สยามสแควร์ ฉลองปีใหม่ ชูคอนเซปต์ “The Gift of Stars” สะท้อนภาพพลังแห่งความหวัง

จับมือเนรมิตสยามสแควร์ให้เป็นถนนแห่งความสุข และประสบการณ์สุดพิเศษ ภายใต้ธีมงานที่จะเปิดโอกาสให้คนไทยได้มาสัมผัสงานไฟสุดยิ่งใหญ่จากชิ้นงานที่รังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษ ตลอดพร้อมด้วยต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์สูงถึง 7 เมตร ใจกลางสยามสแควร์ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2568 และในวันที่ 31 ธันวาคม ชวนสัมผัสประสบการณ์สุดเอกซคลูซีฟร่วม Count down ไปด้วยกัน ครั้งแรก! ที่คนไทยจะได้เห็นตัวเองขึ้นจอยักษ์ใจกลางสยามสแควร์ส่งท้ายปีเป็นประธานเปิดงาน SIAM SQUARE CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2025 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน รองอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ดร.จรัสพัฒน์ พฤกษารัตนวุฒิ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ พรพิมล มณีวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ ผู้ก่อตั้ง Pixel One Event Agency ร่วมงาน ด้วยการร่วมพิธีเปิดไฟต้นคริสมาสไปพร้อมๆ กับโชว์ Lighting จาก Installation ทั้ง 7 ชิ้น การแสดงจาก CU Symphonic Band ร่วมกับ การแสดง DanceSport Troupe จากนิสิตจุฬาฯ และโชว์จากน้องๆ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ วง 69 Pistols, วงสามย่าน Band และวง The Unnamed Band ที่มาให้ความบันเทิงและเรียกเสียงกรี๊ดอย่างล้นหลาม ณ SIAM SQUARE WALKING STREET อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมส่งความสุขส่งท้ายปีที่ถ่ายทอดความรักความอบอุ่น ประกอบด้วยเมื่อดวงดาวร่วงหล่นจากฟ้า กลายมาเป็นเทศกาลงานไฟสุดระยิบระยับ โดย PIXEL ONE EVENT AGENCY ขอมอบ Big Moment ให้กับคนไทยทุกคนด้วย การออกแบบ Lighting Installations ทั้ง 7 ชิ้น เรียงรายตลอด Walking Street ภายใต้ของขวัญจากฟากฟ้าที่หล่นลงมาสู่พื้นโลก ซึ่งแต่ละจุดถูกดีไซน์ให้สะท้อนความงดงามและพลังแห่งความหวัง เช่น กล่องของขวัญยักษ์ที่เปล่งแสง สายรุ้งแห่งปาฏิหาริย์ หรือ หิมะแห่งดวงดาว เปลี่ยนถนนทั้งสายให้กลายเป็นโลกแห่งจินตนาการ เพื่อนำพาแรงบันดาลใจและโอกาสให้กับคนไทย และเยาวชนทุกคน ดวงดาวทุกดวงที่ตกลงมาคือสัญลักษณ์ของความฝันที่รอการปลดปล่อย และศักยภาพที่พร้อมจะเปล่งประกายในตัวของแต่ละคน โดยงาน Lighting Showครั้งหนึ่งในชีวิตที่คนไทยจะได้ขึ้นจอกลางสยาม ถ่ายทอด โมเม้นท์สุดประทับใจ ส่งต่อความสุขร่วมกับคนพิเศษ ผ่าน จอLED ขนาดยักษ์บนตึก Kloud by Kbank ใจกลางสยามสแควร์ ในวันที่ 25 ธันวาคม และ 31 ธันวาคม 2567 ทุกต้นชั่วโมงตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ได้มาขึ้นเล่นคอนเสิร์ตส่งท้ายปีบนเวทีใหญ่ใจกลางสยามสแควร์ กับแคมเปญ #เค้าจะเป็นดาว ตอกย้ำจุดยืนของ Siam Square Walking Street For All พื้นที่สร้างโอกาสให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ฉายแสง เจิดจรัส โดยในงานนี้นอกจากวงน้องใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ยังมีวงรุ่นพี่ที่แจ้งเกิดจากสยามสแควร์มาร่วมโชว์ในงานนี้ด้วย ได้แก่ วง Goodmood , วง Sweezdream , วง Yes Indeed ขอเชิญร่วมเค้าท์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกัน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2567สำหรับผู้สนใจเดินทางมาร่วมงานสามารถเดินทางได้ในหลากหลายเส้นทาง ทั้ง รถไฟฟ้าBTS สถานีสยามสแควร์ รถสาธารณะหลากเส้นทาง หรือจอดรถได้ ณ สยามสแควร์วัน, อาคารสยามกิตติ์, อาคารสยาม, สเคป หรือติดตามรายละเอียดได้ที่