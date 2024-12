ความเท่าเทียมทางเพศ ติดเทรนด์ที่สุดแห่งปี 2567 LINE TODAY

๐ การเมืองร้อนฉ่า รับปีแห่งการเปลี่ยนผ่านผู้นำคนใหม่คนไทยสนใจการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจาก เศรษฐา ทวีสิน สู่ แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองของไทยมากที่สุด โดยบุคคลทางการเมือง ที่คนไทยให้ความสนใจติดตามอ่านข่าวสาร ได้แก่ นายเศรษฐา ทวีสิน 98 ล้านครั้ง, นายทักษิณ ชินวัตร 91 ล้านครั้ง, นางสาวแพทองธาร ชินวัตร 34 ล้านครั้ง และ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 32 ล้านครั้ง ในขณะที่คนไทยบน LINE TODAY เลือกโหวตให้ ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็น “บุคคลทางการเมืองแห่งปี 2567” ด้วยผลโหวต 20.17% ตามด้วย แพทองธาร ชินวัตร ในอันดับที่ 2 ด้วยผลโหวต 12.94%๐ มิจฉาชีพพุ่ง ทำคนไทยตื่นตัวกลโกงกลโกงและมิจฉาชีพกลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่คนไทยสนใจเพิ่มขึ้น โดยเรื่องราวที่มียอดการเข้าชมมากสุด ได้แก่ แม่ตั๊กไลฟ์ขายทองคํา และฉ้อโกงน้ำหนักทอง 20 ล้านครั้ง รองลงมาคือ ข่าวเกี่ยวกับแกงค์คอลเซ็นเตอร์ 13 ล้านครั้ง นอกจากนี้ มหากาพย์คดี The iCon Group ยังมียอดเข้าชมพุ่งแรงแซงประเด็นอื่น ๆ ไปมากกว่า 96 ล้านครั้งภายในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน และคนไทยบน LINE TODAY ยังโหวตให้ “มหากาพย์ The iCon พา 'เหล่าวงการบันเทิง' สะเทือนหนัก” เป็นที่สุดข่าวแห่งปี 2567 ด้วยผลโหวต 29.33%๐ นักกีฬาไทยโชว์ท็อปฟอร์ม คว้าชัยโอลิมปิก 2024ปี 2567 มีมหกรรมการแข่งกีฬาระดับโลกอย่างโอลิมปิกเกมส์ 2024 และพาราลิมปิกเกมส์ 2024 ทําให้การรับชมเนื้อหาประเภทกีฬาสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 3 เท่า โดยเนื้อหาที่คนสนใจมากที่สุดก็คือ ‘น้องเทนนิส-พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ’ นักกีฬาเทควันโด ที่ได้ครองเหรียญทองโอลิมปิก 2 สมัยซ้อน และการประกาศอําลาวงการของเธอ” มียอดการรับชมกว่า 3.8 ล้านครั้ง ในขณะที่ ก้อง-สมเกียรติ จันทรา นักแข่งไทยจากศึกโมโตทูที่กำลังจะก้าวสู่โมโตจีพี ถูกยกให้เป็นนักกีฬาแห่งปี 2567 ด้วยผลโหวต 29.61%๐ ลิซ่าคัมแบคปลุกกระแสฟีเวอร์ ทีป็อปยังคึกคักลิซ่า-ลลิษา กับผลงานเดี่ยว เพลงแรก ROCKSTAR จุดกระแส "เยาวราชฟีเวอร์" กลายเป็น SOFT POWER แห่งชาติ จนมียอดการคลิกอ่านข่าวกว่า 59 ล้านครั้ง ส่วนน้องหมีเนย Butterbear ได้รับการโหวตให้เป็นศิลปิน POP CORNER แห่งปี 2567 ด้วยผลโหวต 51.44% ด้าน พีพี-กฤษฏ์ คว้าตําแหน่ง ศิลปินยอดนิยมแห่งปี 2567 ด้วยผลโหวต 34.53% จากความฮอตแรงตลอดปีที่ผ่านมา และหนึ่งข่าวดีของวงการบันเทิงที่ได้รับการโหวตให้เป็น ข่าวบันเทิงแห่งปี 2567 กับการประกาศแต่งงานของ “มิว-ตุลย์” ฉลองกฎหมายสมรสเท่าเทียม ด้วยผลโหวต 29.75%๐ ปีทองภาพยนตร์และซีรีส์ไทยดังไกลระดับโลกภาพยนตร์เรื่อง “หลานม่า" คว้าตำแหน่งภาพยนตร์แห่งปีด้วยผลโหวต 33.20% รองลงมาเป็น “ยูเรนัส 2324” ขณะที่ละคร-ซีรีส์แห่งปี 2567 ตกเป็นของ "หนึ่งในร้อย" ที่กระแสดีไม่มีแผ่ว ด้วยคะแนนโหวต 30.05% และ "ดวงใจเทวพรหม" ตามมาไม่ห่างที่ 20.56% ทำให้ 2 นักแสดงจากเรื่องนี้อย่าง พีพี-ปุญญ์ปรีดี และ เก้า-นพเก้า คว้าตำแหน่งนักแสดงหญิงและชายแห่งปี 2567 ด้วยผลโหวต 20.85% และ 25.05% ตามลำดับ๐ ความเท่าเทียมทางเพศเบ่งบาน รับกระแสสมรสเท่าเทียมหลังไทยผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม ทำให้ข่าวในประเด็นนี้มียอดอ่านพุ่งขึ้นกว่า 6 ล้านครั้ง และเกิดการส่งเสริมความเท่าเทียมผ่านสื่อมากมาย หนึ่งในนั้นคือซีรีส์ “Secret of Us: ใจซ่อนรัก" ที่คว้าตำแหน่งซีรีส์วายไทยแห่งปี 2567 ไปครองด้วยคะแนนโหวต 33.94% พร้อมดันสองนักแสดงสาว หลิง-ออม คว้าอันดับสองในคู่จิ้นแห่งปี รองจาก นุ๊ก-ปาย ที่ครองอันดับ 1 ด้วยคะแนน 31.35%๐ หมูเด้ง-หมีเนย ไวรัลความคิวท์เขย่าโลกปิดท้ายกันที่ "หมูเด้ง" ลูกฮิปโปแคระแห่งสวนสัตว์เขาเขียว ที่สร้างปรากฏการณ์ไวรัลทั่วโลกจนมียอดอ่านข่าวกว่า 5 ล้านครั้ง ส่วน "แฮชแท็กแห่งปี 2567" ต้องยกให้ #คัลแลนพี่จอง ด้วยพลังของด้อมใจฟู ได้รับการโหวต 42.91% ตามมาด้วย #หมีเนย ที่คว้าอันดับสองด้วยคะแนน 27.29%