โกลโบ ฟู้ดส์ ย้ำโครงการ “EVERLASTING LOVE OF TASTE” เพื่ออนาคตเด็กไทย

ผู้บุกเบิกและเชี่ยวชาญด้านส่วนผสมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเจ้าของแบรนด์เครื่องปรุงอาหาร ตรา “โลโบ” (LOBO) ตอกย้ำความสำเร็จ ด้วยโครงการมอบเงินสนับสนุนงบประมาณจำนวน 250,000 บาท ปรับปรุงห้องตรวจโรคติดเชื้อรับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็ก ภายใต้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อมอบโอกาสให้เด็กๆ ได้รับการรักษาที่ปลอดภัยและเหมาะสม สร้างรอยยิ้มและความหวังใหม่ในชีวิตตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมา โกลโบ ฟู้ดส์ ไม่เพียงเป็นผู้นำด้านรสชาติและคุณภาพ แต่ยังขับเคลื่อนความยั่งยืนผ่านแนวทาง ESG โดยโครงการ “EVERLASTING LOVE OF TASTE” นี้ แสดงถึงจุดยืนของบริษัทฯ ที่พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลก เพื่อสร้างสังคมที่เปี่ยมไปด้วยโอกาสและความหวังอย่างแท้จริงกล่าวว่า "โกลโบ ฟู้ดส์ เติบโตคู่สังคมไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำที่ไม่เพียงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แต่ยังยึดถือหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ เราให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนสังคม และการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ผ่านแนวทาง ESG ที่เป็นหัวใจของการดำเนินงานของเรา""เราเชื่อว่าการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ไม่ได้เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังต้องสะท้อนผ่านความรับผิดชอบที่เรามีต่อโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานสะอาด การสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม หรือการสร้างมาตรฐานการทำงานที่โปร่งใสและยั่งยืน เรามองว่านี่คือรากฐานที่สำคัญในการสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าและพันธมิตรตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา ในอนาคต โกลโบ ฟู้ดส์ จะยังคงยืนหยัดในความมุ่งมั่นนี้และพร้อมที่จะพัฒนาไปอีกขั้นเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนในทุกภาคส่วน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยแนวทาง ESG นี้ จะช่วยนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในระดับสากล และเป็นแรงผลักดันให้เรายังคงเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่สังคม ลูกค้า และโลกของเรา"สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ถือเป็นที่พึ่งสำคัญของครอบครัวไทย โดยเฉพาะผู้ปกครองที่มีบุตรหลานป่วยด้วยโรคติดเชื้อร้ายแรง เช่น COVID-19 วัณโรค หัด อีสุกอีใส ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงโรคติดเชื้อดื้อยาในเด็ก ซึ่งล้วนเป็นความท้าทายของวงการแพทย์ในปัจจุบัน ความสำคัญของห้องตรวจโรคติดเชื้อในเด็กจึงเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆ จะได้รับการดูแลที่ปลอดภัยที่สุด ห้องตรวจเหล่านี้ต้องมีการออกแบบเป็นพิเศษ ทั้งในแง่ของการจัดระบบความดันลบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ และการติดตั้งระบบความดันบวกเพื่อรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของอากาศภายในในโอกาสครบรอบ 50 ปี บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ สานต่อพันธกิจเพื่อสังคม ด้วยการจัดสรรงบประมาณจำนวน 250,000 บาท ภายใต้โครงการ “GLOBO FOODS 50TH ANNIVERSARY - EVERLASTING LOVE OF TASTE” เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงห้องตรวจโรคติดเชื้อของโรงพยาบาลเด็ก เป้าหมายของการสนับสนุนครั้งนี้คือการสร้างโอกาสให้เด็กๆ ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ทันสมัย และปลอดภัยที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กที่ต้องการการดูแลในระยะยาว โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องเผชิญกับการผ่าตัดหรือโรคร้ายแรงโครงการนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการวางรากฐานเพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่ในอนาคต ด้วยการปรับปรุงพื้นที่และจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด เช่น ระบบควบคุมความดันอากาศ และเครื่องมือแพทย์ที่ออกแบบมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะ ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของโกลโบ ฟู้ดส์ ในการสร้างสิ่งแวดล้อมทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์ทั้งความปลอดภัยและคุณภาพ“เพราะเราเชื่อว่า “ทุกชีวิตมีค่า” และเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่า การสนับสนุนจากโกลโบ ฟู้ดส์ ในครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการบริจาค แต่เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในชีวิตของผู้ป่วยเด็ก เพื่ออนาคตที่สดใสและมั่นคงยิ่งขึ้น” นายอาคม กล่าวนอกจากให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของเด็กไทย โกลโบ ฟู้ดส์ ยังมุ่งมั่นสานต่อพันธกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้แนวทาง ESG (Environmental, Social, and Governance) ซึ่งผสานความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การตอบแทนสังคม และการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทฯ นำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้ในกระบวนการผลิต ผ่านระบบ Grid Solar ที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงในโรงงานทั้งสองแห่ง โดยโรงงานสมุทรปราการมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 500 กิโลวัตต์ จาก 1,600 แผงโซลาร์เซลล์ และโรงงานสุพรรณบุรีมีกำลังการผลิต 1,000 กิโลวัตต์ จาก 2,800 แผงโซลาร์เซลล์ รวมกันสามารถลดการใช้พลังงานฟอสซิลไปได้ถึง 15% ในปี 2023 พร้อมทั้งมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยเพื่อคืนความสะอาดสู่ธรรมชาติ และการนำเทคโนโลยี Hi-Tech Farming มาใช้ในกระบวนการเพาะปลูก เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และยกระดับคุณภาพวัตถุดิบให้อยู่ในมาตรฐานระดับสากลโกลโบ ฟู้ดส์ ให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคม โดยสนับสนุนโครงการเพื่อเด็กและเยาวชน เช่น การปรับปรุงห้องตรวจโรคติดเชื้อในเด็ก การบริจาคให้แก่บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน สภากาชาดไทย และมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนโรงเรียนในท้องถิ่นด้วยการจัดหาอุปกรณ์กีฬา การเรียน และของเล่น เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กๆ อย่างต่อเนื่องในฐานะ SEDEX MEMBER (SMETA) โกลโบ ฟู้ดส์ แสดงถึงมาตรฐานระดับสากลในด้านสิทธิแรงงาน ความปลอดภัย และการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ด้วยนโยบายที่เข้มงวดในการกำกับดูแลให้ทุกภาคส่วนในองค์กรดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สร้างความไว้วางใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติการดำเนินงานของโกลโบ ฟู้ดส์ ตามแนวทาง ESG ตอกย้ำความสำเร็จในอุตสาหกรรมอาหาร และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และคุณภาพชีวิตของผู้คนในวงกว้างโกลโบ ฟู้ดส์ ยืนหยัดในฐานะสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโครงการ “EVERLASTING LOVE OF TASTE” และแนวทาง ESG เป็นหัวใจสำคัญ บริษัทฯ พร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนผ่านการสนับสนุนสังคมและพัฒนาโอกาสให้แก่เด็กๆ ในสังคมไทย เพราะโกลโบ ฟู้ดส์ เชื่อว่าความสำเร็จที่แท้จริงขององค์กรเกิดขึ้นเมื่อเราแบ่งปันโอกาสและช่วยสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ผู้อื่นก้าวต่อไปของโกลโบ ฟู้ดส์ คือการเป็นมากกว่าผู้นำด้านอาหาร ด้วยการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ และบทบาทสำคัญในสร้างความยั่งยืนทุกมิติ ทั้งวันนี้และอนาคต