ซีไอเอ็มบี ไทย คว้ารางวัล Sustainability Rising Star จากเวที ACES

ที่จัดขึ้นในเอเชียต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย โดย MORS Group ถือเป็นหนึ่งในรางวัลเกียรติยศระดับภูมิภาคที่มอบให้แก่องค์กรชั้นนำ ที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จขององค์กรที่มีวิสัยทัศน์ และมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีเป็นผู้แทนรับมอบทั้งนี้ รางวัลดาวรุ่งด้านความยั่งยืน หรือ Sustainability Rising Star นี้ มาจากการดำเนินงานของธนาคารที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืนที่หลากหลายด้าน ผ่านกลยุทธ์และแนวทางต่างๆ อาทิ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope1) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope2) เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2573 การให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน (Human Rights) รวมไปถึงการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน (Green, Social, Sustainable Impact Products and Services : GSSIPS) โดยมุ่งเน้นการสร้างผลกระทบเชิงบวก อาทิ สินเชื่อกลุ่มความยั่งยืน ตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่งเสริมความยั่งยืน รวมถึงผลิตภัณฑ์ธีม ESG และบริการให้คำปรึกษาด้าน ESG (ESG Advisory)เจสัน ลี ผู้บริหารฝ่ายความยั่งยืน กล่าวว่า “รางวัล Sustainability Rising Star เป็นอีกหนึ่งการการันตีถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นในด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตาม 4 แกนหลัก ได้แก่ การดำเนินการที่ยั่งยืน (Sustainable Action) ธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Business) การกำกับดูแลและความเสี่ยง (Governance and Risk) และการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement and Advocacy) ที่ธนาคารมีความตั้งใจปฏิบัติงานมาโดยตลอด พร้อมมอบผลิตภัณฑ์และบริการอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้าอีกด้วย”ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมจะบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน มอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อความยั่งยืน และเป็นที่ปรึกษาด้าน ESG สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ภายในธนาคาร และเสริมความแข็งแกร่งด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ ที่พร้อมจะเดินไปในเส้นทางความยั่งยืนแบบ “อยู่เย็นเป็นสุข” ไปพร้อมกับทุกคน