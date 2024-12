แอลจีปลื้ม! โครงการ LG Campus Ambassador สร้างแรงบันดาลใจ Gen Z โชว์ศักยภาพครีเอเตอร์ไทย

โดยทุ่มทุนกว่า 3.6 ล้านบาทในโครงการนี้ พร้อมคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถ 31 คน มาร่วมเวิร์กช็อปพัฒนาทักษะเชิงลึกด้านการผลิตคอนเทนต์ ทั้งด้านเทคนิค การเล่าเรื่อง กลยุทธ์การตลาด ได้แสดงศักยภาพและเรียนรู้ทักษะการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ทรงพลัง ผ่านกิจกรรมเข้มข้นตลอด 6 เดือน โครงการนี้ไม่เพียงมุ่งส่งเสริมคอนเทนต์เชิงบวกบนโลกออนไลน์ แต่ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ ‘Life’s Good.’ ของแบรนด์ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในยุคดิจิทัล พร้อมมอบทุนการศึกษาและแล็ปท็อป LG Gram รวมมูลค่ากว่า 750,000 บาท เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปกล่าวถึงโครงการในปีนี้ว่า “โครงการ LG Campus Ambassador ปีนี้เป็นปีแรก และถือเป็นการสานต่อแคมเปญระดับโลกอย่าง ‘Optimism Your Feed’ ที่มุ่งสร้างเนื้อหาเชิงบวกบนโซเชียลมีเดีย โดยนอกจากจะช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ โครงการนี้ไม่เพียงช่วยให้แอลจีเข้าใจพฤติกรรมและความคิดของ Gen Z ได้ลึกซึ้งขึ้น แต่ยังเป็นการส่งต่อคุณค่าในพันธกิจ ‘Life’s Good.’ ให้กลายเป็นจริงในทุกมิติ”กิจกรรมที่จัดขึ้นตลอด 6 เดือนเต็ม อัดแน่นไปด้วยเวิร์กช็อปที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการผลิตคอนเทนต์ การเล่าเรื่อง และการใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้สัมผัสประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน อาทิ การทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญและการลงสนามจริงกับการสร้างสรรค์แคมเปญ ที่จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจในบริบทต่างๆ การปรับตัวและการรับมือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้เช่นกันหนึ่งในไฮไลต์ของโครงการคือการประกาศรางวัลใน 3 ประเภทหลัก ได้แก่ Top Performance Award ซึ่งตกเป็นของนายนัฐพล รวยภิรมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, The Best of Content Creator ที่นางสาววิมลณัฐ ดีเทียนอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์คว้ารางวัลไป และ The Best of Creative Content ซึ่งผู้ชนะคือนางสาววรัญญา หาญทะเล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยแต่ละรางวัลสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถเฉพาะตัวและแนวคิดสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับแคมเปญ ‘Optimism Your Feed’ อย่างลงตัว นอกจากนี้ แอลจีได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาทให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน พร้อมมอบแล็ปท็อป LG Gram 3 เครื่องแก่ผู้ชนะรางวัล ทั้ง 3 ประเภท เพื่อสนับสนุนการศึกษาและต่อยอดขีดความสามารถต่อไปในอนาคตบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า “โครงการนี้ช่วยให้เราเข้าใจคนรุ่นใหม่อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพฤติกรรมที่นิยมเสพเนื้อหาสั้นและเน้นแพลตฟอร์มโซเชียลอย่าง TikTok และ Instagram สิ่งเหล่านี้จะช่วยวางแนวทางให้แอลจีพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่ตอบโจทย์ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น”ความสำเร็จในปีนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น แอลจีมีแผนต่อยอดโครงการให้ครอบคลุมมหาวิทยาลัยและสาขาวิชามากขึ้นในปี 2568 พร้อมเสริมกิจกรรมเวิร์กช็อปที่เข้มข้นขึ้น เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าและผลักดันศักยภาพของ Gen Z ให้เติบโตไปไกลกว่าเดิม โครงการ LG Campus Ambassador ตอกย้ำภาพลักษณ์ของแอลจีในฐานะแบรนด์ที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเปลี่ยนโซเชียลมีเดียให้เป็นพื้นที่ที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความหวังและแรงบันดาลใจสำหรับทุกคน ด้วยเป้าหมายสูงสุดคือการยกระดับชีวิตคนทุกเจเนอเรชันให้เป็นไปตามคำมั่นสัญญา ‘Life’s Good.’