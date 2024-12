อาร์เอ็กซ์ โชว์ RXLIFE Framework บนเวที Sustainability Forum 2025

ร่วมเป็นตัวแทน R.X. GROUP ขึ้นเปิดวิสัยทัศน์จุดประกายและเปลี่ยนแปลงโลก ด้วยแนวทางปฏิบัติได้จริง ในงาน Sustainability Forum 2025: Synergizing for Driving Business ย้ำความเป็นผู้นำในการส่งมอบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ด้วยหลักบริหารฉบับ R.X. อย่าง RXLIFE Framework ดังนี้R: Responsibility มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้พลาสติก POF ของบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2016 จวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลา 8 ปี สามารถลดขยะพลาสติกไปได้มากกว่า 24,000 กิโลกรัมX: Collaboration สร้างความร่วมมือที่เป็นมากกว่าพาร์ทเนอร์ แต่เป็นการร่วมสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Align-Create-Grow ผ่านโครงการ แผงยาช่วยโลก โครงการที่จะนำขยะแผงฟอยล์อะลูมิเนียม มาผ่านกระบวนการ Upcycling เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์L: Longevity มากกว่าความใส่ใจ คือการอยู่เคียงข้างคนไทยทุกการเติบโต เพื่อให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัย ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัยI: Inclusiveness เพราะเราเชื่อว่าโอกาสเป็นของทุกคน อาร์เอ็กซ์ได้ร่วมมือกับมูลนิธิออทิสติกไทย ARTSTORY By Autistic Thai สร้างสรรค์แคมเปญเพื่อสังคมกับโปรเจค LOVE IN THE ART ที่สร้างรายได้ให้แก่น้อง ๆ ผ่านผลงานการออกแบบแก้วน้ำ หมวก กระเป๋า และร่มF: Footprint Minimization เพราะทุกสิ่งเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา ผ่านการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sourcing Responsibly) เช่น การใช้สีจากถั่ว รวมทั้งการใช้การขัดเงากล่องแทนการเคลือบ UV ซึ่งทำลายสิ่งแวดล้อม, บริหารจัดการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง (Optimizing Logistic Technology) ลดการสร้างขยะในกระบวนการผลิต (Minimize Waste) รวมทั้งการใช้พลังงานสีเขียว (Green Energy) เช่น พลังงานโซลาร์เซลล์ ตั้งแต่ปี 2019 เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า 40,000 ต้นต่อปีE: Eco-Conscious การตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม โดยสร้างความยั่งยืนตั้งแต่ภายในองค์กร เพื่อให้มีความเข้าใจและเติบโตไปด้วยกัน รวมทั้งการสร้างความตระหนักให้กับสังคมถึงผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการวัด KPI ของแต่ละหน่วยงานในบริษัททั้งนี้ บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว โดยแรกเริ่มเป็นเพียงการรวมกลุ่มของนักธุรกิจและเภสัชกร จำหน่ายเฉพาะยานำเข้าจากยุโรป และเริ่มนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศมาจัดจำหน่าย ต่อมาจึงได้มีการปรับกลยุทธ์ใหม่ โดยเริ่มตั้งโรงงานผลิตยาเป็นของตัวเอง คือ บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยยาที่คนไทยรู้จักกันดีคือ air-x ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ และยาบรรเทาอาการกรดไหลย้อน ONE GERD รวมทั้งมีการต่อยอดเป็นธุรกิจอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ รถพยาบาล อุปกรณ์การแพทย์ ศูนย์เลสิกในโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสายตา 6 แห่ง เป็นต้นปัจจุบัน R.X. Group กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 นอกจากมุ่งมั่นพัฒนา เสริมสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าออกสู่ตลาดเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนแล้ว ยังมีแนวคิดส่งต่อความยั่งยืนให้แก่สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้ออกแคมเปญต่าง ๆ อาทิ โครงการแผงยาช่วยโลก เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ โครงการสนับสนุนมูลนิธิออทิสติกเพื่อสร้างโอกาสให้แก่เด็กออทิสติก รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กเพื่อต่อยอดความรู้ในอนาคตอีกด้วย“บริษัทฯ เติบโตขึ้น เพราะการบริหารงานด้วยวิสัยทัศน์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อทุกคน โดยมีพันธกิจ มุ่งเน้นตอบแทนกลุ่มคนทั้ง 5 กลุ่มได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม ตลอดจนผู้ถือหุ้น หากเปรียบ 5 ส่วนนี้เป็นต้นไม้ 5 กิ่ง บริษัทฯ เชื่อว่าหากเราใส่ใจ ย่อมทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงาม เฉกเช่นเดียวกับธุรกิจของอาร์เอ็กซ์ที่ย่อมเติบโตเช่นกัน ซึ่งความใส่ใจนี้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เห็นมากมายด้วยกัน ทั้งในด้านพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติใด บริษัทฯ ไม่เคยเลย์ออฟพนักงานแม้แต่คนเดียว ด้วยความมุ่งมั่นที่จะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง และใส่ใจพนักงานที่เปรียบเสมือนครอบครัวตลอดมา และในปี 2568 นี้จะเป็นการเข้าสู่ปีที่ 50 ของบริษัทฯ เราภูมิใจที่ได้เห็นการเติบโตของบริษัทฯ พนักงาน และสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณภาพที่ยั่งยืนในทุกผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ เพราะเราเชื่อว่า “มากกว่าความใส่ใจ คือการอยู่เคียงข้างคนไทยทุกการเติบโต” หทัยรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย