กสิกรไทย ครองตำแหน่งในดัชนี DJSI ติดต่อกัน 9 ปี แบงก์แรกของไทย

เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยมีเป้าหมายในการเป็นสถาบันการเงินที่ขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน มุ่งมั่นเป็นพันธมิตรที่วางใจได้ สร้างและส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ทุกคน บนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน โดยได้ผสานแนวคิด ESG เข้ากับทุกมิติในการดำเนินธุรกิจ ดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม บนหลักธรรมาภิบาลที่ดีและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารผู้นำด้าน ESG ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยล่าสุด ธนาคารกสิกรไทยได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ประจำปี 2567 หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2024 ทั้งในกลุ่มดัชนีระดับโลก DJSI World และกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ DJSI Emerging Markets เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน (ปี 2559-2567) เป็นธนาคารแห่งแรกของไทยและภูมิภาคอาเซียน จากการประเมินผลการทำงานทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ ซึ่งธนาคารสามารถรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปีที่ผ่านมาธนาคารมีผลการดำเนินงานบนหลัก ESG ที่สำคัญ ดังนี้ธนาคารกสิกรไทยได้ประกาศยุทธศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศ (Climate Strategy) 3 ด้าน ได้แก่ 1. Green Operation การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานภายในของธนาคาร (Scope 1 และ 2) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2573 2. Green Finance การปล่อยสินเชื่อรวมถึงการลงทุนเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในการเปลี่ยนผ่านและ 3. Beyond Banking เช่น Climate Solutions การสร้างโซลูชันเพื่อการปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อม และ Carbon Ecosystem การเชื่อมต่อระบบนิเวศคาร์บอน เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านอย่างครบวงจรในทุกมิติที่เป็นมากกว่าบริการทางการเงินธนาคารได้เดินหน้าทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นธนาคารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิจากการดำเนินงานของธนาคาร (Scope 1 และ 2) เป็นศูนย์ภายในปี 2573 โดยในปี 2565 - 2567 ได้เปลี่ยนรถยนต์ของธนาคารเป็นรถไฟฟ้า 297 คัน และรถไฮบริด 552 คัน พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์ในอาคารสำนักงานหลักครบ 100% และดำเนินการติดตั้งที่สาขาแล้ว 83 สาขา รวมทั้งมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 7 ปีต่อเนื่อง (2561-2567)สำหรับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในพอร์ตโฟลิโอ (Scope 3) ธนาคารได้จัดทำแผนกลยุทธ์การลดก๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรม (Sector Decarbonization Strategy) แล้ว จำนวน 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มโรงไฟฟ้า กลุ่มน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ กลุ่มเหมืองถ่านหิน กลุ่มซีเมนต์ กลุ่มอะลูมิเนียม และกลุ่มยานยนต์ โดยเข้าไปทำงานอย่างใกล้ชิดกับธุรกิจในอุตสาหกรรมหลักเหล่านี้ เพื่อช่วยวางแผนงานด้วยเครื่องมือและโซลูชั่นแบบเจาะลึกรายธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้ทันกับโลก ที่หมุนอย่างรวดเร็ว สอดรับกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน รวมทั้งคว้าโอกาสที่เกิดขึ้นธนาคารตั้งเป้าสนับสนุนสินเชื่อและการลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Financing (Loan) and Investment) 1-2 แสนล้านบาท ภายในปี 2573 โดยระหว่างปี 2565-2567 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน) ธนาคารได้ส่งมอบเม็ดเงินเพื่อความยั่งยืนไปแล้ว 102,742 ล้านบาท ผ่านสินเชื่อ Green Loans การให้ Transition Finance เพื่อสนับสนุนกิจการในการดำเนินงานเพื่อการเปลี่ยนผ่าน การออก Sustainability-linked Loan รวมทั้งการจัดสรรเงินลงทุนในธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดย บีคอน วีซี ผ่าน Beacon Impact Fund และการนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนไปสนับสนุนธุรกิจที่คำถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมอีกด้วยนอกจากนี้ ธนาคารได้จัดตั้งบริษัท คอปฟิฟตี้ จำกัด (KOP50) บริษัทโฮลดิ้งภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพื่อริเริ่มโครงการสร้าง Sustainable Ecosystem ที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย KClimate 1.5 นำเสนอโซลูชั่นด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร KEnergy+ สนับสนุนระบบนิเวศสีเขียวที่ยั่งยืนในมิติพลังงาน ผ่านการส่งเสริม EV Bike Ecosystem ด้วยโครงการ "WATT's Up" ซึ่งเป็น e-Marketplace Platform ให้เช่าจักรยานยนต์ไฟฟ้า และ Creative Climate Research Center (CCRC) ศูนย์รวมความรู้และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนธนาคารให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน การเข้าถึงทางการเงิน และการส่งเสริมวินัยทางการเงิน บนพื้นฐาน Responsible Lending ควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงิน สิ่งแวดล้อม และทักษะต่าง ๆ แก่ผู้ด้อยโอกาส 59,250 คน และให้ความรู้ด้าน Cyber Security สื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของธนาคาร เข้าถึงผู้อ่าน 17 ล้านคน ในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ธนาคารได้พัฒนาบริการเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการธนาคารให้แก่คนไทยในวงกว้าง รวมถึงให้การสนับสนุนบริการที่ไม่ใช่ทางการเงินและส่งเสริมความเป็นอยู่ทางการเงินของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และธนาคารได้ดำเนินโครงการ AFTERKLASS แพลตฟอร์มที่ให้ความรู้ทางการเงินที่ช่วยยกระดับทักษะด้านการเงิน อาชีพ และการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและสังคม ภายใต้การดำเนินงาน ที่เคารพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมความหลากหลายและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมธนาคารดำเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ สอดคล้องกับมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งของประเทศไทยและระดับสากล มีการเปิดเผยผลงานของบริษัทที่มีมาตรฐาน การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยธนาคารมีการประเมินและบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ESG และ Climate Risk บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของธนาคารให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน โดยการประเมิน ESG คู่ค้า และการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า เพื่อสื่อสารให้คู่ค้าของธนาคารนำไปเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ การปล่อยสินเชื่อโครงการและเครดิตเชิงพาณิชย์ของลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางขึ้นไปของธนาคารในปี 2567 ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ครบทั้ง 100%​นางสาวขัตติยา กล่าวเพิ่มเติมว่า การครองตำแหน่งดัชนี DJSI เป็นปีที่ 9 ติดต่อกันของธนาคาร เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจที่สร้างการเติบโตควบคู่กับการรักษาสมดุล เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ธนาคารกสิกรไทย พร้อมเป็นจุดเชื่อมต่อและประสานความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ลูกค้า ผู้กำกับดูแล ผู้กำหนดนโยบาย องค์กรแหล่งความรู้และนวัตกรรม ตลอดจนภาคการเงินและตลาดทุน บูรณาการศักยภาพต่าง ๆ นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทของประเทศไทย เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สร้างสมดุลให้เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม รวมถึงคว้าโอกาสที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน