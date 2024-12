เชฟรอนโชว์ความสำเร็จ ทดสอบโดรนผลิตปิโตรเลียม ครั้งแรกในไทย !! นำโดรนประยุกต์เพิ่มศักยภาพ-ความปลอดภัย

การทดสอบครั้งนี้ถือเป็นการนำโดรนมาใช้ในกระบวนการผลิตปิโตรเลียม ซึ่งเป็นการทำการบินแบบเกินระยะสายตา (Beyond Visual Line of Sight: BVLOS) เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.), คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการทดสอบใช้โดรนซึ่งติดกล้องที่สามารถเห็นภาพได้แบบเรียลไทม์และสามารถตรวจจับความผิดปกติต่างๆ จากแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่อยู่ห่างไกลออกไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น อาทิ สภาพการปฏิบัติงานหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย การรั่วไหลของปิโตรเลียม และอื่นๆ ทำให้เราสามารถวางแผนบริหารจัดการกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อพนักงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนจากภาคการขนส่งภายในพื้นที่การผลิตนอกชายฝั่งได้ในระยะยาวอีกด้วยกล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานในประเทศไทยมากว่า 60 ปี เชฟรอนไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนานวัตกรรมและการทำงานเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในการจัดหาพลังงานให้กับประเทศ โดยเทคโนโลยีเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เชฟรอนสามารถจัดหาพลังงานได้ในราคาที่เหมาะสม เชื่อถือได้ และสะอาดมากยิ่งขึ้น การทดสอบครั้งนี้ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยทีมงานของเชฟรอนในประเทศไทย และได้รับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีจาก Skyller ซึ่งเป็นบริษัทไทยเช่นกัน เชฟรอนยินดีเป็นอย่างมากที่การทดสอบครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี ซึ่งจะนำไปสู่การทดสอบและพัฒนาขั้นต่อไป เพื่อนำเทคโนโลยีนี้มาใช้จริงเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตปิโตรเลียมในประเทศ ทั้งในด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมต่อไป”ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีและความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน เชฟรอนเดินหน้าในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในประเทศไทย เพื่อช่วยตอบสนองต่อความต้องการพลังงานของประเทศ หลังจากนี้ เชฟรอนจะมีการนำผลการทดสอบที่ได้ไปพัฒนาโครงการ เพื่อจัดทำการทดสอบความเป็นไปได้ (Proof of Concept) ครั้งที่ 2 ภายในปีพ.ศ. 2568