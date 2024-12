WHA โชว์วิสัยทัศน์ยั่งยืน ผ่านนวัตกรรมล้ำสมัยจาก 4 กลุ่มธุรกิจหลัก

WHA Group เปิดบ้านเป็นครั้งแรกต้อนรับพันธมิตรและผู้สนใจในงานเพื่อมาเดินทางสำรวจ ค้นพบ และร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตของอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน ผ่านนวัตกรรมล้ำสมัยจาก 4 กลุ่มธุรกิจหลักของ WHA ได้แก่ โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัลโซลูชัน พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ในการทดลองใช้งาน Mobilix โซลูชันกรีนโลจิสติกส์ครบวงจรรายแรกของไทย ที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญภายในงานนี้ เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ WHA Tower สำนักงานใหญ่ บางนา-ตราด กม. 7งานนี้ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรทางธุรกิจมากมาย มาร่วมแบ่งปันแนวคิด วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน เริ่มต้นวันแรกด้วยกับการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “How We're Shaping a Sustainable Future” เผยเส้นทางการเติบโตของ WHA Group ในการผสานเทคโนโลยีเข้ากับธุรกิจหลักด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับการให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น พร้อมภาพความสำเร็จในวันนี้ ด้วยพื้นที่คลังสินค้ากว่า 3,100,000 ตารางเมตร นิคมอุตสาหกรรมกว่า 78,000 ไร่ พร้อมตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ การพัฒนาบุคลากร การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างคุณค่าให้กับชุมชน โดยมีเป้าหมายสู่ Net Zero ภายในปี 2029 และขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่องมาในวันที่สองเป็นเวทีของ โมบิลิกส์ (Mobilix) และนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ เริ่มด้วยการบรรยายหัวข้อ “Mobilix: Driving Sustainable Supply Chains” โดย ชัยรินทร์ เนติพีระพงศ์ Managing Director บริษัท โมบิลิกส์ จำกัด ที่มาเจาะลึกถึงโซลูชันกรีนโลจิสติกส์ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์จ และโมบิลิกส์ซอฟต์แวร์โซลูชัน ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่ง พร้อมต่อยอดสู่การเสวนา “Pioneering Thailand's fully integrated green logistics solution” ร่วมกับอภิชาติ เพียรเจริญ กรรมการบริษัท King Gen ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้า ซึ่งมาบอกเล่าประสบการณ์จริง และปัจจัยที่หันมาใช้บริการ Mobilix ในธุรกิจ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร และชี้ให้เห็นโอกาสในการเติบโตของEV ในอุตสาหกรรมขนส่งในประเทศไทยขณะที่ คณิสสร์ ศรีวชิระประภา Chairman of Executive Committee จาก Nexpoint มาร่วมเสริมเกี่ยวกับโอกาสและการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ EV Fleets เพื่อตอบโจทย์ สอดคล้องกับกระแสโลกที่มุ่งสู่ความยั่งยืนและการลดการปล่อยคาร์บอน และเชื่อมั่นว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่เนิ่นๆ จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และดึงดูดการย้ายฐานการผลิตจากต่างประเทศในช่วงถัดมา ปจงวิช พงษ์ศิวาภัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้มาบรรยายในหัวข้อ “Smart Eco-Industrial Estates: Shaping the Future of Industrial Development” เผยวิสัยทัศน์ของ WHA Groupในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะโดยผสานรวมแนวคิดริเริ่มสีเขียวหลากหลายรูปแบบตามกรอบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มองหาโซลูชันที่ยั่งยืน ครอบคลุมตั้งแต่ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค การสื่อสาร การใช้พลังงานและน้ำ จนถึงการจัดการของเสีย ตามด้วยการเสวนา "Driving Smart Eco-Industrial Estates Towards Sustainability: The Role of Government, Private Sector, and Innovation"​ ร่วมกับ บุปผา กวินวศิน รองผู้ว่าการ สายงานพัฒนาที่ยั่งยืน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน ตอบโจทย์นักลงทุนที่ใส่ใจ ทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล (ESG)ในส่วนของบรรยายพิเศษ นันท์ศิลป์ เจนวารินทร์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล จำกัด และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอในหัวข้อ “Powering Innovation and Transformation” โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ โดย WHA Group ได้เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2560 และประสบความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอร์มและโซลูชันต่างๆ เช่น WHAPPY, WHASApp, และโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการนำ AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนต่อด้วย ณัฐภัทร ธเนศวรกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์ และธุรกิจให้คำปรึกษา RISE บรรยายในหัวข้อ “Corporate Innovation” โดยได้แบ่งปันแนวคิดและกรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมองค์กร พร้อมย้ำถึงความสำคัญของการปรับโครงสร้างองค์กร การสร้างแรงจูงใจ และการมองข้ามขอบเขตอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรปิดท้ายด้วย ดิสพงศ์ พรชนกนาถ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “Pioneering Generation” เผยกลยุทธ์ของ WHA ในการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับมือกับความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง และการปลูกฝังค่านิยม เช่น ความเคารพ ความไว้วางใจ และการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จและในวันสุดท้าย เวทีเสวนาได้เจาะลึกถึง 3 ประเด็นสำคัญ เริ่มต้นด้วย “Innovations in Utilities and Renewable Energy: Collaborative Efforts for Sustainable Industrial Development” โดยสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอนโยบายและเป้าหมายของบริษัทในการมุ่งสู่ Net Zero ผ่านการใช้บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค พลังงานหมุนเวียน การมองหาโอกาสสำหรับธุรกิจพลังงานทดแทนใหม่ โดยมี อัครินทร์ ประเทืองสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเสริมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการสาธารณูปโภคสำหรับภาคอุตสาหกรรม การนำ AI มาใช้ในในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและพลังงาน การคาดการณ์ปริมาณการใช้พลังงาน และการตรวจจับความผิดปกติของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียขณะที่ไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล กรรมการใน กนช. และกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ได้มาให้มุมมองเกี่ยวกับความท้าทายในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC และความสำคัญของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ปิดท้ายด้วย พิเชษฐ์ พรรณเชษฐ์ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสาธารณูปโภค บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่มาเผยแนวทางของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในการใช้น้ำอย่างยั่งยืนและเตรียมรับภัยแล้ง เช่น ลดใช้น้ำ หาน้ำจากแหล่งอื่นรวมทั้งการร่วมมือกับ WHAUP ในการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่อย่างระบบ Reclaimed Water เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนมากขึ้นถัดมาเป็นเวที “ESG: Shape the Future with Sustainability Growth and Circularity​” โดย ดร.ธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนที่ธุรกิจต้องใส่ใจ และผลกระทบของกฎระเบียบใหม่ๆ เช่น EU Green Deal ต่อธุรกิจไทย ตามด้วยประสิทธิ์ ไวยาวัจมัย พาร์ทเนอร์และกรรมการ บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด (ERM) ได้เน้นย้ำถึงความคาดหวังของนักลงทุนด้าน ESG และแนะนำกรอบการดำเนินงาน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น EU Taxonomy และ EPR Lawด้านไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้อธิบายถึงกลยุทธ์ความยั่งยืนของ WHA ตามแนวคิด "WHA Circular Innovation โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement) เช่น การปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน การนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น และการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เช่น ธุรกิจ Reclamation Water Mobilix และการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนขยะวัสดุเหลือใช้ในนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น และ ณัฐพรรษ ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสริมว่า WHA ให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่างผลประกอบการและความยั่งยืน การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแนวทางในการการลดคาร์บอน โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าระยะยาว และการลงทุนในด้านความยั่งยืนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าปิดท้ายด้วยหัวข้อเสวนา “Co-Creating the Future: WHA's Mission for Sustainable Community Development” โดยรักษ์พล กังน้อย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการนิคมอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้อธิบายถึงกระบวนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่คำนึงถึงความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยนุชนาถ กองสูงเนิน ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เสริมถึงบทบาทของ กนอ. ในการสนับสนุนความยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ผ่านแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งครอบคลุม 5 มิติ คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และกายภาพขณะที่ ประทีป จุฬาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมใน EEC และความร่วมมือกับ WHA ในโครงการ EEC Model Type Aจากนั้นในด้านของผู้แทนชุมชน พันจ่าเอกมนตรี ม่วงทำ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กล่าวถึงความร่วมมือกับ WHA พัฒนาชุมชนด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น สนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จัดหาเครื่องมือแพทย์ พัฒนา อสม. และใช้นวัตกรรมแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม ส่วนวิไลวรรณ พรายเพชร ตัวแทนกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านชากมะหาด อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ได้มาบอกเล่าถึงประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจาก WHA เช่น การจัดหาผักตบชวาเป็นวัตถุดิบผลิตสินค้า รับซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชน สนับสนุนทุนการศึกษา และพัฒนาหมู่บ้าน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ WHA ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงWHA Open House 2024: Explore – Discover – Shape the Future ไม่ได้เป็นเพียงการเปิดบ้านโชว์ศักยภาพ แต่เป็นการจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ และเปิดมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมไทย ที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน