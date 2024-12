มิชลิน โชว์นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ในงาน Asia Pacific Media Day 2024 ในไทย

๐ ภายในงาน Asia Pacific Media Day 2024 มิชลิน ได้แสดงศักยภาพในฐานะผู้ผลิตวัสดุคอมโพสิตชั้นนำเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การเดินทางอันราบรื่นจากองค์ความรู้และการคิดค้นนวัตกรรมล้ำสมัย๐ แผนการเติบโตของมิชลินเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ล้วนตั้งอยู่บนวิสัยทัศน์ “ความยั่งยืนทุกด้าน (All Sustainable)” ซึ่งประกอบด้วยเสาหลัก 3 ประการ ได้แก่ People (ผู้คน), Profit (ผลกำไร) และ Planet (ผืนโลก)๐ บริษัทมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยยางล้อจากวัสดุรีไซเคิลและวัสดุหมุนเวียน พร้อมรักษาประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนานมิชลิน ผู้นำระดับโลกด้านการผลิตวัสดุคอมโพสิตและการนำเสนอประสบการณ์การเดินทางเพื่อขับเคลื่อนชีวิตที่ดีกว่า จัดกิจกรรมครั้งใหญ่ Michelin Asia Pacific Media Day 2024 ภายใต้ธีม Innovating for a Sustainable Future โดยเปิด Talent Campus ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงงานของมิชลินที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อต้อนรับสื่อมวลชนไทยและต่างชาติตลอด 2 วันเต็ม พร้อมเผยกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ “ความยั่งยืนทุกด้าน (All Sustainable)” ภายใต้เสาหลัก 3 ประการ ได้แก่ People (ผู้คน), Profit (ผลกำไร) และ Planet (ผืนโลก)“กิจกรรมวันสื่อมวลชนตลอด 2 วันนี้เป็นโอกาสพิเศษในการบอกเล่าการดำเนินงานของมิชลินเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนผ่านนวัตกรรม” มานูเอล ฟาเฟียง ประธานกลุ่มมิชลินประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย กล่าว พร้อมเสริมว่า “ทุกอย่างที่เราทำเพื่ออนาคตล้วนสะท้อนวิสัยทัศน์ 'Innovating for a Sustainable Future' ได้อย่างเป็นรูปธรรม มิชลินพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก"ภายในงานมีการบรรยายจาก มานูเอล ฟาเฟียง และคณะผู้บริหารของมิชลินเกี่ยวกับความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตวัสดุคอมโพสิตและการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ รวมทั้งการเสวนาจากผู้แทนบริษัทพันธมิตร อาทิ เกียรติธนา (Kiattana), เมอส์ก (Maersk) และ นีโอ (NIO) พร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆสำหรับการเยี่ยมชมโรงงานที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย สะท้อนความก้าวหน้าด้านกระบวนการผลิตของมิชลิน นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้การนำวัสดุรีไซเคิลและวัสดุหมุนเวียนจากภายในทวีปเอเชีย เช่น ยางธรรมชาติ และซิลิกาจากแกลบข้าว มาใช้ในกระบวนการผลิตยางล้ออีกด้วยในการร่วมรับประทานอาหารค่ำจากร้าน Haoma (ฮาโอมา) เจ้าของรางวัลดาวมิชลินหนึ่งดวง และดาวมิชลินรักษ์โลก โดยอาหารมื้อพิเศษช่วยสะท้อนความสำคัญของการดำเนินกิจการด้านอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงาน คือการเผยเป้าหมายของมิชลินในการใช้วัสดุรีไซเคิลและวัสดุหมุนเวียน 100% ในการผลิตยางล้อภายในปี 2593 โดยมิชลิน ได้จัดแสดงยางล้อต้นแบบที่ใช้วัสดุชีวภาพและวัสดุรีไซเคิล 45% (สำหรับยางล้อทั่วไป) และ 71% (สำหรับยางล้อรถแข่ง) ซึ่งยังคงสมรรถนะที่ดีเยี่ยมเหมือนกับยางล้อรุ่นปกติ