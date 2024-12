เรียนรู้มุมมองของยุวศิลปินไทยรุ่นใหม่ กับแนวคิด Learn to Earn ในงานด้านศิลปะ

เฟซบุ๊ก LEARNtoEARN และ TIKTOK: LEARNtoEARN ติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.scgfoundation.org เฟซบุ๊ก LEARNtoEARN และ TIKTOK: LEARNtoEARN

เช่นหรือ Young Thai Artist Award เพื่อให้ศิลปินรุ่นเยาว์ได้มีพื้นที่แสดงผลงานเพื่อจะเป็นฐานและโอกาสที่จะได้พัฒนาความสามารถด้านศิลปะ เพื่อก้าวเข้าสู่วงการงานด้านศิลปะอย่างเต็มตัว โดยปีนี้ เป็นโอกาสพิเศษครบรอบ 20 ปี และได้ใช้วาระความพิเศษนี้ พูดคุยกับยุวศิลปินน้องใหม่เจ้าของรางวัลยอดเยี่ยมสาขาวรรณกรรมและสาขาภาพยนตร์ ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับแนวคิด Learn to Earn และการใช้ทักษะทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ในการทำงานศิลปะของตนเองเจ้าของรางวัลยอดเยี่ยมสาขาวรรณกรรม Young Thai Artist Award ประจำปี 2567 จากผลงานเล่าว่าตนเองเป็นคนชอบเขียนมาตั้งแต่เด็ก แต่ก็ไม่คิดมาก่อนว่างานเขียนจะส่งผลกับชีวิตตนเอง และกลายเป็นอาชีพที่ทำอยู่ในปัจจุบันที่ทั้งงานประจำและงานเสริม ล้วนแต่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการเขียนด้วยกันทั้งคู่ สำหรับการทำงานในแวดวงหนังสือและการขีดเขียนนั้น อติรุจมองว่าจำเป็นต้องมีทักษะสำคัญๆ 3 ทักษะด้วยกัน นั่นคือ ทักษะด้านการเขียน ซึ่งเป็น Hard Skill ที่สำคัญ เพราะจะทำให้เรานำหน้าคนอื่นไปหนึ่งก้าว อีกสองทักษะที่จำเป็นคือทักษะ Soft Skill ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ หรือ Critical Thinking ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นกับทุกคนและทุกวัย อีกทักษะที่มองว่าจำเป็นคือเรื่อง empathy เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์ควรมีและตัวเองก็พยายามฝึกให้มี เพราะการที่เราเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่คนอื่นต้องเผชิญ ทำให้เรามีความเห็นอกเห็นใจและมีความรู้สึกว่าอยากช่วยพัฒนาให้มากขึ้น ซึ่งในส่วนทักษะ empathy ของตนเองนั้น จะออกมาในรูปของการเขียน หรือการร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ เพราะการลงมือทำแม้เพียงน้อยนิด ไม่ได้เพียงแต่ทำให้ใจเราเป็นสุขแต่จะทำให้โลกใบนี้มีความน่าอยู่มากขึ้นสำหรับแนวคิด Learn to Earn นั้น อติรุจมองว่ามีความสำคัญทั้งการเรียนรู้และการเก็บทักษะที่จำเป็น โดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันที่ AI กำลังเข้ามาท้าทายเราในหลายๆ เรื่อง แต่สิ่งที่ AI ยังทำไม่ได้หรือทำได้แต่ยังไม่ดีมากพอ คืองานสร้างสรรค์ งานศิลปะ งานเขียนที่มีคุณภาพ ดังนั้นการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองด้านงานเขียนอยู่เสมอ จะเป็นช่องทางที่ทำให้เราอยู่รอดได้ท่ามกลาง AI ที่กำลังพยายามทำทุกอย่างให้เหมือนมนุษย์หรือเหนือกว่ามนุษย์ ดังนั้นตนจึงมองว่า โจทย์สำคัญในมุมมองของตนเองคือมนุษย์จะเอาตัวรอดอย่างไรจากสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมา อติรุจมีความคุ้นเคยกับเวทีประกวดมาเป็นเวลานาน เพราะเข้าสู่การประกวดตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่แม้ว่าจะต้องพบกับความผิดหวังมานานหลายปี แต่กลับรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่า ทักษะการเขียนของเขามีการพัฒนาขึ้นทุกครั้งที่ส่งผลงานเข้าประกวด