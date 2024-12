จุฬาฯ เตรียมจัดงานใหญ่ประจำปี ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2024

งานนี้จัดโดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Manager Online ซึ่งเป็นงานประกาศผลงานวิจัยการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กร (Corporate Brand Valuation) โดยคณะผู้วิจัยคือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกก์ ภทรธนกุล แห่งภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีนี้นับเป็นปีที่ 15 ของการประกาศผลงานวิจัยการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กร และมอบรางวัลให้แก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรทั้งของประเทศไทยและประเทศใน ASEANงานวิจัยประเมินค่าแบรนด์องค์กรนับเป็นเป็นงานวิจัยแรกเริ่มของประเทศไทยที่คณะผู้วิจัยสามารถสร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรเป็นตัวเลขทางการเงิน เครื่องมือนี้มีชื่อว่า Corporate Brand Success Valuation หรือ CBS Valuation โดยใช้แนวคิดทางการเงิน การบัญชี และการตลาด มาบูรณาการร่วมกันจนได้สูตรที่ชื่อ Corporate Brand Success Valuation หรือ CBS Valuation ซึ่งนำมาใช้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กรทางการเงิน ซึ่งทำให้ผู้บริหารทราบถึงตัวเลขที่สะท้อนถึงมูลค่าของแบรนด์องค์กรนั้น ซึ่งมูลค่าแบรนด์องค์กรที่ประเมินได้นี้จะมีผลต่อการตัดสินใจของคู่ค้า นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการดำเนินกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป เพราะมูลค่าแบรนด์องค์กร (Corporate Brand Value) คือ คุณค่าขององค์กรที่ถูกวัดออกมาด้วยวิธีการคำนวณที่ปราศจากอคติการที่แบรนด์องค์กรจะได้รับการยอมรับจากลูกค้าตลาด หรือสังคมมากเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น คุณภาพของสินค้าและการบริการ ราคาที่เป็นธรรม ช่องทางการจัดจำหน่ายที่สะดวก และการส่งเสริมทางการตลาด นอกเหนือจากปัจจัยด้านตลาดที่กล่าวมาแล้ว บริษัทยังต้องมีนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ของธุรกิจทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบต่อคุณค่าของแบรนด์องค์กร (Corporate Brand Equity) การจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่บริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในหมวดธุรกิจต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands สำหรับบริษัทใน ASEAN ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในอาเซียน เฉพาะประเทศที่มีตลาดหลักทรัพย์ 6 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม จะได้รับรางวัล ASEAN’s Top Corporate Brand นอกจากนี้ บริษัทที่ได้รับรางวัลแบรนด์องค์กรสูงสุดติดต่อกัน 5 ปีจะได้รับรางวัล Top Corporate Brand Hall of Fame ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดงานประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่ผู้วิจัยทั้งสองทำต่อเนื่องมายาวนานถึง 15 ปีในปีนี้ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารขององค์กรต่าง ๆ ที่จะพัฒนาแบรนด์องค์กรของตนต่อไปเพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจแก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และที่สำคัญคือสามารถสร้างความสนใจให้แก่ผู้ที่จะลงทุนสมัยใหม่มองว่าการพัฒนาแบรนด์องค์กรไปสู่อนาคต ต้องเริ่มต้นด้วยการมีเป้าหมายไปสู่การเป็นแบรนด์องค์กรที่ยั่งยืน (Sustainability) อย่างมุ่งมั่น ซึ่งต้องทำนับจากวันนี้เป็นต้นไป โดยต้องขับเคลื่อนเรื่อง ESG คือ เรื่องการดูแลสภาพแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีธรรมาภิบาลที่ดีอย่างจริงจังและต่อเนื่องในงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brand 2024นอกจากจะมีการมอบรางวัลอันทรงเกียรติแล้ว ยังมีการจัดเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “What Actions Can Leaders Take to Achieve the Corporate Brand Sustainability โดยผู้ร่วมเสวนาเป็นบริหารสูงสุดขององค์กรที่เพียบพร้อมด้วยความรู้และประสบการณ์ที่จะจุดประกายเรื่องการสร้างความยั่งยืน ผู้สนใจทุกท่านที่ประสงค์เข้าน่วมงานสามารถกรอกข้อมูลแบบฟอร์มร่วมงานในลิงค์ https://forms.gle/1HmJ416Vj3mLLSyc6 หรือลงทะเบียนได้ที่หน้างาน