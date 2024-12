เอสซีจี จับมือ ศุภาลัย คว้ารางวัล LEED ที่ “ศุภาลัย ไอคอน สาทร” การันตีมาตรฐานสากลสำหรับอาคารสำนักงานลักซ์ชัวรี่รักษ์โลก

นายดุสิต ชัยรัตน์ Head of Smart Solution Business เอสซีจี ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบป้ายมาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) แก่บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หลังโครงการศุภาลัย ไอคอน สาทร ในส่วนอาคารสำนักงานประสบความสำเร็จผ่านการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED ตอกย้ำแนวคิด “Green Building @ Sathorn” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำงานและการใช้ชีวิตของคนเมืองอย่างลงตัว โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท SCG Building and Living Care Consulting เป็นที่ปรึกษาการขอรับรองมาตรฐานครั้งนี้กล่าวว่า “บริษัทฯ มุ่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 40 ภายในปี 2573 จาก BAU (Business As Usual) สำหรับโครงการศุภาลัย ไอคอน สาทร เป็นหนึ่งในโครงการมาสเตอร์พีซของศุภาลัย ที่โดดเด่นด้วยแนวคิดรักษ์โลก “Green Building @ Sathorn” ให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงาน การเลือกใช้วัสดุ Green Product และการเลือกคู่ค้าที่ใส่ใจกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการก่อสร้าง การบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ นอกจากนี้ การได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED สำหรับอาคารสำนักงาน ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของศุภาลัยในการสร้างสรรค์อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับมาตรฐานที่อยู่อาศัยรักษ์โลก ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม”ด้านกล่าวว่า “โครงการศุภาลัย ไอคอน สาทร เป็นตัวอย่างของการพัฒนาอาคารสำนักงานอย่างยั่งยืน โดยสามารถลดการใช้พลังงานและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท SCG Building and Living Care Consulting ในฐานะที่ปรึกษาการทำมาตรฐานอาคาร LEED ของโครงการ และบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ที่นำแนวคิดอาคารเขียวมาผสมผสานกับการพัฒนาที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการอยู่อาศัยและการทำงานในยุคปัจจุบัน”ทั้งนี้ บริษัท SCG Building and Living Care Consulting จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญให้บริการด้านอาคารเขียว อาคารประหยัดพลังงาน อาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี และการพัฒนาอาคารเพื่อมุ่งสู่ Net Zero โดยเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรอง LEED Proven Provider จากองค์กร U.S. Green Building Council การันตีถึงประสบการณ์และคุณภาพระดับสูงของทีมงานให้คำปรึกษา มีบริการด้านการขอรับรองมาตรฐานอาคาร อาทิ LEED, TREES, Edge, WELL และ Fitwel โดยมีโครงการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลแล้วกว่า 200 โครงการ