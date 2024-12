กรุงศรี หนุนสินเชื่อ 3,600 ล้านบาท พัฒนา Green Concept เครือโรงพยาบาลบางปะกอก-ปิยะเวท มุ่งสู่ LEED Gold Certification

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำจุดยืนในการสนับสนุนธุรกิจไทยเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนอย่างแข็งแกร่ง ประกาศให้การสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 3,600 ล้านบาท แก่เครือโรงพยาบาลบางปะกอก-ปิยะเวท (Bangpakok-Piyavate Hospital Group) สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลปิยะเวท 2 พรานนก ภายใต้แนวคิดที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการได้รับมาตรฐานรับรองอาคารสีเขียวระดับสากล LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ในระดับ Gold จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) พร้อมเดินหน้าให้บริการทางการแพทย์อย่างเต็มประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า “ด้วยเป้าหมายในการเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเพื่อความยั่งยืน กรุงศรีมุ่งมั่นให้การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนผ่านความร่วมมือกับ MUFG เพื่อส่งเสริมการปรับตัวของภาคธุรกิจสู่ความยั่งยืนมาโดยตลอด สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ กรุงศรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเครือโรงพยาบาลบางปะกอก-ปิยะเวท ซึ่งเป็นกลุ่มโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศที่ดำเนินกิจการมากว่า 40 ปี ในการสร้างอาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญอันจะช่วยให้ทั้งสององค์กรได้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งยังเป็นพลังสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่ภาคบริการทางการแพทย์และสุขภาพ อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนด้านสุขภาพของคนไทย และช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาและเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป”กล่าวว่า “โครงการโรงพยาบาล ปิยะเวท 2 พรานนก เป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ที่ผสมผสานความเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีขั้นสูงในรูปแบบสมาร์ทฮอสพิทัล และการบริการที่อบอุ่นเพื่อส่งมอบการรักษาพยาบาลขั้นสูงให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยโรงพยาบาลปิยะเวท 2 พรานนก ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศ ความมุ่งมั่นของเราที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นผ่านการเดินหน้าสู่การรับรองมาตรฐานระดับโลก JCI Accreditation นอกจากนี้ โรงพยาบาลปิยะเวท 2 พรานนก ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืน โดยการตั้งเป้าหมายเพื่อขอรับ LEED Certification ในระดับ Gold และดำเนินการตามหลักการ ESG เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานโลกที่กำลังพัฒนา โครงการที่มีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่นี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา การสนับสนุนในครั้งนี้ช่วยให้เราสร้างไม่ใช่เพียงโรงพยาบาล แต่เป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมทางการแพทย์ ความยั่งยืน และความตั้งใจอันมุ่งมั่นของเครือโรงพยาบาลบางปะกอก-ปิยะเวท”โดยสินเชื่อที่กรุงศรีให้การสนับสนุนเครือโรงพยาบาลบางปะกอก-ปิยะเวท ภายใต้วงเงิน 3,600 ล้านบาท ประกอบด้วย สินเชื่อเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Green Loan สำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลปิยะเวท 2 พรานนก ขนาด 250 เตียง ที่ออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ และแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนแบบครบวงจรที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในโรงพยาบาลและชุมชนโดยรอบ รวมถึงสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเมื่อโรงพยาบาลเริ่มดำเนินการด้วย