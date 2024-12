SAM ห่วงลูกค้าประสบอุทกภัยภาคใต้ พักชำระหนี้เงินต้น ลดดอกเบี้ย 50% นาน 4 เดือน

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อประชาชน และผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น SAM ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ จึงออกมาตรการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคลายความกังวลใจให้กับลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระตามสัญญา และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ได้แก่ มาตรการพักชำระหนี้เงินต้น และ ชำระดอกเบี้ยใหม่ในอัตรา 50% เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้– 30 ธ.ค.2567ทั้งนี้ SAM พร้อมช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม เพื่อให้ฟื้นตัวกลับมาใช้ชีวิต และดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ โดยลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อยื่นเรื่องและส่งเอกสารครบ สามารถตรวจสอบและทราบผลการพิจารณาได้ภายใน 7 วันทำการ เพื่อเข้าสู่มาตรการผ่อนผันชำระหนี้ได้ทันที อย่างไรก็ตาม หากครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระหนี้ แต่ยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดไว้ ลูกค้าสามารถติดต่อขอเจรจา เพื่อหาแนวทางอื่นที่เหมาะสมร่วมกันสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย แต่ประสบปัญหาในการผ่อนชำระหนี้ SAM ยังมีมาตรการบรรเทาและช่วยเหลือลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ โดยเปิดโอกาสลูกค้า NPL ประเภทสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อธุรกิจ SME เข้ามาเจรจาและปรึกษา ผ่านโครงการ “SAM ปรับหนี้มีสุข” พร้อมรับสิทธิ์พิเศษ เช่น ชำระหนี้แบบปิดบัญชีภายในระยะเวลา 6 เดือน จะได้รับยกเว้นดอกเบี้ยใหม่ทั้งหมด หรือหากเลือกแบบผ่อนชำระ ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 6 ปี ได้รับอัตราดอกเบี้ยใหม่ 0% นานสูงสุด 6 เดือน เงื่อนไขเป็นไปตามที่ SAM กำหนดไว้ขณะที่ กลุ่มลูกค้าบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันที่มีสถานะเป็นหนี้เสีย (NPL) ค้างชำระเกินกว่า 120 วัน (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนปัจจุบันมีสถานะค้างชำระตั้งแต่ 121-150 วัน ขึ้นไป) สามารถเข้าร่วม “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” รับอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนเพียงร้อยละ 3-5 ต่อปี และผ่อนนานสูงสุดถึง 10 ปี โดยมี 3 ทางเลือก คือ 1. ผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี 2. ผ่อนชำระนานกว่า 4 ปี ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี 3. ผ่อนชำระนานกว่า 7 ปี ไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี คุณสมบัติของผู้สมัคร คือเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ มีอายุไม่เกิน 70 ปี มียอดหนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท“SAM สนับสนุนประชาชนและภาคธุรกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ “SAM ปรับหนี้มีสุข” พร้อมช่วยเหลือลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ของ SAM ให้เดินหน้าต่อไปได้ รวมถึงกลุ่มลูกค้าบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันที่มีสถานะเป็นหนี้เสีย (NPL) ค้างชำระเกินกว่า 120 วัน ผ่าน “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” ด้วยอัตราดอกเบี้ยและข้อเสนอที่เป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน โดยให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาอย่างเต็มที่ เพื่อกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง” นางสาวนารถนารี กล่าวลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ NPL ของ SAM สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1443 หรือ 02-686-1800 เว็บไซต์ www.sam.or.th รวมทั้งช่องทาง Facebook SAM บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท ส่วนลูกค้าที่เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคล สามารถสมัครเข้าร่วม “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ แอดไลน์ @debtclinicbysam และ Facebook คลินิกแก้หนี้ by SAM รวมทั้ง Call Center 1443 หรือ walk-in เข้าไปที่สำนักงานคลินิกแก้หนี้ ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน (โซนลิฟท์แก้ว) ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (BTS สถานีรัชโยธิน) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.ทั้งนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ของรัฐภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีบทบาทในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนระบบสถาบันการเงินให้เติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนนับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา บสส. มีบทบาทสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ผ่านการดำเนินโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่ม เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีหนี้สินที่ไม่มีหลักประกันกับเจ้าหนี้หลายรายให้ได้ข้อยุติ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้สินแก่ลูกหนี้ด้วย