เอสซีจี ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในอาเซียน มอบทุนอีก 3 ประเทศ

(2)(2) ที่(1) มอบทุนการศึกษา 100 ทุนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย และ 100 ทุนสําหรับนักเรียน ที่ประเทศเวียดนามเอสซีจีเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเพิ่มโอกาสให้เยาวชนในอาเซียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความมุ่งมั่นในการเรียน ผ่านทุนการศึกษา SCG Sharing the Dream ที่ดำเนินการต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เอาชนะความท้าทายและไล่ตามความฝันทางการศึกษา พร้อมปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ให้ใส่ใจและมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รับมือภาวะโลกเดือด ตามแนวทาง ESG 4 plusเมื่อเร็วๆ นี้ ได้จับพิธีมอบทุนการศึกษาใน 3 ประเทศ ได้แก่โดยมี ดร.สำลาน พันถะวง รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว และมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำ สปป. ลาว และ ปรเมศวร์ นิสากรเสน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี ร่วมแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่น้อง ๆโดยมีท่านสมรัตนา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเยาวชน การศึกษาและกีฬา ประเทศกัมพูชา คุณเอกอร คุณาเจริญ อุปทูตไทย และ คุณรัชต์ยุตม์ เกษมชัยศิริ Country Director เอสซีจี กัมพูชาร่วมแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่น้อง ๆโดยมี นาง Nguyễn Phạm Duy Trang ผู้แทนจาก Central Council of the Ho Chi Minh Young Pioneer Organization ประวีณ วิโรจน์พันธ์ Deputy Country Director เอสซีจี กัมพูชา เอสซีจี เวียดนาม ร่วมแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่น้องๆ