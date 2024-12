กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมือง ชวนร่วมเรียนรู้ดูแลต้นไม้ใหญ่ในงาน Green Festival 2024

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ถ่ายทอดดูแลต้นไม้ใหญ่ที่เป็นทั้งชีวิตและลมหายใจให้กับเราทุกคน ในระหว่างวันศุกร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 ณ สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่เป็นลมหายใจและชีวิตของทุกคน พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียวในเมืองเพราะต้นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์แข็งแรงนอกจากจะให้อากาศบริสุทธิ์ ความเย็นสดชื่นแล้วยังช่วยดักจับฝุ่น เมืองจึงจะอยู่ได้เพราะมีอากาศหายใจภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันปีนต้นไม้ชิงแชมป์ประเทศไทย 2024 (Tree Climbing Championship) โดยนักปีนต้นไม้มืออาชีพจาก 7 ประเทศ ได้แก่ สวีเดน, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, มาเลเซีย และไทย ภายใต้การควบคุมกติกาโดยรุกขกรระดับนานาชาติ, กิจกรรม Nature Fun สำหรับทุกวัย, Kids Climbing ปีนต้นไม้สำหรับเด็ก, Nature Hunt ล่าขุมทรัพย์กู้โลก, เวิร์คชอปสวนขวดป่าจิ๋ว, Eco Printing ศิลปะภาพพิมพ์ธรรมชาติ, Hornbill Painting วาดภาพนกเงือกบนผืนผ้าใบ, โครงการต้นไม้ดักฝุ่น และเพาะชำกล้าไม้ป่า เป็นต้นโดยมีกำหนดการดังนี้• การนำเสนอผลงานวิชาการด้านการจัดการต้นไม้งานวิจัยและข้อมูลด้านต้นไม้จากนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์• เวิร์คชอป และการสาธิตo การป้องกันฟ้าผ่าต้นไม้ โดยรุกขกรอาชีพจากประเทศมาเลเซียo Tilt Sensor Technology: อุปกรณ์ตรวจจับการเอนของต้นไม้ โดย STYL ประเทศสิงคโปร์o Tree Risk Assessment Workshop โดย Samuel Mao Intermediate Tree Climbing Workshop โดย Mark Roberts และ Tiago Miranda● การแข่งขันปีนต้นไม้ชิงแชมป์ประเทศไทย 2024 (Tree Climbing Championship) โดยนักปีนต้นไม้มืออาชีพจาก 7 ประเทศ ได้แก่ สวีเดน, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, มาเลเซีย และไทย ภายใต้การควบคุมกติกาโดยรุกขกรระดับนานาชาติ● กิจกรรม Nature Fun สำหรับทุกวัยo Kids Climbing: ปีนต้นไม้สำหรับเด็ก โดย Panther Teamo Nature Hunt: ล่าขุมทรัพย์กู้โลก โดย School of Arboristo เวิร์คชอปสวนขวดป่าจิ๋ว โดย Bloom Landscapeo Eco Printing: ศิลปะภาพพิมพ์ธรรมชาติ โดย ภาษาดอกไม้ภาพพิมพ์ธรรมชาติo Hornbill Painting: วาดภาพนกเงือกบนผืนผ้าใบ โดยมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกo วิชา “นกเค้าในเมือง” โดย Nature Play and Learn Clubo เพาะชำกล้าไม้ป่า โดย Singto x Gap• นิทรรศการความร่วมมือจากเครือข่าย บูธแสดงผลงาน การออกบูธแสดงสินค้า และเผยแพร่ความรู้ ด้านงานรุกขกรรม อาทิ○ อาหารฝีมือผู้ก้าวพลาด โดยโรงเรียนตั้งต้นดีที่ได้รับการอบรมในด้านต่างๆ รวมทั้งการดูแลต้นไม้ใหญ่○ บูธตรวจชีพจร เช็คสมดุลร่างกายตามหลักแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดย ทีมแพทย์ “ณ สมดุลย์”○ บูธน้ำผลไม้ปั่นพลังจักรยาน○ บูธผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม○ บูธแสดงผลงานเครือข่ายต้นไม้ในเมือง และ we park○ การฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร เช่น ถนนวิทยุ, เขตหนองจอก, สุขุมวิท 26 และยานนาวา○ โครงการต้นไม้ดักฝุ่นกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี○ บูธจัดการต้นไม้ใหญ่ โดยทีมรุกขกรสวนจตุจักรเพราะต้นไม้ใหญ่คือ ชีวิตและลมหายใจของเรา มาร่วมเรียนรู้ และสร้างเมืองที่น่าอยู่ไปด้วยกัน ในงาน Green Festival 2024 “No Tree, No Breath, No Life” ในวันศุกร์ที่ 13-วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 ณ สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร