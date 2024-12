กรุงไทย ร่วมกับ SCG ดันสำนักงานใหญ่ อาคารนานาเหนือ รับ LEED ระดับ GOLD มุ่งเป้า NET ZERO

ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบป้ายมาตรฐานอาคารเขียวให้แก่นำโดยหลังประสบความสำเร็จผ่านการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED เวอร์ชันล่าสุด 4.1 ประเภท O+M ในระดับ Gold ที่มุ่งเน้นด้านการดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพของอาคารที่มีอยู่เดิมให้ลดการใช้ทรัพยากรและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริง และสร้างคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีแก่ผู้ใช้งาน เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายการมุ่งสู่ Net Zero ของธนาคารกรุงไทยในภาพรวม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทาง SCG Building and Living Care Consulting เป็นบริษัทที่ปรึกษาการขอรับรองมาตรฐานในครั้งนี้LEED (Leadership in Energy and Environmental Design: LEED) คือ มาตรฐานอาคารเขียวเพื่อความเป็นผู้นำด้านพลังงานและ สิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อตั้งโดยสถาบัน U.S. Green Building Council (USGBC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาคารใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันมาตรฐาน LEED ถือเป็นมาตรฐานอาคารเขียวที่ได้รับความนิยมที่สุดในระดับสากล“การได้รับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED ในครั้งนี้ของธนาคารกรุงไทย แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของธนาคารกรุงไทย ในการดำเนินการตามเป้าหมาย ESG สร้างผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางเอสซีจีฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีบทบาทสำคัญในโครงการนี้ โดยนอกจากสำนักงานใหญ่ อาคารนานาเหนือแล้ว ธนาคารกรุงไทยยังดำเนินการขอรับรองมาตรฐาน LEED ที่สำนักงานใหญ่ อาคารสุขุมวิทด้วยซึ่งเราได้ดำเนินการร่วมกับธนาคารอยู่และหวังว่าจะประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน” คุณดุสิต ชัยรัตน์ Head of Smart System Solution Business, SCG กล่าวเปิดเผยว่าธนาคารตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจัดทำโครงการและวางแผนปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิมให้มีการบริหารจัดการในการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานอาคารสีเขียว LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) เวอร์ชัน 4.1 ประเภท O+M หรือ LEED for Operations and Maintenances ระดับ Gold จากสถาบัน U.S. Green Building Council (USGBC) โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทาง SCG Building and Living Care Consulting เป็นบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งเริ่มจากอาคารสำนักงานใหญ่ นานาเหนือ ดังนี้● บริหารจัดการใช้พลังงานอาคารให้มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานได้มากกว่าอาคารทั่วไปถึง 15 % และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 360 ตันต่อปี● บริหารจัดการประสิทธิภาพในการใช้น้ำ โดยใช้น้ำเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 3,146 ลูกบาศก์เมตร ลดลง 25% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในพื้นที่● บริหารจัดการด้านการระบายอากาศในอาคารอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีค่าความเข้มข้น CO2 และ TVOC ในอาคารมีค่า 569 ppm และ 135 u/m3 ต่ำกว่ามาตรฐานสากล ช่วยลดการสะสมของฝุ่นขนาดเล็กอย่าง PM 2.5● บริหารจัดการคัดแยกขยะอย่างครบวงจร และสามารถนำขยะไปรีไซเคิลได้เฉลี่ย 1,548 กิโลกรัม ต่อเดือน คิดเป็น Waste Performance Score สูงถึง 86 คะแนนนอกจากนี้ อาคารนานาเหนืออยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าทำให้ผู้ใช้อาคารเลือกเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ ทั้งรถประจำทาง และรถไฟฟ้ากว่า 68% ของผู้ใช้อาคารทั้งหมด ลดการปล่อยคาร์บอนได้ประมาณ 58% เมื่อเทียบกับการใช้รถยนต์ส่วนตัวทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งการจากดำเนินการเท่านั้น โดยทางธนาคารกรุงไทยมุ่งเป้าในการขอรับรองมาตรฐาน LEED สำหรับอาคารสำนักงานสุขุมวิทต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งสู่ Net Zero 2050 อย่างแท้จริงสำหรับ บริษัท SCG Building and Living Care Consulting จำกัด เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการด้านอาคารเขียว อาคารประหยัดพลังงาน อาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี และการพัฒนาอาคารเพื่อมุ่งสู่ Net Zero เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง LEED Proven Provider จากองค์กร U.S. Green Building Council พิสูจน์ถึงประสบการณ์และคุณภาพระดับสูงของทีมงานให้คำปรึกษา มีบริการด้านการขอรับรองมาตรฐานอาคาร เช่น LEED,TREES, Edge, WELL และ Fitwel โดยมีโครงการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลแล้วกว่า 200 โครงการ