องทางออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค ไทยรัฐออนไลน์, เดลินิวส์ออนไลน์, ข่าวสด,มติชน, Feed, The Standard, TNN, NationTV, ช่อง one31, ช่อง 7 และ PPTV HD36 โดยจะถ่ายทอดสดให้รับชมพร้อมกันตั้งแต่เวลา 23.00 น.เป็นต้นไป และช่องทางออนไลน์ของไอคอนสยาม Facebook และ YouTube ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook: ICONSIAM และช่องทาง Line Official ของไอคอนสยาม @ICONSIAM