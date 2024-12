เอสซีจี รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น ปี 2567 ต่อเนื่อง 5 ปี

กล่าวว่า “เอสซีจีมุ่งมั่นยกระดับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลด้วยกรอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Framework) และดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Process) ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าเรามุ่งพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรด้วยความเชื่อมั่นในคุณค่าของคน มุ่งเดินหน้าสู่ “องค์กรแห่งโอกาส” (Organization of possibilities) ส่งเสริมความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล เปิดโอกาสให้พนักงานและคู่ธุรกิจทุกคน มีพื้นที่แสดงพลัง และศักยภาพเพื่อเสริมสร้างสิ่งต่าง ๆ ทั้งโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมกรีน โอกาสในการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เคารพ และยอมรับความแตกต่าง หลากหลาย และมีสวัสดิการที่เปิดกว้างสำหรับพนักงานทุกกลุ่ม โอกาสในการยกระดับและฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ (Upskill and Reskill) พร้อมโอกาสในการเติบโต”สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม เอสซีจีมุ่งสร้างสังคม Net Zero ให้เติบโตอย่างยั่งยืน เน้นนวัตกรรมกรีน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามแนวคิด ‘Inclusive Green Growth’ ด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ผ่านโครงการ “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” เมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำแห่งแรกของประเทศไทย ผ่านโมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ชุมชนและสังคมร่วมเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำนอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ให้ทุนระยะสั้น ฝึกอาชีพที่ตลาดต้องการ เรียนจบไว ได้งานเร็ว (Learn to Earn) อาทิ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักบริบาลชุมชน และมอบทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (SCG Sharing The Dream) แก่บุคคลทั่วไป ด้านอาชีพ ได้แก่ โครงการส่งเสริมอาชีพช่างผ่านแพลตฟอร์ม Q-Chang การพัฒนาทักษะพนักงานขับรถโดยโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ การเสริมความรู้ด้านธุรกิจ และการตลาดให้กับชุมชนในโครงการพลังชุมชน ด้านสุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้โครงการแพทย์ดิจิทัลดูแลผู้ป่วยทางไกล โครงการราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน โครงการต่อบ้าน เติมสุขรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นด้านสิทธิมนุษยชนของเอสซีจี และการดำเนินงานตามแนวทาง ‘Inclusive Green Growth’ ที่ส่งเสริมความเป็นองค์กรแห่งโอกาส (Organization of possibilities) เน้นการเชื่อมั่นในคุณค่าของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมตามอุดมการณ์ 4 ของเอสซีจี นอกเหนือจากการตั้งมั่นในความเป็นธรรม และการมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่การเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และสังคม