และกล่าวได้ว่าทุกเวทีที่เคยส่งผลงานเข้าประกวดต่างก็เป็นครูที่สอนให้ได้ learn จากคอมเมนท์ที่ได้รับ และนำมาพัฒนาทักษะฝีมือการเขียน จนสามารถ earn ความสำเร็จได้ในวันนี้จากรางวัลยุวศิลปินไทยอติรุจยังให้กำลังใจเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความกล้าก้าวออกจาก comfort zone เพื่อท้าทายตัวเองในเรื่องใหม่ๆ เพื่อให้รู้จักตัวเองได้มากขึ้น พร้อมทั้งเชิญชวนให้มาลองทำอะไรใหม่ๆ ดูบ้าง ไม่ต้องถึงขั้นต้องได้รางวัล แต่ทำเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตัวเอง เพราะคอมเมนท์ที่จะได้รับนั้นจะดีต่อตัวเราและสามารถนำมาใช้พัฒนางานเขียนชิ้นต่อๆ ไปได้เป็นอย่างดี พร้อมกับแสดงความขอบคุณมูลนิธิเอสซีจีที่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยธำรงให้ศิลปะยังคงเป็นงานที่เติบโตและงอกงามอยู่ในสังคมไทยมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้บัณฑิตป้ายแดงจากรั้วพระจอมเกล้าลาดกระบัง เจ้าของรางวัลยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์ Young Thai Artist Award ประจำปี 2567 จากผลงานเล่าให้ฟังว่าตนเองชอบและสนใจเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์อยู่แล้ว เมื่อมีโอกาสได้ทำหนังสั้นตอนที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้ทราบว่าความชอบนี้สามารถทำเป็นอาชีพได้ เลยให้ความสำคัญและจริงจังที่จะเรียนรู้เรื่องการผลิตภาพยนตร์มากขึ้น เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้มาเรียนด้านนี้ แม้ว่าจะยังไม่สามารถระบุได้ว่าชอบหรือถนัดงานส่วนไหนของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นพิเศษ แต่ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ยืนอยู่บนอุตสาหกรรมนี้ในตำแหน่งใดๆ สักวันหนึ่งในอนาคตการก้าวสู่ความสำเร็จของกัลปพฤกษ์ในวันนี้ เกิดจากการได้ลงมือทำจริงหลังจากที่ได้ learn แล้ว จนสามารถ earn ความสำเร็จที่ถือเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นชีวิตศิลปิน ภารกิจของเธอต่อจากนี้ไปคือการหาช่องทางที่จะก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์และจุดที่จะยืนในวงการเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไปกัลปพฤกษ์ยังบอกอีกว่า ตนเองได้ให้ความสำคัญกับการสังเกตคนหรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ซึ่งทักษะด้านการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานี้ มองว่าเป็นทักษะที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน เพราะการที่ได้มองรอบตัวเรานั้นจะพาไปสู่เรื่องใหม่ๆ ได้ เป็นการเปิดโลกและมุมมองให้กว้างมากขึ้น ซึ่งการหมั่นเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน นอกจากจะเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีแล้ว ยังสอดคล้องกับแนวคิด Learn to Earn ที่มุ่งเน้นให้คนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างไรก็ดีแม้ว่าโลกปัจจุบันจะหมุนไปอย่างรวดเร็ว และหลายๆ คนก็ใช้ชีวิตหรือทำอะไรกันแบบรวดเร็วไปหมด แต่เธอกลับมองว่าไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งตามโลกด้วยความเร็วที่เท่ากัน เพราะการใช้ชีวิตให้ช้าลง ดูมือถือให้น้อยลง จะทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวได้มากขึ้น ทำให้มีเวลาสังเกตในรายละเอียด มีเวลาคิดและไตร่ตรองทุกอย่าง และทำให้มีสติมากขึ้น เมื่อจะลงมือทำอะไรก็ตาม ก็จะทำได้อย่างมีสติและประสบความสำเร็จได้ในที่สุด