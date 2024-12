เอ็ม บี เค ผนึกพันธมิตร แสดงพลังรักษ์โลก ในงาน “Green Community สรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่สังคมที่ยั่งยืน”

ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคมเป็น วันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมไทย องค์กรไทยหัวใจสีเขียวอย่างร่วมกับได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลุ่มมหามิตร นำโดย โครงการ Chula Zero Waste โครงการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โรงแรมศิวาเทล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รวมถึง บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด บริษัท รีไซเคิลเดย์ จำกัด YOLO - Zero Waste Your Life บริษัท เอสเอส เท็กซ์ไทล์ 2009 จำกัด มูลนิธิ​ ส​โ​กลา​รส์​ ออฟ​ ซัสทีแนนซ์​ (SOS) ,idea by SGCP, Moreloop, Waste buy โครงการ GC YOUเทิร์น ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กลุ่มมิตรภาพสร้างสรรค์ Bike Finder โครงการ Ride-Explorer Save The Wild Protect The Sea ร่วมจัดงานภายใต้แนวคิดณ ลานกิจกรรมเอ็ม บี เค อเวนิว โซน A ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมี นางสาวพุทธชาด ศรีนิศากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับภายในงานได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นโซนทั้งหมด 4 GREEN ได้แก่เสวนา Sustrends to Sustain เทรนด์สู่ความยั่งยืน ของเหล่ากูรูด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ กรุงเทพมหานคร โครงการ Chula Zero Waste บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โรงแรมศิวาเทล และ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รวมถึงเสวนา Green Community Jigsaw by Bike Finder Synergy partner โดย กลุ่ม Bike Finder x Ride Explorer × Mission intelligent Save The Wild Protect The Sea นำโดย กบ สุรดา กาญจนภัคพงค์ เอ สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ ดาราหนุ่ม เสวนาของทาง SS TEXTILE 2009 และ YOLO Modelตลาดสินค้ารักษ์โลก ที่มีการจัดการแบบช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างขยะให้กับโลก ของทาง โรงแรมศิวาเทล โรงแรมต้นแบบด้านความยั่งยืนอันดับต้นของไทยที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการและผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ด้วยความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้กินอาหารที่ดีและปลอดภัย นำร้านจำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องประดับ และของใช้ในบ้านที่ผลิตจากทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ รวมถึงสินค้าออร์แกนิค ขนม เครื่องดื่ม ผักผลไม้ ที่ล้วนใช้วัตถุดิบสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมาร่วมออกบูธกว่า 20 บูธจากเหล่าพันธมิตรสายกรีนที่ขนทัพ นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มาโชว์ อาทิ บูธของ SCGP โชว์นวัตกรรมกล่องใหม่ ไอเดีย กรีน (Idea Green) รวมถึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโครงการ Chula Zero Waste จัดแสดงให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) X waste buy deliver นำเทคนิคการแยกขยะที่ขายได้ราคาดี มาโชว์ในบูธรวยด้วยขยะ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โชว์นิทรรศการ อาหารบำรุงพืชที่มาจากขยะเศษอาหารในองค์กรในบูธ Krungsri Zero Waste และ Moreloop (มอร์ลูป) นำผลิตภัณฑ์จากการชุบชีวิตผ้าส่วนเกินด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน นำผ้าส่วนเกินจากอุตสาหกรรมแฟชั่นมาใช้ใหม่ เป็นต้นเวิร์คช็อปสายกรีน ประดิษฐ์พวงกุญแจจากฝาขวดน้ำพลาสติกโดยเครื่องทำพลาสติกของ YOLO – Zero Waste Your Life สร้างผลงานไอเดียจากวัสดุธรรมชาติหรือเศษวัสดุเหลือใช้ ให้กลับมาใช้ประโยชน์ ตระหนักถึงคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ เพื่อความยั่งยืนพร้อม การแสดงโชว์ วงดนตรีไทย Upcycling จากโรงเรียนสิงห์บุรี ที่นำเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาทำเครื่องดนตรีไทยที่จะมาร้อง เล่น โชว์สด ๆ ภายในงาน และ ละครเวทีที่สะท้อนวิกฤตส่งแวดล้อม โดย กั๊ก วรรณศักดิ์ ศิริหล้า เจ้าของรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ปี 2563 เรื่อง ขยะสีขาว : Think positive และ มหันตภัย : disaster อีกด้วย