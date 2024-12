CMMU ม.มหิดล คว้า AMBA - BGA มาตรฐานการศึกษาระดับโลก

กล่าวว่า Association of MBAs หรือ AMBA เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำระดับโลกที่มุ่งเน้นการรับรอง เฉพาะหลักสูตร MBA, DBA และ MBM ที่มีคุณภาพสูงในสถาบันการศึกษาทั่วโลก โดยมีเกณฑ์การประเมิน ที่เข้มงวด ตั้งแต่โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหา คุณภาพการเรียนการสอน ไปจนถึงโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทั้งนี้ หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก AMBA สามารถมั่นใจได้ว่าหลักสูตรนั้นมีมาตรฐานสูงสุดในด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา และสามารถสร้างผู้นำธุรกิจที่มีความรู้และความสามารถในระดับโลกได้ในขณะที่ Business Graduates Association หรือ BGA เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกในเครือเดียวกับ AMBA แต่จะแตกต่างกันตรงที่ BGA จะเน้นไปที่การให้การรับรองแก่ สถาบันการศึกษาด้านธุรกิจในภาพรวม ซึ่งครอบคลุมทุกแง่มุมทั้งการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและโลกธุรกิจสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่ง CMMU เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยและ Southeast Asia ที่ได้รับการรับรองจาก BGA"หลักสูตรของ CMMU ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบันและปรับตัวพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและไม่ใช่เพียงแค่ตอบโจทย์ธุรกิจ แต่ยังอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งสู่ความยั่งยืน อีกทั้งยังมุ่งสร้างผู้นำแห่งอนาคตที่ไม่เพียงมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ แต่ยังมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ BGA” รศ.ดร.ปรารถนา กล่าวรศ.ดร.ปรารถนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ ในปี 2562 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เคยได้รับการรับรองจาก AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทำให้ CMMU เป็น 1 ใน 5% ของสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจทั่วโลกและเป็น 1 ใน 8 สถาบัน ในประเทศไทยและ Southeast Asia ที่ได้รับการรับรองนี้และเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้รับการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2024 ซึ่งประเมินความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 17 ประการ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมหาวิทยาลัยมหิดลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 94.9 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 19 ของโลก และ อันดับ 1 ของประเทศไทยในด้านความยั่งยืนการที่ CMMU ได้รับการรับรองจากทั้ง AACSB และ AMBA และ BGA ไม่เพียงตอกย้ำความสำเร็จและสะท้อนให้เห็นว่า CMMU เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำมาตรฐานโลกที่มีหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพสูง มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก แต่ยังสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา CMMU โดยการันตีได้ว่าทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่มุ่งสร้างทั้งความสำเร็จทางธุรกิจและการปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีโอกาสและความพร้อมสำหรับการทำงานในองค์กรธุรกิจระดับโลก“เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาของเราได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด พร้อมทักษะที่ตอบโจทย์สำหรับการทำงานและความเป็นผู้นำทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ความสำเร็จในครั้งนี้ คือ บทพิสูจน์ของความมุ่งมั่น ทุ่มเท และการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ของคณาจารย์และทีมบุคลากร CMMU ทุกคน” รศ.ดร. ปรารถนา กล่าวปิดท้ายสำหรับผู้ที่สนใจ ซีเอ็มเอ็มยู เปิดสอนหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ครอบคลุมทุกด้านของการจัดการธุรกิจ ทั้งหลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรออนไลน์ นานาชาติ โดยทุกหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานจาก AACSB ซึ่ง CMMU เป็น 1 ใน 5% ของสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจทั่วโลกที่ได้รับการรับรองนี้ นอกจากนี้ CMMU ยังเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยและใน Southeast Asia ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจาก AMBA และ BGA