EXIM BANK ตอกย้ำแนวคิด ESG สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พร้อมด้วยนำผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK กล่าวปฏิญาณตนและแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตร ผู้แทนชุมชน และกลุ่มเปราะบางในชุมชนเข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเพื่อเน้นย้ำบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของธนาคารในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสริมสร้างการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งในระดับองค์กร ประเทศชาติ และประชาคมโลก ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567ภายในงาน กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ESG in Action at EXIM BANK” เน้นย้ำถึงบทบาทของ EXIM BANK ในการสนับสนุนธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการโครงการของ EXIM BANK ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ESG เช่น โครงการพลังงานทดแทน โครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน โครงการหุบน้ำเพี้ยโมเดลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และกรณีศึกษาการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม