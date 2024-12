มูลนิธิสัมมาชีพ มอบรางวัล “ต้นแบบสัมมาชีพ” ปี 2567 ตอกย้ำการสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่

กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 15 ปีของมูลนิธิสัมมาชีพ มูลนิธิฯ ได้จัดงานมอบรางวัล “ต้นแบบสัมมาชีพ” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “15 ปีสัมมาชีพ สานพลังไทย สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่” เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชู บุคคล-เอสเอ็มอี-วิสาหกิจชุมชน-ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบการโดยยึดมั่นในแนวทางสัมมาชีพ คือ การประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม สร้างสังคมที่มีความยั่งยืน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเหล่านี้จะเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นนำไปปรับใช้ อันจะนำสู่การสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ สร้างความก้าวหน้าให้กับเศรษฐกิจฐานราก ความยั่งยืนให้กับประเทศในระยะยาวในงานดังกล่าวมีแขกผู้มีเกียรติและองค์กรภาคีเข้าร่วมงานคับคั่ง อาทิเช่น ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน นอกจากนี้ยังมีผู้ที่เคยได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ คือ นายประทีป ตั้งมติธรรม บุคคลต้นแบบสัมมาชีพประจำปี 2561 เข้าร่วมด้วยสำหรับรางวัล “ต้นแบบสัมมาชีพ” ประจำปี 2567 มี 4 ประเภทคือ รางวัลบุคคลต้นแบบสัมมาชีพ รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ และรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพมอบให้แก่นับเป็นบุคคลต้นแบบคนที่ 10 ตั้งแต่มีการมอบรางวัลนี้เมื่อปี 2552 เป็นต้นมา เนื่องจากนายเกรียงไกรเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ให้กับเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ที่เติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้นายเกรียงไกร ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมฯ 2 วาระติดต่อกันตั้งแต่ปี 2565-2569ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ทิศทางดังกล่าว นายเกรียงไกรมีนโยบาย One FTI โดยหลอมรวมทุกอุตสาหกรรม ทุกขนาด ตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ ไปจนถึงธุรกิจเอสเอ็มอี และในระดับจังหวัด ผลักดันให้ปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Next-GEN Industries) รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมให้ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว) เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทรนด์ดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อไปนอกจากนี้ นายเกรียงไกรมีแนวคิดนำภาคเกษตรอุตสาหกรรมมาเชื่อมโยงกับชุมชน ผ่านโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ หรือ SAI (Smart Agriculture Industry) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อผลักดันภาคเกษตรให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ การยกระดับ SME เป็น Smart SME ผ่านนโยบาย 4 Go ได้แก่ Go Digital and AI การนำดิจิทัลมาช่วยยกระดับศักยภาพทางธุรกิจของเอสเอ็มอี Go Innovation การพัฒนานวัตกรรมของเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ Go Global การสร้างและขยายโอกาสในตลาดต่างประเทศ และ Go Green สนับสนุนเอสเอ็มอีพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมอบให้กับธุรกิจเอสเอ็มอีที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบการโดยมีศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้เติบโตบนหลักสัมมาชีพ ควบคู่ไปกับการมีบทบาทส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม มีผู้ที่ได้รับรางวัล 5 ราย ได้แก่จ. สุพรรณบุรี เป็นผู้ผลิต อาหารเครื่องดื่ม ธัญพืชเพื่อสุขภาพ ซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและผลผลิตในภาคการเกษตรจ. เชียงใหม่ ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ โดยพัฒนานวัตกรรมอาหารที่สามารถรักษาคุณค่าสารอาหารได้สูงและใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวงจ. สมุทรสงคราม ให้บริการอาหารท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรจ. ราชบุรี ผลิตและจำหน่ายน้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์ ทั้งยังเป็นศูนย์ด้านการวิจัย นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์จากน้ำดอกมะพร้าวจ. ตรัง ผลิตและจำหน่ายเค้กและขนมเมืองตรัง มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าให้กลุ่มวิสาหกิจและเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าให้ชุมชนจำนวน 4 รางวัล มอบให้แก่วิสาหกิจชุมชนซึ่งสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมมาปรับใช้ จนประสบความสำเร็จ และประกอบการบนหลักสัมมาชีพ คำถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนช่วยแก้ปัญหาชุมชน โดยวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัล 4 กลุ่ม ประกอบด้วยได้แก่ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพทุเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ (ธารโต)จ.ยะลา ผลิต รวบรวมผลผลิตและจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ มีความโดดเด่นในการพัฒนาคุณภาพทุเรียนการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะการจัดการล้งโดยชุมชนได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย จ. อุตรดิตถ์ แปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองลูกค้าหลายกลุ่มได้แก่ วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย จ. พะเยา แปรรูปผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผักตบชวาและไม้ไผ่ โดยพัฒนาการผลิตและการออกแบบให้แปลกใหม่ มีเอกลักษณ์ จึงสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จ. ตราด ดำเนินการท่องเที่ยวชุมชนครบทุกมิติ กระจายรายได้สู่ชุมชนหลากกลุ่ม และพัฒนาสู่การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมี 3 รางวัล มอบให้แก่ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ริเริ่ม สร้างสรรค์งาน ที่ก่อให้เกิดคุณค่า ยั่งยืน และขยายเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม เพื่อร่วมพัฒนาในระดับชุมชน ท้องถิ่น หรือระดับประเทศ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ ประกอบด้วยจ.ชุมพร มีผลงานพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียนคุณภาพแบบครบวงจร มีนวัตกรรมใหม่ด้านการเกษตร ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการสวนแบบเกษตรอุตสาหกรรม และตามแนวทาง BCG MODELจ. น่าน เป็นผู้นำอนุรักษ์ป่าต้นน้ำโดยการทำเกษตรอินทรีย์ และเป็นผู้เชื่อมร้อยภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำองค์ความรู้สมัยใหม่มาพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ การแปรรูป ตลอดจนเชื่อมต่อการตลาดระดับประเทศจ. ฉะเชิงเทรา ผู้ผลิตไผ่ตงนอกฤดูกาลและการจัดการไผ่ตงครบวงจร ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ จำหน่ายได้ราคาสูงกว่าทั่วไป เป็นผู้นำชุมชนให้ปลูกไผ่ในพื้นที่ ควบคุมมาตรฐานสินค้าให้ได้คุณภาพ และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย