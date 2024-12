Thailand Rice Fest 2024 ผนึก Thailand Coffee Fest ‘Year End’ 2024 กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยข้าว-กาแฟไทย

กล่าวว่าThailand Rice Fest 2024 และ Thailand Coffee Fest ‘Year End’ 2024 เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของเกษตรกรในอุตสาหกรรมข้าวและกาแฟ หันมาตระหนักถึงคุณค่าของผลผลิต และปรับมุมมองใหม่ในมิติที่หลากหลายขึ้น ซึ่งทั้ง 2 งานนี้ไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ร่วมงานทุกคน แต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพที่แท้จริงของข้าวและกาแฟไทย ซึ่งเป็นผลผลิตหลักของอุตสาหกรรมการเกษตร และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในฐานะประเทศผู้ผลิตข้าวและกาแฟคุณภาพระดับโลกโดย Thailand Rice Fest 2024 แสดงถึงศักยภาพของข้าวไทยที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพียงการบริโภครูปแบบเดิมอีกต่อไป แต่มีการคิดค้น สร้างนวัตกรรม เชื่อมโยงชุมชนและผู้บริโภค ภายใต้ความตั้งใจที่จะร่วมกันพัฒนาข้าวไทยให้ก้าวไกลไปอีกขั้นในขณะที่ Thailand Coffee Fest ‘Year End’ 2024 เป็นเทศกาลกาแฟส่งท้ายปีที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังส่งเสริมให้คนต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเรียนรู้คุณค่าของกาแฟที่ดี เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืน พร้อมกับยกระดับคุณภาพกาแฟไทยสู่เวทีโลก โดยคำนึงถึงธรรมชาติและวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญโดย ศ.ดร.นฤมล มั่นใจว่าทั้ง 2 เทศกาลจะเป็นพื้นที่ที่สะท้อนอนาคตของเศรษฐกิจไทยที่ขับเคลื่อนด้วยสินค้าเกษตรคุณภาพ และจะสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ร่วมกันสร้างระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและแข็งแกร่งต่อไปกล่าวว่า เทศกาลนี้เป็นเสมือนพื้นที่สะท้อนศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของข้าวไทย ผ่านความหลากหลายของพันธุ์ข้าวและการนำไปใช้ ซึ่งทุกคนเรียนรู้ได้ผ่านการกิน จึงรวบรวมเรื่องราวข้าวไทยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ พร้อมนำเสนอ 7 ไฮไลต์ที่สะท้อนความตั้งใจในการพัฒนาข้าวไทยให้ก้าวไกลไปอีกขั้นเริ่มตั้งแต่ ‘ข้าวสรรพสี (Rainbow Rice)’ ข้าวที่ปลูกเพื่อกินใบ แคมเปญ ‘ข้าวหมูเด้ง’ ชวนซื้อข้าวอินทรีย์เพื่อสนับสนุนผลผลิตล่วงหน้าจากเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมเชียงราย การสร้างเกษตรต้นแบบผ่านรางวัลเกษตรกรไทยแห่งปี 2567 (Thailand Farmer of the Year) และ The Next Farmer ที่ชี้ให้เห็นบทบาทของเกษตรกรต้นแบบ และเวทีสัมมนาข้าวไทย (Rice Talk) 4 หัวข้อตลอด 4 วัน โดยคนในวงการข้าว เพื่อให้ผู้ที่สนใจมองเห็นความเป็นไปได้และโอกาสในการต่อยอดธุรกิจจากข้าวไทยการมอบทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) หน่วยงานสำคัญที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักวิจัยการเกษตรมืออาชีพ เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวและสินค้าข้าวแปรรูปให้เป็นที่นิยมในวงกว้างภายในงานยังชวนเลือกซื้อข้าวและสินค้าเกษตรที่ดีต่อเราและโลก เลือกชิมอาหารจากเชฟและชาวบ้านที่แสดงถึงความหลากหลายและคุณค่าของข้าวไทย Thailand Rice Fest 2024 จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพของข้าวไทยที่อยู่ในชีวิตประจำวัน และพร้อมพัฒนาไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกล่าวว่า The Cloud และสมาคมกาแฟพิเศษไทย (SCATH) ร่วมกันจัดงาน Thailand Coffee Fest มาตั้งแต่ปี 2018 โดยมุ่งมั่นสร้างพื้นที่ที่สะท้อนถึงความสำคัญของกาแฟไทยในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างมุมมองใหม่ ๆ ต่อกาแฟไทยในสายตาของคนทั่วโลกThailand Coffee Fest ‘Year End’ 2024 จึงไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้า แต่คือพื้นที่ที่เชื่อมโยงชุมชนกาแฟในประเทศไทยให้เติบโตไปด้วยกัน ทั้งในเชิงคุณค่าและมูลค่า ปีนี้เป็นก้าวสำคัญที่จะยกระดับเทศให้ใกล้เคียงระดับนานาชาติ มีคนในวงการกาแฟระดับโลกเข้าร่วมงานมากมาย และเป็นครั้งแรกที่ได้รับสิทธิ์จัดการแข่งขัน Thailand National Championship อย่างเป็นทางการจาก Specialty Coffee Association (SCA) สมาคมกาแฟพิเศษที่ได้รับการยอมรับจากสากล เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับโลกThailand Rice Fest 2024 และ Thailand Coffee Fest ‘Year End’ 2024 จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างระบบข้าวและกาแฟที่ยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ Thailand Rice Fest 2024 มุ่งมั่นยกระดับวงการข้าวไทยผ่านมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มผ่านความคิดสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งสนับสนุนให้คนในวงการข้าวไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในปีนี้จึงเกิดโครงการการมอบหรือเพื่อเชิดชูเกษตรกรไทยผู้ปลูกข้าว และนำเรื่องราวของพวกเขามาเป็นแรงบันดาลใจให้เกษตรกรทั่วประเทศ โดยเกษตรกรที่ได้รับรางวัลต้องเป็นประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวร่วมกับสินค้าเกษตรอื่น ๆ เป็นอาชีพหลัก ทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน สร้างนวัตกรรมการเกษตร มีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับตลอด 5 ปีที่ผ่านมาผู้ได้รับรางวัลเกษตรกรไทยแห่งปี 2567 (Thailand Farmer of The Year 2024) ได้แก่·๐ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ทุ่งต้อม ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย·๐ กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร· ๐ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง