นิปปอนเพนต์ คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์สีทาอาคารแห่งปี “Superbrands Thailand 2024”

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสี(Nippon Paint) ในฐานะผู้ผลิตสีรายใหญ่อันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 4 ของโลก จากประเทศญี่ปุ่น คว้ารางวัลอันทรงเกียรติหรือโดย นิปปอนเพนต์ เป็นสุดยอดแบรนด์สีทาอาคารเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ ร่วมกับสุดยอดแบรนด์จากหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 26 แบรนด์ บนเวทีระดับโลกที่มีอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ผ่านเกณฑ์การตัดสินเข้มข้นจากผลโหวตของผู้บริโภค 15,000 คนทั่วประเทศ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้านแบรนด์และการตลาดอีกกว่า 3,000 คน การันตีความไว้วางใจของชาวไทยที่มีต่อ นิปปอนเพนต์ ตลอดระยะเวลา 57 ปีที่แบรนด์ได้ส่งมอบสีมาตรฐานระดับโลกให้กับผู้บริโภคในเมืองไทย พร้อมสะท้อนความสำเร็จด้านกลยุทธ์การตลาดผ่านแนวคิด “Inspired by you: สีที่คิดเพื่อคุณ” ที่ช่วยให้แบรนด์ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ตรงใจทุกกลุ่มนอกจากนี้ นิปปอนเพนต์ยังได้รับรางวัลสุดยอดหน้าปกแห่งปีที่ออกแบบปกได้สวยงาม มีความโดดเด่นสื่อถึงอัตลักษณ์แบรนด์ จนได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจาก 26 สุดยอดแบรนด์ที่มาร่วมงานรับรางวัลเปิดเผยว่า นิปปอนเพนต์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล “Superbrands Thailand 2024” หรือ รางวัลสุดยอดแบรนด์สีทาอาคารแห่งปี 2567 อันเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จของนิปปอนเพนต์จากการร่วมแรงร่วมใจกันทำงานของพนักงานทุกคนเพื่อสร้างแบรนด์ให้ครองใจผู้บริโภคทุกกลุ่ม รวมถึงสะท้อนความไว้วางใจจากผู้บริโภคที่นิปปอนเพนต์ได้รับ หลังจากแบรนด์นิปปอนเพนต์มุ่งมั่นคัดสรรนำผลิตภัณฑ์สีทาอาคารมาตรฐานระดับโลกมาสู่อาคารและที่อยู่อาศัยของคนไทยอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 5 ทศวรรษ และพร้อมที่จะส่งมอบนวัตกรรมสีที่ดีที่สุดเพื่อผู้บริโภคชาวไทยโดยในปีนี้นิปปอนเพนต์มีการทำงานเชิงรุกยิ่งขึ้น ด้วยการวางกลยุทธ์ใหม่ผ่านแนวคิด “Inspired by you: สีที่คิดเพื่อคุณ” ประกอบด้วยหลัก 3C ได้แก่ “Customer Centric” การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างถ่องแท้ “Customized Solution” การพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชัน เพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับลูกค้า และ “Concrete Innovation” การพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถทดสอบได้จริง ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกนำไปปรับใช้กับการทำงานทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม การบริการ รวมถึงการตลาดและการสร้างแบรนด์แนวคิดจึงสะท้อนสู่การสร้างแคมเปญการตลาดเพื่อปรับภาพลักษณ์ครั้งใหญ่ของนิปปอนเพนต์ในปีนี้ โดยมีการผลิตชุดภาพยนตร์โฆษณา “สีที่คิดเพื่อคุณ” เพื่อสื่อสารถึงจุดยืนของแบรนด์ว่าเป็นสีที่ “ยึดความต้องการของผู้บริโภคเป็นที่ตั้ง” (Customer Centric) สร้างการจดจำว่านิปปอนเพนต์คือสีที่เข้าใจความแตกต่างหลากหลายของตัวตนและบุคลิกของลูกค้า รวมถึงนิปปอนเพนต์ไม่เพียงแต่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สี แต่ยังสามารถนำความเชี่ยวชาญนั้นมาตอบสนองลูกค้าทุกกลุ่มได้ตรงใจ แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ตรงจุด ตอบโจทย์ทุกสีสันที่จะสร้างสรรค์โลกให้สวยงาม โดยกลุ่มเป้าหมายของแคมเปญเน้นหนักที่กลุ่มลูกค้าทั่วไป พร้อมขยายการรับรู้เป็นวงกว้างทั้งกลุ่ม Gen X, Gen Y จนถึง Gen Z ผ่านการใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบ 360 องศา ครบทั้งสื่อวิทยุ สื่อนอกบ้าน (Out of Home) อินฟลูเอนเซอร์ หรือ KOLs และโซเชียลมีเดียทุกช่องทางตาม Customer Journey ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรวมถึงนิปปอนเพนต์ยังมุ่งพัฒนาความยั่งยืนสู่สังคมด้วยโครงการ ‘นิปปอนเพนต์ สีสร้างสุข’ ที่ช่วยเหลือส่งมอบสีทาอาคารและซ่อมแซมบูรณะชุมชนต่างๆ ตัวอย่างเช่น โครงการลงพื้นที่ฟื้นฟูชุมชนในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ทำให้นิปปอนเพนต์ได้รับการจดจำในฐานะแบรนด์ที่อยู่เคียงข้างและครองใจผู้บริโภคชาวไทยนายวัชระกล่าวว่า รางวัล Superbrands Thailand 2024 ที่นิปปอนเพนต์ได้รับในครั้งนี้ เป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของนิปปอนเพนต์ในฐานะแบรนด์สีที่มีมาตรฐานระดับโลกครบวงจรทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าและนวัตกรรม ด้วยแนวคิด “Think Global, Act Local” ของนิปปอนเพนต์ ซึ่งนำมาปรับใช้กับการเจาะตลาดแต่ละประเทศได้อย่างเห็นผล และตลอดจนวิสัยทัศน์ด้านการสร้างแบรนด์ ผ่านการสร้างกิจกรรมทางการตลาดที่รังสรรค์การสร้างประสบการณ์ หรือ Brand Experience ที่หลากหลาย เพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้ทุก Brand Touchpoints ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งนี้ รางวัล Superbrands Thailand 2024 ถือเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปีเพื่อเฟ้นหาแบรนด์ที่สามารถสร้างการจดจำและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผ่านการสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริโภคมากกว่า 15,000 คน รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้านแบรนด์และการตลาดอีกกว่า 3,000 คน ด้วยการพิจารณา 3 องค์ประกอบในการตัดสิน ได้แก่ Brand Quality คุณภาพของแบรนด์ Brand Affinity ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค และ Brand Personality เอกลักษณ์ของแบรนด์