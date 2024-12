ไขรหัส TCP WEnergy for the world แคมเปญสร้างผลกระทบเชิงบวกได้จริง

ตั้งแต่การเปิดตัวแคมเปญด้วย "ภาพยนตร์โฆษณารักษ์โลก" จากรียูสฟุตเทจที่ตัดต่อจากภาพยนต์โฆษณาเดิม ไม่ต้องถ่ายทำใหม่ ช่วยลดการใช้ทรัพยากร ตามด้วยงานวิ่งรักษ์โลก "TCP WEnergy re.run 2024" และกิจกรรม "ดื่มฟรีตลอดปี รีไซเคิลตลอดไป เพียง ดื่ม-แยก-ลุ้น" ซึ่งสามารถดึงดูดผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ตอกย้ำเป้าหมายหลักขององค์กรที่มุ่งมั่น “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนแคมเปญ TCP WEnergy for the world เกิดขึ้นจากไอเดียตั้งต้นที่ต้องการชวนผู้บริโภคมารวมพลังกันคืนสิ่งดีๆ ให้สิ่งแวดล้อม เพื่อรบกวนทรัพยากรโลกให้น้อยที่สุด ด้วยกลยุทธ์หลากหลายที่ผนวกรวมการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แคมเปญผ่านโฆษณารักษ์โลก สร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในงานวิ่ง TCP WEnergy re.run 2024 และร่วมลงมือทำกับกิจกรรมดื่มฟรีตลอดปี รีไซเคิลตลอดไป เพียง ดื่ม-แยก-ลุ้น รวมถึงการสนับสนุนที่ดีจากพันธมิตรที่มองเห็นเป้าหมายเดียวกันเพื่อสิ่งแวดล้อม ทำให้แคมเปญ “ได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคที่ร่วมกิจกรรม และสร้างการบอกต่อเชิงบวก รวมถึงแรงบันดาลใจในการทำสิ่งดีๆ เพื่อโลกการสื่อสารแบบ เข้าถึง-เข้าใจ-เข้าร่วม เพื่อส่งต่อพลังในการทำสิ่งดีๆ ให้โลกกล่าวว่า “แคมเปญ TCP WEnergy for the world เกิดขึ้นจากไอเดียตั้งต้นที่ต้องการคืนสิ่งดีๆ ให้สิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อรบกวนทรัพยากรโลกให้น้อยที่สุด ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารแบบ เข้าถึง-เข้าใจ-เข้าร่วม ควบคู่ไปกับกิจกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ให้ผู้บริโภคเห็นว่า กลุ่มธุรกิจ TCP ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนอย่างแท้จริง จึงเป็นครั้งแรกที่กลุ่มธุรกิจ TCP ได้นำฟุตเทจจากภาพยนตร์โฆษณาเดิมมาใช้ตัดต่อใหม่ โดยไม่มีการออกกองถ่ายทำ ซึ่งเป็นการรียูส (reuse) ที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดต้นทุนในการถ่ายทำ โดยนำมาร้อยเรียงเรื่องราวใหม่ในการเปิดตัวแคมเปญ พร้อมเชิญชวนผู้บริโภคมารวมพลัง ทำกิจกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ผ่านการหมุนเวียนใช้ทรัพยากร เพื่อคืนพลังให้โลก”หลังสร้างการรับรู้ผ่านแคมเปญโฆษณาแล้ว กลุ่มธุรกิจ TCP ได้เดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง ด้วยการจัดงานวิ่ง TCP WEnergy re.run 2024 โดยมุ่งเน้นให้เป็นงานวิ่งที่ดีต่อต่อสุขภาพเราและสุขภาพโลก ผ่านคอนเซปต์ 3R คือ reduce – reuse – recycle ทรัพยากรในงาน รวมถึงการจัดการขยะแบบ zero waste ซึ่งดึงดูดนักวิ่งรักษ์โลกมาเข้าร่วมกว่า 1,200 คน ไฮไลต์ของงานคือความใส่ใจสิ่งแวดล้อมทุกรายละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกทรัพยากรนำไปหมุนเวียนใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ทั้งเสื้อวิ่งที่ทำจากขวดพลาสติกรีไซเคิลกว่า 26,000 ขวด เหรียญรางวัลและโล่รางวัลจากฝาขวดพลาสติกรีไซเคิล 67,700 ฝา ในงานได้จัดจุดรับบริจาคเสื้อวิ่งและเหรียญรางวัลที่นำไปใช้ต่อได้ และจุดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล อีกทั้งยังเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือนำไปรีไซเคิลได้ พร้อมนำบรรจุภัณฑ์อาหารใช้แล้วไปผลิตเป็นพลังงาน ลดการนำขยะไปฝังกลบ โดยร่วมกับพันธมิตร กลุ่มบริษัทแก้วกรุงไทย และ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด (TBC) เก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์ในงานที่นำไปรีไซเคิลต่อได้ ทั้งหมด 90.95 กก. ตอกย้ำความสำเร็จในการสร้างการรับรู้และการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคนอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจ TCP ได้นำเงิน 100,000 บาท จากการจัดงานวิ่ง พร้อมเหรียญรางวัลที่ใช้ต่อได้ 201 เหรียญ มอบให้กับมูลนิธิกระจกเงา และมีแผนในการนำเสื้อที่ผู้ร่วมงานวิ่งมาบริจาคกว่า 27.5 กก. มาผลิตเป็นเสื้อยืด upcycle โดยพันธมิตร บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด (SC GRAND) เพื่อส่งมอบให้มูลนิธิกระจกเงาจำนวน 100 ตัวปลายปีนี้ รวมถึงนำป้ายผ้าแคนวาสจากงานวิ่ง ไป upcycle เป็นกระเป๋า 100 ใบ เพื่อมอบให้ผู้เข้าร่วมงานวิ่งได้ลุ้นรับหลังจบงาน ต่อยอดการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้สิ่งแวดล้อมและสังคมส่งท้ายด้วยการจับมือกับพันธมิตรอย่างบิ๊กซีและแก้วกรุงไทย เพื่อขยายการมีส่วนร่วมไปสู่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรม “โดยเชิญชวนผู้บริโภคมาร่วม “ดื่ม-แยก-ลุ้น” ดื่มเครื่องดื่มในกลุ่มธุรกิจ TCP แล้วนำมาแยกทิ้งที่จุดรับบรรจุภัณฑ์ดื่มแล้วในบิ๊กซี พร้อมถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอมาโพสต์บนเฟซบุ๊กของกลุ่มธุรกิจ TCP เพื่อลุ้นรับรางวัล ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตอกย้ำว่า แบรนด์เครื่องดื่มของกลุ่มธุรกิจ TCP ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ รีไซเคิลได้ 100% ทั้งขวดพลาสติก ขวดแก้ว รวมถึงกระป๋องอะลูมิเนียม โดยมีกลุ่มบริษัทแก้วกรุงไทย ช่วยเก็บกลับบรรจุภัณฑ์เข้าสู่ระบบรีไซเคิล เป็นจำนวนรวมกว่า 675.9 กก. หรือ 15,507 ชิ้น ลดการนำขยะไปฝังกลบและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างพฤติกรรมผู้บริโภคให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการลงมือทำ เพราะการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ไม่ยาก เพียงแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล ซึ่งแม้ว่ากิจกรรมจะเสร็จสิ้นแล้ว ก็ยังคงทำต่อได้ในชีวิตประจำวันของทุกคน“ความสำเร็จสูงสุดของแคมเปญ TCP WEnergy for the world คือภาพความร่วมมือของทุกคน ทั้งพันธมิตรและผู้บริโภค ที่ออกมาร่วมกิจกรรมคืนพลังให้โลก ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จริง ผู้บริโภคส่วนหนึ่งมีการเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาคัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้อง ส่งเสริมการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความตั้งใจของเราในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ด้วยการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและเติมพลังให้ทุกคนออกไปช่วยกันคืนพลังให้สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มธุรกิจ TCP มุ่งขับเคลื่อน ในบทบาทของผู้ ‘ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า’ ที่ส่งต่อพลังและความร่วมมือต่างๆ ไปสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นทำสิ่งเล็กๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต่อไป” นางสาวอาจรีย์ กล่าวสรุป